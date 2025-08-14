Зеленский сегодня встретится со Стармером, - BBC
Президент Владимир Зеленский сегодня планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Стармер заявил, что существует "реальный шанс" на прекращение огня между Россией и Украиной накануне встречи Трампа и Путина.
BBC пишет, что утренняя встреча Зеленского и Стармера будет тщательно скоординированной демонстрацией поддержки со стороны Великобритании.
Британский премьер после вчерашнего разговора с другими европейскими лидерами, Зеленским и Трампом сказал, что территориальная целостность Украины должна быть защищена, а международные границы не должны меняться силой.
По словам Стармера, любое прекращение огня должно быть длительным, а для этого нужны гарантии безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
європейські політики імітують дипломатію, з відвертою огидою протягуючи руку зе!мародеру?
тому, трамп самий чесний!
каже прямо в морду зе!гниді, що зе!поц гімно гімна на черевиках рудого доні!
і, як що б не український народ, то крємлєчмоль дійсно захопив би київ за чотири години.
За інформацією видання, британське військове керівництво відмовилося від початкової ідеї відправити 30-тисячний контингент для охорони портів і міст. Був запропонований "більш реалістичний формат", який включатиме патрулювання повітряного простору над західними регіонами України, підготовку українських військових та розмінування акваторії Чорного моря.