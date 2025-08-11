У Єврокомісії закликали США не погоджуватись на однобічні поступки на користь РФ

Єврокомісія закликала Вашингтон утриматися від погодження "однобічного" обміну територіями під час мирних переговорів із Росією щодо України та наголосила, що будь-яка угода має включати надійні гарантії безпеки для Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це на умовах анонімності заявив високопосадовець комісії

Він зазначив, що будь-яка угода має містити "найміцніші гарантії безпеки" для України, які передбачатимуть "відсутність будь-яких обмежень для (українських) збройних сил і підтримки з боку третіх країн".

"Російська позиція подається як обмін територіями, але виглядає це як досить однобічний обмін", – заявив у неділю високопосадовець Єврокомісії.

Він додав, що замість територіальних поступок "гарантії безпеки мають першочергове значення для України".

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

