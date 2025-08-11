Трамп переніс запровадження мит проти Китаю на 90 днів, - CNBC

У понеділок, 11 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ щодо відтермінування дедлайну на запровадження мит проти Китаю на 90 днів.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп підписав указ за кілька годин до того, як мала закінчитися дія його мораторію на мита.

"Якби термін не був продовжений, мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговими державами світу була на піку", - пише видання.

Тоді Трамп підвищив загальні мита на китайський імпорт до 145%, а Китай відповів 125% митом на американські товари.

Однак сторони домовилися призупинити дію більшості цих мит у травні, після першої зустрічі перемовників у Женеві, Швейцарія. США скоротили свої мита до 30%, а Китай знизив свої - до 10%.

