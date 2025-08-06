Россияне не оставляют намерения закрепиться в островной зоне Днепра, - ОК "Юг"
В течение суток противник совершил более 215 обстрелов, использовав около тысячи боеприпасов. Под огнем оказались населенные пункты Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
Обстановка на юге
"Противник не оставляет намерения закрепиться в островной зоне Днепра. Ночью, 6 августа, враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры на Юге Украины ударными БпЛА типа "Shahed 131/136". К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Гуляйпольском направлении противник совершил безуспешную атаку в районе Темировки. На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней. За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.
Всего за сутки противник совершил более 215 обстрелов, использовав около тысячи боеприпасов. Под огнем оказались населенные пункты Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.
"Российские войска не прекращают атаки с применением БПЛА. В течение суток зафиксировано 520 атак дронов-камикадзе и 185 случаев сброса боеприпасов. Вражеские силы совершили два авиаудара по объектам критической инфраструктуры и жилым районам Херсонщины. Было применено 5 корректируемых авиабомб и 30 неуправляемых авиационных ракет", - добавили в ОК "Юг".
В частности, на Херсонщине из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.
Оккупационные войска продолжают терроризировать прифронтовые районы Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей, применяя тяжелую артиллерию и РСЗО.
Под утро россияне нанесли удар по Запорожскому району. Два человека погибли, десять получили ранения, в том числе четверо детей. Повреждены по меньшей мере девять зданий. Работают экстренные службы.
Потери оккупантов
Украинские подразделения продолжают наносить существенные потери врагу.
За минувшие сутки уничтожено:
- 52 оккупанта;
- 14 артиллерийских систем;
- 1 реактивная система залпового огня (РСЗО) "Партизан";
- 47 единиц автотехники;
- 1 радиолокационную станцию (РЛС);
- 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136";
- 5 разведывательных БпЛА, в т.ч. "Zala" и "Supercam";
- 18 мотоциклов;
- 1 генератор;
- 1 солнечная панель;
- 4 антенны связи.
Также уничтожено/повреждено:
- 49 укрытий;
- 2 наблюдательных пункта;
- 3 полевых склада хранения боеприпасов.
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