Оккупанты существенно активизировали использование дронов-камикадзе на юге, - Силы обороны

На южном направлении фронта российские войска существенно активизировали использование дронов-камикадзе. За последние сутки зафиксировано почти 670 ударов, что значительно превышает средний показатель предыдущих дней.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На южном направлении за последние сутки враг значительно увеличил количество ударов дронами-камикадзе. За минувшие сутки зафиксировано почти 670 таких ударов, а обычно мы фиксируем где-то примерно 400-450. В частности, на Херсонском направлении было 370 ударов дронами-камикадзе, а до этого там было 200-250", - уточнил Волошин.

Зато, по словам спикера, количество боевых столкновений в зоне ответственности Сил обороны юга несколько меньше по сравнению с другими участками фронта.

"На том же Приднепровском или Херсонском направлении у нас зафиксировано шесть боевых столкновений, когда враг и дальше пытается взять под контроль островную зону в дельте Днепра. На Запорожских направлениях, в частности, на Ореховском - три боевых столкновения. Враг их проводил, пытаясь продвинуться в сторону Новоандреевки", - отметил Волошин.

Он добавил, что на Гуляйпольском направлении враг также один раз пытался штурмовать вблизи населенного пункта Малиновка. Кроме того, на этом направлении противник активно применяет авиацию, нанося удары по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения.

"Также (противник - ред.) проводит перегруппировку сил и средств, накапливает на передовых позициях личный состав штурмовых групп, чтобы в будущем через несколько дней возобновить активные штурмовые действия", - подчеркнул спикер.

В то же время Волошин сообщил, что артиллерийские и авиаудары остаются интенсивными.

"Например, артиллерийских обстрелов постоянно фиксируем где-то 200-210. За прошедшие сутки зафиксировано 206, то есть количество примерно среднее. Относительно авиационных ударов, они остаются на том же уровне. Враг активно применяет во время этих ударов и корректируемые авиационные бомбы, и неуправляемые авиационные ракеты", - сказал спикер.