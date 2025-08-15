Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 068 040 осіб (+940 за добу), 11 106 танків, 422 літаки, 31 498 артсистем, 23 133 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 068 040 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1068040 (+940) осіб;
танків – 11106 (+2) од
бойових броньованих машин – 23133 (+3) од
артилерійських систем – 31498 (+40) од
РСЗВ – 1467 (+1) од
засоби ППО – 1207 (+0) од
літаків – 422 (+1) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)
крилаті ракети – 3558 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140)
спеціальна техніка – 3940 (+3)
