РФ не выполняет гособоронзаказ на ракеты X-59, - ГУР МО

Из-за введенных санкций Россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.

Так, по данным разведки, постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

"Не спасает ситуацию даже каннибализм старых систем - рф массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно - главной проблемой для российского производства", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в ГУР МО, десятки предприятий в России, производящих электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, до сих пор остаются вне санкционных списков

Там считают, что дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения

