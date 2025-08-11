УКР
Новини Митна війна США та Китаю
Трамп переніс запровадження мит проти Китаю на 90 днів, - CNBC

У понеділок, 11 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ щодо відтермінування дедлайну на запровадження мит проти Китаю на 90 днів.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп підписав указ за кілька годин до того, як мала закінчитися дія його мораторію на мита.

"Якби термін не був продовжений, мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговими державами світу була на піку", - пише видання.

Тоді Трамп підвищив загальні мита на китайський імпорт до 145%, а Китай відповів 125% митом на американські товари.

Однак сторони домовилися призупинити дію більшості цих мит у травні, після першої зустрічі перемовників у Женеві, Швейцарія. США скоротили свої мита до 30%, а Китай знизив свої - до 10%.

Читайте також: Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном: Лише якщо укладемо торговельну угоду

Топ коментарі
+11
Як дитина бавиться....
А комусь копієчка на коливаннях від біржових шоків >))
11.08.2025 23:15 Відповісти
11.08.2025 23:15 Відповісти
+10
Да нема у Трампа яець - балабол
11.08.2025 23:16 Відповісти
11.08.2025 23:16 Відповісти
+8
Там ні яєць ні мизків, там нічого немає!!! А язиком працює як правдивий пізда...бол!!!
11.08.2025 23:20 Відповісти
11.08.2025 23:20 Відповісти
11.08.2025 23:15 Відповісти
11.08.2025 23:16 Відповісти
11.08.2025 23:20 Відповісти
тако мен а там ще е людина чебурек
11.08.2025 23:22 Відповісти
11.08.2025 23:22 Відповісти
Рудий ******** смоктанув жовтого прутня..
11.08.2025 23:17 Відповісти
11.08.2025 23:17 Відповісти
Хвойда
11.08.2025 23:18 Відповісти
11.08.2025 23:18 Відповісти
АФЕРИСТ КОНКРЕТНИЙ,А ЧИ ТО "ПРОХОДІМЄЦ".ОДНИМ СЛОВОМ "ПОКИДЬОК"
11.08.2025 23:21 Відповісти
11.08.2025 23:21 Відповісти
11.08.2025 23:21 Відповісти
11.08.2025 23:21 Відповісти
Трамп, а хто відповість за ваш американський підлий междусобойчик з рашею у Будапешті - а українці зараз гинуть із-за вас
11.08.2025 23:23 Відповісти
11.08.2025 23:23 Відповісти
Спочатку було "24 години".
Потім це трансформувалось у "2-3 тижні".
Тепер - у "2-3 місяці".
Наступною метою буде "2-3 Президенти"!
11.08.2025 23:22 Відповісти
11.08.2025 23:22 Відповісти
Трамп - імпотент
11.08.2025 23:24 Відповісти
11.08.2025 23:24 Відповісти
T.A.C.O.
11.08.2025 23:27 Відповісти
11.08.2025 23:27 Відповісти
Бо США теж багато з Китаю імпортує. І Китай зробить дзеркалку, від якої бізнес США постраждає не менше.
11.08.2025 23:28 Відповісти
11.08.2025 23:28 Відповісти
Вівдтермінував аж на 90 діб? Значить Сі в Флоріду переправив 90 маленьких кітайськіх мальчіков с нєжними, як пєрсік попами!
11.08.2025 23:36 Відповісти
11.08.2025 23:36 Відповісти
Тю, ***...ь! Я думав, "Трамп переніс інфаркт!"
Навіщо ж так обнадіювати?

Трамп переніс... Джерело: https://censor.net/ua/n3568173
11.08.2025 23:36 Відповісти
11.08.2025 23:36 Відповісти
МУДАЗВІН, Трепло, СИКЛО і Серлива баба
11.08.2025 23:37 Відповісти
11.08.2025 23:37 Відповісти
11.08.2025 23:38 Відповісти
11.08.2025 23:38 Відповісти
Ці металеві ******, які ви бачите на стенді, кріпилися до літака. Це був його індивідуальний номер. Тільки-но літак випускається з заводу - йому присвоюють цей номер, він проходить усю документацію.



Під час знищення літаків знаєте, що робили американці? Вони всі ці номери знімали з літаків і кріпили на табличку з дорогого дерева та виставляли на Подолі в офісі компанії «Рейтіон».



Я на власні очі бачив, коли до них туди заходив, ці таблички на стінах. Складалося враження, що вони їх збили!..

11.08.2025 23:39 Відповісти
11.08.2025 23:39 Відповісти
11.08.2025 23:43 Відповісти
11.08.2025 23:43 Відповісти
Знищували силами й на гроші США. Американський уряд створив спецпідрозділ «Агентство зменшення загрози», це означало знищення ударної авіації та ядерних сил - усіх видів носіїв ядерної зброї.



Фінансував його уряд США, а виконавцем була компанія «Рейтіон дайнемікс» (Raytheon Dynamics), яка, до слова, створила найдорожчий-************* бомбардувальнік
11.08.2025 23:48 Відповісти
11.08.2025 23:48 Відповісти
Донні 90 днів!
11.08.2025 23:38 Відповісти
11.08.2025 23:38 Відповісти
Знов дід всрався.
11.08.2025 23:40 Відповісти
11.08.2025 23:40 Відповісти
Лох
11.08.2025 23:42 Відповісти
11.08.2025 23:42 Відповісти
100 пудів на біржі грає - хто знає прикуп, той живе в Палм-Біч.
11.08.2025 23:45 Відповісти
11.08.2025 23:45 Відповісти
вже навіть не смішно
11.08.2025 23:53 Відповісти
11.08.2025 23:53 Відповісти
TACO
11.08.2025 23:59 Відповісти
11.08.2025 23:59 Відповісти
Здирницькі мита були дурістю і тупим популізмом. Зараз намагаються якось вислизнути з пастки в яку самі себе загнали та ще й з переможним ********** і посмішкою на 32 зуби. Але "механізм оминання" США вже не зупинити. Довіра підірвана. Епоха торгівлі через конвертацію в долари і відрахування відсотку на користь США закінчується. Зараз зявляться альтернативні Свіфту позадоларові платіжні системи і тоді всі побачать по кому "дзвін дзвонить"...
12.08.2025 00:20 Відповісти
12.08.2025 00:20 Відповісти
Слабак і сцикун!
12.08.2025 00:31 Відповісти
12.08.2025 00:31 Відповісти
Тампон зробив америку ще більшою. На тих хто Тампона відкритим текстом посилає нахер, Тампон боїться даже перднути. Зате на Європу на Канаду і остальні країни воно мита підняло
12.08.2025 01:21 Відповісти
12.08.2025 01:21 Відповісти
 
 