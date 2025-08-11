РУС
В Еврокомиссии призвали США не соглашаться на односторонние уступки в пользу РФ

Еврокомиссия призывает США защищать суверенитет Украины

Еврокомиссия призвала Вашингтон воздержаться от согласования "одностороннего" обмена территориями во время мирных переговоров с Россией по Украине и подчеркнула, что любое соглашение должно включать надежные гарантии безопасности для Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник комиссии

Он отметил, что любое соглашение должно содержать "самые прочные гарантии безопасности" для Украины, которые будут предусматривать "отсутствие каких-либо ограничений для (украинских) вооруженных сил и поддержки со стороны третьих стран".

"Российская позиция подается как обмен территориями, но выглядит это как достаточно односторонний обмен", - заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Он добавил, что вместо территориальных уступок "гарантии безопасности имеют первоочередное значение для Украины".

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что Путин "получит вознаграждение" за вторжение в Украину, - Рютте

Який сккк, "обмін територіями"? Що за ує'бан це фразу придумав?
Це такий самий "обмін" як була "евакуація" з Азовсталі...
показать весь комментарий
11.08.2025 10:04 Ответить
До цих пір нашим героям з Азовсталі по 25 років парашинці дають. Але рижий п.дор хоче бути обдуреним. Як же риже мурло НЕНАВИДИТЬ Неньку.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:21 Ответить
Америкоси такий же агресор,як і кацапи. Прийшли насрали разом с кацапами,а потім залишили нам кацапів і підуть. По всьому світу виробляють -це у них такий тандем,як в фільмах «нічого особистого це моя робота».
показать весь комментарий
11.08.2025 10:09 Ответить
Черговий, Будапештський меморандум2??
Мегі Олбрайт з Білим домом, пам'ятають, як нахилили та розвели Українців, пошили їх в дурні, цілу Україну!
показать весь комментарий
11.08.2025 10:20 Ответить
зтурбувалися мабуть дуже...
показать весь комментарий
11.08.2025 10:28 Ответить
Російські пропозиції як виглядали так і виглядають капітуляцією України.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:00 Ответить
Закликали... Кличуть мамку пожаліти, а дорослі лідери держав вимагають. Та й мова йде не про семкі, а про мир у Європі.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:10 Ответить
 
 