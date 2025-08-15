Сийярто заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительство в Словакии, Венгрии и Сербии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что руководство Европейского Союза хочет свергнуть правительство в его стране, а также в Словакии и Сербии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем фейсбуке.
Он заявил, что ЕС якобы усиливает давление на правительства, которые выступают за мир, придерживаются национальных интересов и не подчиняются Брюсселю.
"Сегодня как никогда ясно, что в Центральной Европе происходят все более жесткие дестабилизирующие, направленные на свержение правительств попытки внешнего вмешательства против патриотических правительств Словакии, Венгрии и Сербии", - написал Сийярто.
Кроме того, он вспомнил о "насильственных событиях в Сербии", имея в виду антиправительственные протесты из-за трагедии в Новом Саде. Сийярто отметил, что эти и другие события - это "разные разделы одного и того же брюссельского сценария".
Он также заявил, что разговаривал со своими коллегами Юраем Бланаром из Словакии и Марко Джуричем из Сербии и что они согласились "еще сильнее отстаивать суверенитет и мир".
Срочно, путин введи войска ! 🤣
«Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?» Він подивився на мене: «Яке дурне запитання». Він сказав: «Росія - величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни».
Автор перекладу @Ostap Yarysh
А Сіярто в курсі, що Сербія не входить у ЄС, чи здуру тупо прочитав телеграму з Москви?
І не треба таких складних інтриг.