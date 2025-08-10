Окупанти суттєво активізували використання дронів-камікадзе на Півдні, - Сили оборони

На південному напрямку фронту російські війська суттєво активізували використання дронів-камікадзе. За останню добу зафіксовано майже 670 ударів, що значно перевищує середній показник попередніх днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На південному напрямку за останню добу ворог значно збільшив кількість ударів дронами-камікадзе. За минулу добу зафіксовано майже 670 таких ударів, а зазвичай ми фіксуємо десь приблизно 400-450. Зокрема, на Херсонському напрямку було 370 ударів дронами-камікадзе, а до цього там було 200-250", - уточнив Волошин.

Натомість, за словами речника, кількість бойових зіткнень в зоні відповідальності Сил оборони півдня дещо менша, порівняно з іншими ділянками фронту.

"На тому ж Придніпровському чи Херсонському напрямку в нас зафіксовано шість бойових зіткнень, коли ворог і далі намагається взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра. На Запорізьких напрямках, зокрема на Оріхівському - три бойові зіткнення. Ворог їх проводив, намагаючись просунутись в бік Новоандріївки", - зазначив Волошин.

Він додав, що на Гуляйпільському напрямку ворог також один раз намагався штурмувати поблизу населеного пункту Малинівка. Крім того, на цьому напрямку противник активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

"Також (противник - ред.) проводить перегрупування сил і засобів, накопичує на передових позиціях особовий склад штурмових груп, щоб у майбутньому за декілька днів відновити активні штурмові дії", - наголосив речник.

Водночас Волошин поінформував, що артилерійські й авіаудари залишаються інтенсивними.

"Наприклад, артилерійських обстрілів постійно фіксуємо десь 200-210. За минулу добу зафіксовано 206, тобто кількість приблизно середня. Щодо авіаційних ударів, вони залишаються на тому ж рівні. Ворог активно застосовує під час цих ударів і кориговані авіаційні бомби, і некеровані авіаційні ракети", - пояснив речник.