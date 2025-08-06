Росіяни не полишають наміру закріпитися в острівній зоні Дніпра, - ОК "Південь"

Протягом доби противник здійснив понад 215 обстрілів, використавши близько тисячі боєприпасів. Під вогнем опинилися населені пункти Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

Обстановка на півдні

"Противник не полишає наміру закріпитися в острівній зоні Дніпра. Вночі, 6 серпня, ворог знову атакував обʼєкти цивільної інфраструктури на Півдні України ударними БпЛА типу "Shahed 131/136". На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки. На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

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Загалом протягом доби противник здійснив понад 215 обстрілів, використавши близько тисячі боєприпасів. Під вогнем опинилися населені пункти Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Російські війська не припиняють атаки із застосуванням БпЛА. Впродовж доби зафіксовано 520 атак дронів-камікадзе та 185 випадків скидання боєприпасів. Ворожі сили здійснили два авіаудари по об'єктах критичної інфраструктури та житлових районах Херсонщини. Було застосовано 5 коригованих авіабомб та 30 некерованих авіаційних ракет", - додали в ОК "Південь".

Зокрема, на Херсонщині через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Окупаційні війська продовжують тероризувати прифронтові райони Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей, застосовуючи важку артилерію та РСЗВ.

Під ранок росіяни завдали удару по Запорізькому району. Двоє людей загинули, десять дістали поранення, у тому числі четверо дітей. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Працюють екстрені служби.

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Втрати окупантів

Українські підрозділи продовжують завдавати суттєвих втрат ворогу.

За минулу добу знищено:

52 окупанти;

14 артилерійських систем;

1 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Партизан";

47 одиниць автотехніки;

1 радіолокаційну станцію (РЛС);

32 ударні БпЛА "Shahed-131/136";

5 розвідувальних БпЛА, в т.ч. "Zala" та "Supercam";

18 мотоциклів;

1 генератор;

1 сонячна панель;

4 антени зв'язку.

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