Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що керівництво Європейського Союзу хоче повалити уряд у його країні, а також у Словаччині та Сербії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму фейсбуці.

Він заявив, що ЄС нібито посилює тиск на уряди, які виступають за мир, дотримуються національних інтересів і не підкоряються Брюсселю.

"Сьогодні як ніколи ясно, що в Центральній Європі відбуваються дедалі жорсткіші дестабілізаційні, спрямовані на повалення урядів спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії", - написав Сійярто.

Крім того, вінзгадав про "насильницькі події в Сербії", маючи на увазі антиурядові протести через трагедію в Новому Саді. Сіярто зазначив, що ці та інші події — це "різні розділи одного й того самого брюссельського сценарію".

Він також заявив, що розмовляв зі своїми колегами Юраєм Бланаром зі Словаччини та Марко Джурічем із Сербії й що вони погодилися "ще сильніше відстоювати суверенітет і мир".

