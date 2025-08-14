Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером, - BBC
Президент Володимир Зеленський сьогодні планує зустрітися із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Стармер заявив, що існує "реальний шанс" на припинення вогню між Росією та Україною напередодні зустрічі Трампа та Путіна.
BBC пише, що ранкова зустріч Зеленського та Стармера буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії.
Британський прем'єр після вчорашньої розмови з іншими європейськими лідерами, Зеленським та Трампом сказав, що територіальну цілісність України має бути захищено, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
За словами Стармера, будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки.
За інформацією видання, британське військове керівництво відмовилося від початкової ідеї відправити 30-тисячний контингент для охорони портів і міст. Був запропонований "більш реалістичний формат", який включатиме патрулювання повітряного простору над західними регіонами України, підготовку українських військових та розмінування акваторії Чорного моря.