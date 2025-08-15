Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что руководство Европейского Союза хочет свергнуть правительство в его стране, а также в Словакии и Сербии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем фейсбуке.

Он заявил, что ЕС якобы усиливает давление на правительства, которые выступают за мир, придерживаются национальных интересов и не подчиняются Брюсселю.

"Сегодня как никогда ясно, что в Центральной Европе происходят все более жесткие дестабилизирующие, направленные на свержение правительств попытки внешнего вмешательства против патриотических правительств Словакии, Венгрии и Сербии", - написал Сийярто.

Читайте: Сийярто заявил, что Украина ударила по нефтепроводу "Дружба" в РФ и это влияет на энергетическую безопасность Венгрии

Кроме того, он вспомнил о "насильственных событиях в Сербии", имея в виду антиправительственные протесты из-за трагедии в Новом Саде. Сийярто отметил, что эти и другие события - это "разные разделы одного и того же брюссельского сценария".

Он также заявил, что разговаривал со своими коллегами Юраем Бланаром из Словакии и Марко Джуричем из Сербии и что они согласились "еще сильнее отстаивать суверенитет и мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР ответило на упреки Сийярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра в Украине нет, расследование продолжается