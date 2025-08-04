Россия больше не соблюдает мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, - МИД РФ

Россия больше не будет придерживаться моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на своей территории якобы из-за шагов "коллективного Запада".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении российского МИДа.

В заявлении говорится, что Россия больше не считает себя "связанной указанным мораторием, поскольку "российские инициативы по самоограничению на размещение РСМД не встретили взаимности".

МИД России ссылается на наращивание РСМД наземного базирования "коллективным Западом", в частности американского производства, и их размещение в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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"Важным дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, или нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений.

Указанные выше шаги "коллективного Запада" в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами", - говорят в России.

"Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в заявлении МИД РФ.

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Справочно

Отметим, что ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между США и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года.

Тогда Штаты заявили, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщили о прекращении действия договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Диктатор Владимир Путин тогда заявил, что если США развернут ракеты средней дальности в Европе, Россия будет вынуждена сделать то же самое, но подчеркивал, что РФ не намерена первой делать это.

В США и НАТО заявляли, что Россия де-факто не соблюдает заявленный ею мораторий.

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