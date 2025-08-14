Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером, - BBC

Президент Володимир Зеленський сьогодні планує зустрітися із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Стармер заявив, що існує "реальний шанс" на припинення вогню між Росією та Україною напередодні зустрічі Трампа та Путіна.

BBC пише, що ранкова зустріч Зеленського та Стармера буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії.

Британський прем'єр після вчорашньої розмови з іншими європейськими лідерами, Зеленським та Трампом сказав, що територіальну цілісність України має бути захищено, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

За словами Стармера, будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки.

Читайте: Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди, - Стармер