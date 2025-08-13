РФ не виконує держоборонзамовлення на ракети X-59, - ГУР МО

Через запроваджені санкції Росії вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними розвідки, постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет.

"Не рятує ситуацію навіть канібалізм старих систем – рф масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.

Зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас — головною проблемою для російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зауважили в ГУР МО, десятки підприємств у Росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками

Там вважають, що подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження

