Сийярто заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительство в Словакии, Венгрии и Сербии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что руководство Европейского Союза хочет свергнуть правительство в его стране, а также в Словакии и Сербии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем фейсбуке.

Он заявил, что ЕС якобы усиливает давление на правительства, которые выступают за мир, придерживаются национальных интересов и не подчиняются Брюсселю.

"Сегодня как никогда ясно, что в Центральной Европе происходят все более жесткие дестабилизирующие, направленные на свержение правительств попытки внешнего вмешательства против патриотических правительств Словакии, Венгрии и Сербии", - написал Сийярто.

Читайте: Сийярто заявил, что Украина ударила по нефтепроводу "Дружба" в РФ и это влияет на энергетическую безопасность Венгрии

Кроме того, он вспомнил о "насильственных событиях в Сербии", имея в виду антиправительственные протесты из-за трагедии в Новом Саде. Сийярто отметил, что эти и другие события - это "разные разделы одного и того же брюссельского сценария".

Он также заявил, что разговаривал со своими коллегами Юраем Бланаром из Словакии и Марко Джуричем из Сербии и что они согласились "еще сильнее отстаивать суверенитет и мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР ответило на упреки Сийярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра в Украине нет, расследование продолжается

Венгрия (2066) Сербия (406) Словакия (1032) Сийярто Петер (341)
+30
Так виходь з ЄС і пі3дуй в тайожний союз, клоун.
15.08.2025 02:34 Ответить
+26
Ніхто мадярських під×уйловиків насильно в у ЄС не тримає - валіза, лижі, тайга, свобода. Але ж халявні європейські гроші ніякими ×уйловськими подачками не перекриєш - тому ці щури зі своїм вереском обісралися, як єрмак перед студентами.
15.08.2025 02:38 Ответить
+16
Вони так за кацапію всі, але забули кацапо-анекдоти про поручика Ржевського:
Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит, что денщик Петруха чистит его обблёванный китель. Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер, и так обблевался. Он и говорит денщику: - Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал, но ещё и в штаны насрал.
15.08.2025 02:33 Ответить
15.08.2025 02:33 Ответить
15.08.2025 07:22 Ответить
Угорщина має вийти з ворожого до неї ЄС і відмовитись від грошей ЄС!
15.08.2025 09:19 Ответить
Так виходь з ЄС і пі3дуй в тайожний союз, клоун.
15.08.2025 02:34 Ответить
Не може, ху....ло йому особисто платить, а ЄС його країну утримує
Ніхто мадярських під×уйловиків насильно в у ЄС не тримає - валіза, лижі, тайга, свобода. Але ж халявні європейські гроші ніякими ×уйловськими подачками не перекриєш - тому ці щури зі своїм вереском обісралися, як єрмак перед студентами.
15.08.2025 02:38 Ответить
Ой дэбииил….
Срочно, путин введи войска ! 🤣
15.08.2025 02:39 Ответить
Ой пляяять, как они уже ******* эти "полезные идиоты", вот делать остальным нефуй как их смещать, хотели бы, сместили. Что такое Германии продавить в Словакии партию 100% проевропейскую?? Сербов вообще трогать не будут даже, там от смены больше вони поднимется, ну а Венгры, а что с венграми? Орбан? Кто такой Орбан? Как то так все это выглядит! Сиярто похож на Добби без носка, выполняет волю хозяина, по приказу хозяину, его хозяина!
15.08.2025 03:11 Ответить
Причем он похоже понимает что в любом случае это конец его политической карьеры, а возможно и что ему светит срок. Следующее правительство обязательно поинтересуется жизнью и имуществом господина Сиярто, ну и я не удивлюсь если в Газпроме уже для него забронирован личный кабинет.
✔️слова Трампа
«Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?» Він подивився на мене: «Яке дурне запитання». Він сказав: «Росія - величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни».

Автор перекладу @Ostap Yarysh
15.08.2025 03:12 Ответить
Методичку поміняли...тепер вже не Америка всим керує і влаштовує госперевороти
15.08.2025 03:13 Ответить
Такі справи..нахлібники ще рота відкривають, та намагаються вкусити руку, яка годує, при цьому лижуть дупу тому, хто підкормлює..що маємо? А те, що уж доволі Європа ліберальна, а ось зібрались би годувальники, та велику дулю цієї троїцу показали і лад би настав дуже швидко, народ би без грошей сам би загнав фіцо-орбанів до ростова..алеж ні..годують, та тільки лайно псяче с себе обтирають з посмішкою..таке життя, така демократія, така тепер бабця Європа.
15.08.2025 03:29 Ответить
Чи можна вважати цих прокацапленх націоналістами якщо вони власні нації ставлять в залежність і на службу ********** який їх довго і нужно експлуатував і принижував навязуючи космополітичну (інтернаціоналістичну) ідеологію? Це не національні патріоти. Це холуї **********. Корумповані і залякані Кожен з цих пострадянських лідерів так само як і Зєлєнскій мріє бути ****** (царем, диктатором, головним начальником) у власній країні. Такі виродки прагнуть необмеженої влади. Звичайні люди отримують блага заробивши їх чесною працею приносячи користь суспільству, а виродки і мерзотники прагнуть влади для грабунку і приниження. Якби у когось з цих додіків була краплина королівської крові вони б стали затятими монархістами. А так просто прагнуть зберегти владу якомога довше як *****...
15.08.2025 03:34 Ответить
Нове Міжгірья Орбана - в Угорщині скандал
15.08.2025 04:18 Ответить
Безхребетне вічно сонливе ЄС хоче щось там повалити.))) Звучить як анекдот.
15.08.2025 05:58 Ответить
Шибвнутий кацап детектед.
15.08.2025 07:00 Ответить
Хуцпа в стилі ФСБ-ешних методичок для жунахвойд.
15.08.2025 06:49 Ответить
Яке воно кончане
15.08.2025 06:51 Ответить
Цікаво, скільки ще ЄС буде терпіти та годувати ціх уйобікив?
15.08.2025 06:53 Ответить
Мордва вона і у Європі мордва...
15.08.2025 06:59 Ответить
В ***** в цеї ситауції ви б вже давно тихо лежали накормлені "новачком", тихі та холодні і не хвилювалися ні про що.
15.08.2025 07:01 Ответить
У цього ******* вже почалося осіннє загострення.
15.08.2025 07:15 Ответить
Ніколи не думав, що похвалю ************ півника сіярто. Слушну, дуже слушну ідею подав цей ************. Треба буде цей заказ сіярти озвучити в СБУ і в зовнішній розвідкі.
15.08.2025 07:26 Ответить
А ніх*йова ідея...
15.08.2025 07:38 Ответить
В ЕС є процедура копняка під зад і геть з союзу, тим хто не виконує і саботує всі рішення ЕС ?
15.08.2025 08:00 Ответить
І правильно ЄС зробить, якщо знищить проросійські уряди в центрі Європи: мадяр, словак і сербів. Хоча мадяри і словаки і в Другій світовій війні були на боці зла - нацистської Німеччини.
15.08.2025 08:10 Ответить
А чому ж до сих пір ви, придурки, в ЄС?! Вас же ж ніхто не тримає.
15.08.2025 08:20 Ответить
Вы не понимаете. РФ может финансировать власть в Венгрии, но у них нет столько денег чтобы финансировать всю Венгрию. Потому у Орбана и его мудаков сложная задача - сосать бабки из Москвы в свои карманы, но при этом делать так чтобы Евросоюз не перестал кормить их стадо. У них получается, а лох тут как всегда - ЕС. Просто куколды.
15.08.2025 09:05 Ответить
Так брехати його москалі навчили, чи мама його?
15.08.2025 08:23 Ответить
Дурний піп його хрестив.
15.08.2025 08:34 Ответить
Прикольно.
А Сіярто в курсі, що Сербія не входить у ЄС, чи здуру тупо прочитав телеграму з Москви?
15.08.2025 08:38 Ответить
І це тільки звичайні вуличні протести. А що, якщо буде щось серьйозніше?
15.08.2025 08:54 Ответить
Щоб повалити уряди Угорщини та Словаччини ЄС достатньо просто припинити їх фінансування.

І не треба таких складних інтриг.
15.08.2025 09:03 Ответить
Цього не достатньо. Потрібна дискредитація псевдонаціоналістичної риторики в цих країнах історичними фактами та економічними показниками. Якщо виділяти на це кошти і системно працювати з ЗМІ та лідерами громадської думки то для зміни орієнтації населення достатньо 6 років. Якщо ж нічого не робити то демагогія буде процвітати як у нас - 34 роки і кінця не видно...
15.08.2025 09:32 Ответить
 
 