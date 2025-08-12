Трамп перенес введение пошлин против Китая на 90 дней, - CNBC
В понедельник, 11 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке дедлайна на введение пошлин против Китая на 90 дней.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Трамп подписал указ за несколько часов до того, как должно было закончиться действие его моратория на пошлины.
"Если бы срок не был продлен, пошлины США на китайские товары вернулись бы к уровню апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира была на пике", - пишет издание.
Тогда Трамп повысил общие пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай ответил 125% пошлиной на американские товары.
Однако стороны договорились приостановить действие большинства этих пошлин в мае, после первой встречи переговорщиков в Женеве, Швейцария. США сократили свои пошлины до 30%, а Китай снизил свои - до 10%.
А комусь копієчка на коливаннях від біржових шоків >))
Потім це трансформувалось у "2-3 тижні".
Тепер - у "2-3 місяці".
Наступною метою буде "2-3 Президенти"!
Навіщо ж так обнадіювати?
