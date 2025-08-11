В Еврокомиссии призвали США не соглашаться на односторонние уступки в пользу РФ

Еврокомиссия призвала Вашингтон воздержаться от согласования "одностороннего" обмена территориями во время мирных переговоров с Россией по Украине и подчеркнула, что любое соглашение должно включать надежные гарантии безопасности для Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник комиссии

Он отметил, что любое соглашение должно содержать "самые прочные гарантии безопасности" для Украины, которые будут предусматривать "отсутствие каких-либо ограничений для (украинских) вооруженных сил и поддержки со стороны третьих стран".

"Российская позиция подается как обмен территориями, но выглядит это как достаточно односторонний обмен", - заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Он добавил, что вместо территориальных уступок "гарантии безопасности имеют первоочередное значение для Украины".

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

