РФ не выполняет гособоронзаказ на ракеты X-59, - ГУР МО
Из-за введенных санкций Россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по данным разведки, постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.
"Не спасает ситуацию даже каннибализм старых систем - рф массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.
Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно - главной проблемой для российского производства", - говорится в сообщении.
В то же время, отметили в ГУР МО, десятки предприятий в России, производящих электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, до сих пор остаются вне санкционных списков
Там считают, что дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения
вже гігаватт ракет, усіляких різних, летить бомбить москву.
26 грудня 2022, 10:55
Дивно.
І що з цим робити? Як це все горе наи пережити? Чим можемо допомогти?
Я знаю чим. Відправити на підмогу 5-6 ефективних менеджерів до раші на підмогу