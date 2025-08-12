РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11577 посетителей онлайн
Новости Таможенная война США и Китая
2 102 36

Трамп перенес введение пошлин против Китая на 90 дней, - CNBC

трамп

В понедельник, 11 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке дедлайна на введение пошлин против Китая на 90 дней.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп подписал указ за несколько часов до того, как должно было закончиться действие его моратория на пошлины.

"Если бы срок не был продлен, пошлины США на китайские товары вернулись бы к уровню апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира была на пике", - пишет издание.

Тогда Трамп повысил общие пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай ответил 125% пошлиной на американские товары.

Однако стороны договорились приостановить действие большинства этих пошлин в мае, после первой встречи переговорщиков в Женеве, Швейцария. США сократили свои пошлины до 30%, а Китай снизил свои - до 10%.

Читайте также: Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Только если заключим торговое соглашение

Автор: 

Китай (3121) пошлина (515) США (27688)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Як дитина бавиться....
А комусь копієчка на коливаннях від біржових шоків >))
показать весь комментарий
11.08.2025 23:15 Ответить
+16
Там ні яєць ні мизків, там нічого немає!!! А язиком працює як правдивий пізда...бол!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 23:20 Ответить
+15
Да нема у Трампа яець - балабол
показать весь комментарий
11.08.2025 23:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як дитина бавиться....
А комусь копієчка на коливаннях від біржових шоків >))
показать весь комментарий
11.08.2025 23:15 Ответить
Да нема у Трампа яець - балабол
показать весь комментарий
11.08.2025 23:16 Ответить
Там ні яєць ні мизків, там нічого немає!!! А язиком працює як правдивий пізда...бол!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 23:20 Ответить
Це нагадує старий анекдот про те, що чоловік приходить до лікаря і жаліється, що в нього яйця дзвенять. І наполегливо допитується чи часом він не феномен і хоче почути підтвердження. Та лікар відповідає, що той всього-навсього звичайнісінький мудозвон.
показать весь комментарий
12.08.2025 08:17 Ответить
тако мен а там ще е людина чебурек
показать весь комментарий
11.08.2025 23:22 Ответить
Рудий ******** смоктанув жовтого прутня..
показать весь комментарий
11.08.2025 23:17 Ответить
Хвойда
показать весь комментарий
11.08.2025 23:18 Ответить
АФЕРИСТ КОНКРЕТНИЙ,А ЧИ ТО "ПРОХОДІМЄЦ".ОДНИМ СЛОВОМ "ПОКИДЬОК"
показать весь комментарий
11.08.2025 23:21 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 23:21 Ответить
Трамп, а хто відповість за ваш американський підлий междусобойчик з рашею у Будапешті - а українці зараз гинуть із-за вас
показать весь комментарий
11.08.2025 23:23 Ответить
Спочатку було "24 години".
Потім це трансформувалось у "2-3 тижні".
Тепер - у "2-3 місяці".
Наступною метою буде "2-3 Президенти"!
показать весь комментарий
11.08.2025 23:22 Ответить
Трамп - імпотент
показать весь комментарий
11.08.2025 23:24 Ответить
T.A.C.O.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:27 Ответить
Бо США теж багато з Китаю імпортує. І Китай зробить дзеркалку, від якої бізнес США постраждає не менше.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:28 Ответить
Вівдтермінував аж на 90 діб? Значить Сі в Флоріду переправив 90 маленьких кітайськіх мальчіков с нєжними, як пєрсік попами!
показать весь комментарий
11.08.2025 23:36 Ответить
Тю, ***...ь! Я думав, "Трамп переніс інфаркт!"
Навіщо ж так обнадіювати?

Трамп переніс... Джерело: https://censor.net/ua/n3568173
показать весь комментарий
11.08.2025 23:36 Ответить
МУДАЗВІН, Трепло, СИКЛО і Серлива баба
показать весь комментарий
11.08.2025 23:37 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 23:38 Ответить
Ці металеві ******, які ви бачите на стенді, кріпилися до літака. Це був його індивідуальний номер. Тільки-но літак випускається з заводу - йому присвоюють цей номер, він проходить усю документацію.



Під час знищення літаків знаєте, що робили американці? Вони всі ці номери знімали з літаків і кріпили на табличку з дорогого дерева та виставляли на Подолі в офісі компанії «Рейтіон».



Я на власні очі бачив, коли до них туди заходив, ці таблички на стінах. Складалося враження, що вони їх збили!..

показать весь комментарий
11.08.2025 23:39 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 23:43 Ответить
Знищували силами й на гроші США. Американський уряд створив спецпідрозділ «Агентство зменшення загрози», це означало знищення ударної авіації та ядерних сил - усіх видів носіїв ядерної зброї.



Фінансував його уряд США, а виконавцем була компанія «Рейтіон дайнемікс» (Raytheon Dynamics), яка, до слова, створила найдорожчий-************* бомбардувальнік
показать весь комментарий
11.08.2025 23:48 Ответить
Донні 90 днів!
показать весь комментарий
11.08.2025 23:38 Ответить
Знов дід всрався.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:40 Ответить
Лох
показать весь комментарий
11.08.2025 23:42 Ответить
100 пудів на біржі грає - хто знає прикуп, той живе в Палм-Біч.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:45 Ответить
вже навіть не смішно
показать весь комментарий
11.08.2025 23:53 Ответить
TACO
показать весь комментарий
11.08.2025 23:59 Ответить
Здирницькі мита були дурістю і тупим популізмом. Зараз намагаються якось вислизнути з пастки в яку самі себе загнали та ще й з переможним ********** і посмішкою на 32 зуби. Але "механізм оминання" США вже не зупинити. Довіра підірвана. Епоха торгівлі через конвертацію в долари і відрахування відсотку на користь США закінчується. Зараз зявляться альтернативні Свіфту позадоларові платіжні системи і тоді всі побачать по кому "дзвін дзвонить"...
показать весь комментарий
12.08.2025 00:20 Ответить
Слабак і сцикун!
показать весь комментарий
12.08.2025 00:31 Ответить
Тампон зробив америку ще більшою. На тих хто Тампона відкритим текстом посилає нахер, Тампон боїться даже перднути. Зате на Європу на Канаду і остальні країни воно мита підняло
показать весь комментарий
12.08.2025 01:21 Ответить
на 90 днів
10 діб
та 24 години
показать весь комментарий
12.08.2025 01:42 Ответить
І тут всрався.
показать весь комментарий
12.08.2025 02:20 Ответить
ВідТермінатор ти наш...
показать весь комментарий
12.08.2025 03:33 Ответить
Треба ще скасувати усі мита проти Московії !
показать весь комментарий
12.08.2025 09:30 Ответить
Тактика гопника - взять на испуг. А как начиналось - шахматы, бридж, и китайские шашки. А сейчас? Гопник на гопника и гопником погоняет
показать весь комментарий
12.08.2025 11:01 Ответить
 
 