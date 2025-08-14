РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости встреча Зеленского со Стармером
744 6

Зеленский сегодня встретится со Стармером, - BBC

Встреча Зеленского и Стармера 14 августа Что известно

Президент Владимир Зеленский сегодня планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Стармер заявил, что существует "реальный шанс" на прекращение огня между Россией и Украиной накануне встречи Трампа и Путина.

BBC пишет, что утренняя встреча Зеленского и Стармера будет тщательно скоординированной демонстрацией поддержки со стороны Великобритании.

Британский премьер после вчерашнего разговора с другими европейскими лидерами, Зеленским и Трампом сказал, что территориальная целостность Украины должна быть защищена, а международные границы не должны меняться силой.

По словам Стармера, любое прекращение огня должно быть длительным, а для этого нужны гарантии безопасности.

Читайте: Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности в рамках любого соглашения, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5087) Зеленский Владимир (21549) Стармер Кир (246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мабуть чергова порція куйні по відношенні до України і її народу????
показать весь комментарий
14.08.2025 09:01 Ответить
зе!чмо продовжує імітувати бурхливу діяльність?
європейські політики імітують дипломатію, з відвертою огидою протягуючи руку зе!мародеру?
тому, трамп самий чесний!
каже прямо в морду зе!гниді, що зе!поц гімно гімна на черевиках рудого доні!
і, як що б не український народ, то крємлєчмоль дійсно захопив би київ за чотири години.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:11 Ответить
Британія не буде відправляти військовий контингент в Україну в рамках «Коаліції охочих» - The Times

За інформацією видання, британське військове керівництво відмовилося від початкової ідеї відправити 30-тисячний контингент для охорони портів і міст. Був запропонований "більш реалістичний формат", який включатиме патрулювання повітряного простору над західними регіонами України, підготовку українських військових та розмінування акваторії Чорного моря.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:09 Ответить
думаю, що і з "патрулюванням простору" теж зільються..
показать весь комментарий
14.08.2025 10:37 Ответить
От цікаво, про що вони будуть розмовляти? Зустріч Єрмака зі студентами продемонструвала, що Єрмак - примітивна та неосвічена людина без базових навичок комунікації. Але ж блазень ще примітивніший! Як оці істоти спілкуються з іноземцями, ще й використовуючи при цьому поверхнево завчену англійську. Іспанський сором...
показать весь комментарий
14.08.2025 10:38 Ответить
 
 