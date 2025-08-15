УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 068 040 осіб (+940 за добу), 11 106 танків, 422 літаки, 31 498 артсистем, 23 133 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 068 040 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1068040 (+940) осіб;

танків – 11106 (+2) од

бойових броньованих машин – 23133 (+3) од

артилерійських систем  – 31498 (+40) од

РСЗВ – 1467 (+1) од

засоби ППО – 1207 (+0) од

літаків – 422 (+1) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)

крилаті ракети – 3558 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  – 58596 (+140)

спеціальна техніка – 3940 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 276 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Втрати ворога 14 серпня

армія рф (18458) Генштаб ЗС (7098) ліквідація (4349) знищення (7981)
Сухарь біля Зміїного - до мАцкви прилітав прилитів
15.08.2025 07:25 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
15.08.2025 07:47 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.08.2025 07:50 Відповісти
Літаків повинно бути більше
15.08.2025 07:25 Відповісти
Сухарь біля Зміїного - до мАцкви прилітав прилитів
15.08.2025 07:25 Відповісти
Пишеться. Не прилитів а прилітів🤣🤣🤣🤣
15.08.2025 07:32 Відповісти
Прилетів!
15.08.2025 07:42 Відповісти
👍
15.08.2025 07:42 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
15.08.2025 07:47 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.08.2025 07:50 Відповісти
15.08.2025 07:51 Відповісти
17гармат уражено,знищено-0..
15.08.2025 07:54 Відповісти
Якщо попробивали стволи, теж непогано.
15.08.2025 08:06 Відповісти
Якщо стволи попробивали,то гарматі гаплик...В польових умовах стволи не міняються..Мадяр все розклав по полицям..
15.08.2025 08:21 Відповісти
Минув 4195 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта норм, логістика та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 068 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
15.08.2025 08:39 Відповісти
15.08.2025 08:41 Відповісти
 
 