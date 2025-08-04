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Новости Ядерное оружие Мораторий на развертывание ракет
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Россия больше не соблюдает мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, - МИД РФ

Россия отменила мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности

Россия больше не будет придерживаться моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на своей территории якобы из-за шагов "коллективного Запада".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении российского МИДа.

В заявлении говорится, что Россия больше не считает себя "связанной указанным мораторием, поскольку "российские инициативы по самоограничению на размещение РСМД не встретили взаимности".

МИД России ссылается на наращивание РСМД наземного базирования "коллективным Западом", в частности американского производства, и их размещение в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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"Важным дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, или нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений.

Указанные выше шаги "коллективного Запада" в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами", - говорят в России.

"Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в заявлении МИД РФ.

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Справочно

Отметим, что ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между США и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года.

Тогда Штаты заявили, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщили о прекращении действия договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Диктатор Владимир Путин тогда заявил, что если США развернут ракеты средней дальности в Европе, Россия будет вынуждена сделать то же самое, но подчеркивал, что РФ не намерена первой делать это.

В США и НАТО заявляли, что Россия де-факто не соблюдает заявленный ею мораторий.

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Можна подумати, що росія колись чогось дотримувалась.
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04.08.2025 20:10 Ответить
Все рівно всі вироблені ракети запустять по Неньці. Так що Європі фіолєтово.
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04.08.2025 20:44 Ответить
Заява для дебілів. Тобто роміщувати у батька ракети будь якої дальності і навіть.ядерну зброю то є норм,бо це росія і їм можно все. Іншим можна лише те, що дозволить росія. Нехіла така позиція пройдисвітів кривавих. Жах, як світ терпить це і досі не настукаю рашці по голові.
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04.08.2025 21:17 Ответить
Ну ні то й ні. Тоді і нам нема чого себе стримувати, зараз як зарядимо свої пускові та як вйо**ем по мацкві...
А, забув, бл... Клятий асфальт! Щоб ти здох!
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04.08.2025 20:16 Ответить
Ну-ну. Только вам до совка как до Киева за три дня. Не вывезете бодание с Европкой и штатами
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04.08.2025 20:35 Ответить
Дурачьок хутiн, думае що розумнiший за генсекiв, стосовно мораторiю. Та й генсеки зхибили з тiею гонкою озброень, пiзно отямилися, того й союзу жаба цицьки дала... А заре недопалок всея оркостанii мае намiри все ж вальнути цапостан новою гонкою озброень... раз i назавжди. АМiНЬ !!!
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04.08.2025 20:45 Ответить
А раніше тіпа рашисти чогось дотримувались? Да рашисти і зараз людей четвертують і їдять як тисячу років назад
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04.08.2025 20:52 Ответить
2019 (а, насправді раніше з Іскандер -К) -2025. шо! апять?
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04.08.2025 20:58 Ответить
Очередной раз вышли. Первый раз ещё а 2019 ом. Каждые пол года выходят. Это должно вселять ужас в сердца западного супостата.
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04.08.2025 21:14 Ответить
 
 