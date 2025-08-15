УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4161 відвідувач онлайн
Новини
551 10

Сійярто заявив, що ЄС нібито хоче повалити уряд в Словаччині, Угорщині та Сербії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що керівництво Європейського Союзу хоче повалити уряд у його країні, а також у Словаччині та Сербії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму фейсбуці.

Він заявив, що ЄС нібито посилює тиск на уряди, які виступають за мир, дотримуються національних інтересів і не підкоряються Брюсселю.

"Сьогодні як ніколи ясно, що в Центральній Європі відбуваються дедалі жорсткіші дестабілізаційні, спрямовані на повалення урядів спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії", - написав Сійярто.

Читайте: Сійярто заявив, що Україна вдарила по нафтопроводу "Дружба" в РФ і це впливає на енергетичну безпеку Угорщини

Крім того, вінзгадав про "насильницькі події в Сербії", маючи на увазі антиурядові протести через трагедію в Новому Саді. Сіярто зазначив, що ці та інші події — це "різні розділи одного й того самого брюссельського сценарію".

Він також заявив, що розмовляв зі своїми колегами Юраєм Бланаром зі Словаччини та Марко Джурічем із Сербії й що вони погодилися "ще сильніше відстоювати суверенітет і мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відповіло на закиди Сійярто: Ознак насильницької смерті етнічного угорця в Україні немає, розслідування триває

Автор: 

Угорщина (2410) Сербія (387) Словаччина (1169) Сійярто Петер (377)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Так виходь з ЄС і пі3дуй в тайожний союз, клоун.
показати весь коментар
15.08.2025 02:34 Відповісти
+1
Ніхто мадярських під×уйловиків насильно в у ЄС не тримає - валіза, лижі, тайга, свобода. Але ж халявні європейські гроші ніякими ×уйловськими подачками не перекриєш - тому ці щури зі своїм вереском обісралися, як єрмак перед студентами.
показати весь коментар
15.08.2025 02:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони так за кацапію всі, але забули кацапо-анекдоти про поручика Ржевського:
Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит, что денщик Петруха чистит его обблёванный китель. Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер, и так обблевался. Он и говорит денщику: - Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал, но ещё и в штаны насрал.
показати весь коментар
15.08.2025 02:33 Відповісти
Так виходь з ЄС і пі3дуй в тайожний союз, клоун.
показати весь коментар
15.08.2025 02:34 Відповісти
Ніхто мадярських під×уйловиків насильно в у ЄС не тримає - валіза, лижі, тайга, свобода. Але ж халявні європейські гроші ніякими ×уйловськими подачками не перекриєш - тому ці щури зі своїм вереском обісралися, як єрмак перед студентами.
показати весь коментар
15.08.2025 02:38 Відповісти
Ой дэбииил….
Срочно, путин введи войска ! 🤣
показати весь коментар
15.08.2025 02:39 Відповісти
Ой пляяять, как они уже ******* эти "полезные идиоты", вот делать остальным нефуй как их смещать, хотели бы, сместили. Что такое Германии продавить в Словакии партию 100% проевропейскую?? Сербов вообще трогать не будут даже, там от смены больше вони поднимется, ну а Венгры, а что с венграми? Орбан? Кто такой Орбан? Как то так все это выглядит! Сиярто похож на Добби без носка, выполняет волю хозяина, по приказу хозяину, его хозяина!
показати весь коментар
15.08.2025 03:11 Відповісти
✔️слова Трампа
«Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?» Він подивився на мене: «Яке дурне запитання». Він сказав: «Росія - величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни».

Автор перекладу @Ostap Yarysh
показати весь коментар
15.08.2025 03:12 Відповісти
Методичку поміняли...тепер вже не Америка всим керує і влаштовує госперевороти
показати весь коментар
15.08.2025 03:13 Відповісти
Такі справи..нахлібники ще рота відкривають, та намагаються вкусити руку, яка годує, при цьому лижуть дупу тому, хто підкормлює..що маємо? А те, що уж доволі Європа ліберальна, а ось зібрались би годувальники, та велику дулю цієї троїцу показали і лад би настав дуже швидко, народ би без грошей сам би загнав фіцо-орбанів до ростова..алеж ні..годують, та тільки лайно псяче с себе обтирають з посмішкою..таке життя, така демократія, така тепер бабця Європа.
показати весь коментар
15.08.2025 03:29 Відповісти
Чи можна вважати цих прокацапленх націоналістами якщо вони власні нації ставлять в залежність і на службу ********** який їх довго і нужно експлуатував і принижував навязуючи космополітичну (інтернаціоналістичну) ідеологію? Це не національні патріоти. Це холуї **********. Корумповані і залякані Кожен з цих пострадянських лідерів так само як і Зєлєнскій мріє бути ****** (царем, диктатором, головним начальником) у власній країні. Такі виродки прагнуть необмеженої влади. Звичайні люди отримують блага заробивши їх чесною працею приносячи користь суспільству, а виродки і мерзотники прагнуть влади для грабунку і приниження. Якби у когось з цих додіків була краплина королівської крові вони б стали затятими монархістами. А так просто прагнуть зберегти владу якомога довше як *****...
показати весь коментар
15.08.2025 03:34 Відповісти
Нове Міжгірья Орбана - в Угорщині скандал
показати весь коментар
15.08.2025 04:18 Відповісти
 
 