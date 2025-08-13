РУС
Новости Санкции против России
РФ не выполняет гособоронзаказ на ракеты X-59, - ГУР МО

Производство ракет X59 РФ не выполняет гособоронзаказ

Из-за введенных санкций Россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным разведки, постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

"Не спасает ситуацию даже каннибализм старых систем - рф массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

Читайте: Пентагон заключил контракт на производство ракет AMRAAM для Украины и союзников

Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно - главной проблемой для российского производства", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в ГУР МО, десятки предприятий в России, производящих электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, до сих пор остаются вне санкционных списков

Там считают, что дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения

Читайте: Россия больше не соблюдает мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, - МИД РФ

Добре, що в нас таких проблем не має... Яку вже тисячу із обіцяних ракет виготовили?)
показать весь комментарий
13.08.2025 08:14 Ответить
та, яку тисячу?
вже гігаватт ракет, усіляких різних, летить бомбить москву.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:19 Ответить
Ну то шо ти починаешь, добре ж сидили... Мільярд дерев і мільйон гектарів лісів- потужимося і зробимо, ось побачишь!
показать весь комментарий
13.08.2025 09:53 Ответить
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
26 грудня 2022, 10:55
показать весь комментарий
13.08.2025 08:16 Ответить
У нас теж не виконуються замовлення на ракети через 5-6 потужних дефективних менеджера.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:29 Ответить
ГУР цим переймається?😨
Дивно.
І що з цим робити? Як це все горе наи пережити? Чим можемо допомогти?
Я знаю чим. Відправити на підмогу 5-6 ефективних менеджерів до раші на підмогу
показать весь комментарий
13.08.2025 08:33 Ответить
Кохфе в Криму?
показать весь комментарий
13.08.2025 08:38 Ответить
Чергова радісна новина, скоро в черговий раз будемо пити каву в Криму.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:44 Ответить
То все х..ня. Друг Сі допоможе. Та й друг Дональд може послабити санкції від папєрєдніка, після "полового акту" на Алясці.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:54 Ответить
РФ не виконує держоборонзамовлення на ракети X-59, А в Україні ."зелена прорашистська влада" по вказівці все того ж куйла ,від самого початку ,саботує виробництво ракет і зброї загалом.Держамовлення на асвальт ,телемарафон .бруківку .і т.д і т.п
показать весь комментарий
13.08.2025 08:59 Ответить
добре що ******* виконує, у нах цих ракет хоч сракою жуй
показать весь комментарий
13.08.2025 09:31 Ответить
 
 