УКР
Новини Санкції проти Росії
1 345 11

РФ не виконує держоборонзамовлення на ракети X-59, - ГУР МО

Виготовлення ракет X59 РФ не виконує держоборонзамовлення

Через запроваджені санкції Росії вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними розвідки, постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет.

"Не рятує ситуацію навіть канібалізм старих систем – рф масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.

Зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас — головною проблемою для російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зауважили в ГУР МО, десятки підприємств у Росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками

Там вважають, що подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження

Автор: 

ракети (4140) росія (67167) ГУР (629)


Топ коментарі
+12
Добре, що в нас таких проблем не має... Яку вже тисячу із обіцяних ракет виготовили?)
показати весь коментар
13.08.2025 08:14 Відповісти
+9
та, яку тисячу?
вже гігаватт ракет, усіляких різних, летить бомбить москву.
показати весь коментар
13.08.2025 08:19 Відповісти
+7
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
26 грудня 2022, 10:55
показати весь коментар
13.08.2025 08:16 Відповісти
У нас теж не виконуються замовлення на ракети через 5-6 потужних дефективних менеджера.
показати весь коментар
13.08.2025 08:29 Відповісти
ГУР цим переймається?😨
Дивно.
І що з цим робити? Як це все горе наи пережити? Чим можемо допомогти?
Я знаю чим. Відправити на підмогу 5-6 ефективних менеджерів до раші на підмогу
показати весь коментар
13.08.2025 08:33 Відповісти
Кохфе в Криму?
показати весь коментар
13.08.2025 08:38 Відповісти
Чергова радісна новина, скоро в черговий раз будемо пити каву в Криму.
показати весь коментар
13.08.2025 08:44 Відповісти
То все х..ня. Друг Сі допоможе. Та й друг Дональд може послабити санкції від папєрєдніка, після "полового акту" на Алясці.
показати весь коментар
13.08.2025 08:54 Відповісти
РФ не виконує держоборонзамовлення на ракети X-59, А в Україні ."зелена прорашистська влада" по вказівці все того ж куйла ,від самого початку ,саботує виробництво ракет і зброї загалом.Держамовлення на асвальт ,телемарафон .бруківку .і т.д і т.п
показати весь коментар
13.08.2025 08:59 Відповісти
добре що ******* виконує, у нах цих ракет хоч сракою жуй
показати весь коментар
13.08.2025 09:31 Відповісти
 
 