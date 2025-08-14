УКР
Новини зустріч Зеленського зі Стармером
503 4

Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером, - BBC

Зустріч Зеленського та Стармера 14 серпня Що відомо

Президент Володимир Зеленський сьогодні планує зустрітися із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Стармер заявив, що існує "реальний шанс" на припинення вогню між Росією та Україною напередодні зустрічі Трампа та Путіна.

BBC пише, що ранкова зустріч Зеленського та Стармера буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії.

Британський прем'єр після вчорашньої розмови з іншими європейськими лідерами, Зеленським та Трампом сказав, що територіальну цілісність України має бути захищено, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

За словами Стармера, будь-яке припинення вогню має бути тривалим, а для цього потрібні гарантії безпеки.

Читайте: Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди, - Стармер

Автор: 

Велика Британія (5735) Зеленський Володимир (25085) Стармер Кір (247)
мабуть чергова порція куйні по відношенні до України і її народу????
показати весь коментар
14.08.2025 09:01 Відповісти
зе!чмо продовжує імітувати бурхливу діяльність?
європейські політики імітують дипломатію, з відвертою огидою протягуючи руку зе!мародеру?
тому, трамп самий чесний!
каже прямо в морду зе!гниді, що зе!поц гімно гімна на черевиках рудого доні!
і, як що б не український народ, то крємлєчмоль дійсно захопив би київ за чотири години.
показати весь коментар
14.08.2025 09:11 Відповісти
Британія не буде відправляти військовий контингент в Україну в рамках «Коаліції охочих» - The Times

За інформацією видання, британське військове керівництво відмовилося від початкової ідеї відправити 30-тисячний контингент для охорони портів і міст. Був запропонований "більш реалістичний формат", який включатиме патрулювання повітряного простору над західними регіонами України, підготовку українських військових та розмінування акваторії Чорного моря.
показати весь коментар
14.08.2025 10:09 Відповісти
 
 