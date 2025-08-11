УКР
У Єврокомісії закликали США не погоджуватись на однобічні поступки на користь РФ

Єврокомісія закликає США захищати суверенітет України

Єврокомісія закликала Вашингтон утриматися від погодження "однобічного" обміну територіями під час мирних переговорів із Росією щодо України та наголосила, що будь-яка угода має включати надійні гарантії безпеки для Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це на умовах анонімності заявив високопосадовець комісії

Він зазначив, що будь-яка угода має містити "найміцніші гарантії безпеки" для України, які передбачатимуть "відсутність будь-яких обмежень для (українських) збройних сил і підтримки з боку третіх країн".

"Російська позиція подається як обмін територіями, але виглядає це як досить однобічний обмін", – заявив у неділю високопосадовець Єврокомісії.

Він додав, що замість територіальних поступок "гарантії безпеки мають першочергове значення для України".

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що Путін "отримає винагороду" за вторгнення до України, - Рютте

Який сккк, "обмін територіями"? Що за ує'бан це фразу придумав?
Це такий самий "обмін" як була "евакуація" з Азовсталі...
показати весь коментар
11.08.2025 10:04 Відповісти
До цих пір нашим героям з Азовсталі по 25 років парашинці дають. Але рижий п.дор хоче бути обдуреним. Як же риже мурло НЕНАВИДИТЬ Неньку.
показати весь коментар
11.08.2025 10:21 Відповісти
Америкоси такий же агресор,як і кацапи. Прийшли насрали разом с кацапами,а потім залишили нам кацапів і підуть. По всьому світу виробляють -це у них такий тандем,як в фільмах «нічого особистого це моя робота».
показати весь коментар
11.08.2025 10:09 Відповісти
Черговий, Будапештський меморандум2??
Мегі Олбрайт з Білим домом, пам'ятають, як нахилили та розвели Українців, пошили їх в дурні, цілу Україну!
показати весь коментар
11.08.2025 10:20 Відповісти
зтурбувалися мабуть дуже...
показати весь коментар
11.08.2025 10:28 Відповісти
Російські пропозиції як виглядали так і виглядають капітуляцією України.
показати весь коментар
11.08.2025 11:00 Відповісти
Закликали... Кличуть мамку пожаліти, а дорослі лідери держав вимагають. Та й мова йде не про семкі, а про мир у Європі.
показати весь коментар
11.08.2025 11:10 Відповісти
 
 