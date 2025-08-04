Росія більше не дотримується мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності, - МЗС РФ

Росія більше не буде дотримуватися мораторію на розгортання ракет середньої й меншої дальності наземного базування на своїй території нібито через кроки "колективного Заходу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві російського МЗС.

У заяві йдеться, що Росія більше не вважає себе "пов'язаною зазначеним мораторієм, оскільки "російські ініціативи щодо самообмеження на розміщення РСМД не зустріли взаємності".

МЗС Росії посилається на нарощування РСМД наземного базування "колективним Заходом", зокрема американського виробництва, і їхнє розміщення в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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"Важливим додатковим фактором є заявлений декількома союзниками США намір придбати у Вашингтона РСМД наземного базування і (або) розробити власні ракети з дальністю пуску, що потрапляє в діапазон від 500 до 5500 км, або наростити вже наявний національний арсенал таких озброєнь.

Зазначені вище кроки "колективного Заходу" в сукупності ведуть до формування і нарощування в прилеглих до Російської Федерації регіонах дестабілізуючих ракетних потенціалів, що створюють пряму загрозу безпеці нашої країни, причому стратегічного порядку. В цілому, такий розвиток подій несе серйозний негативний заряд і значні згубні наслідки для регіональної та глобальної стабільності, включаючи небезпечне підстьобування напруженості між ядерними державами", - кажуть у Росії.

"Рішення щодо конкретних параметрів заходів реагування будуть ухвалюватися керівництвом Російської Федерації на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності", - йдеться в заяві МЗС РФ.

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Довідково

Зазначимо, що ракети середньої та меншої дальності (РСМД) –– це балістичні й крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і, як правило, нести ядерний заряд.

У 1987 році у Вашингтоні між США і Радянським Союзом було підписано договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року.

Тоді Штати заявили, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, і повідомили про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Диктатор Володимир Путін тоді заявив, що якщо США розгорнуть ракети середньої дальності в Європі, Росія буде змушена зробити те саме, але наголошував, що РФ не має наміру першою робити це.

У США і НАТО заявляли, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію.

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