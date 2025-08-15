РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 431 14

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 068 040 человек (+940 за сутки), 11 106 танков, 422 самолета, 31 498 артсистем, 23 133 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 068 040 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1068040 (+940) человек;

танков - 11106 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23133 (+3) ед

артиллерийских систем - 31498 (+40) ед

РСЗО - 1467 (+1) ед

средства ПВО - 1207 (+0) ед

самолетов - 422 (+1) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51190 (+147)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 58596 (+140)

специальная техника - 3940 (+3)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 276 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО

Потери врага 14 августа

Автор: 

армия РФ (20305) Генштаб ВС (6794) ликвидация (3960) уничтожение (7668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Сухарь біля Зміїного - до мАцкви прилітав прилитів
показать весь комментарий
15.08.2025 07:25 Ответить
+6
Минув 4195 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта норм, логістика та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 068 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літаків повинно бути більше
показать весь комментарий
15.08.2025 07:25 Ответить
Сухарь біля Зміїного - до мАцкви прилітав прилитів
показать весь комментарий
15.08.2025 07:25 Ответить
Пишеться. Не прилитів а прилітів🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.08.2025 07:32 Ответить
Прилетів!
показать весь комментарий
15.08.2025 07:42 Ответить
👍
показать весь комментарий
15.08.2025 07:42 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
15.08.2025 07:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 07:50 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 07:51 Ответить
17гармат уражено,знищено-0..
показать весь комментарий
15.08.2025 07:54 Ответить
Якщо попробивали стволи, теж непогано.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:06 Ответить
Якщо стволи попробивали,то гарматі гаплик...В польових умовах стволи не міняються..Мадяр все розклав по полицям..
показать весь комментарий
15.08.2025 08:21 Ответить
Минув 4195 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта норм, логістика та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 068 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 08:41 Ответить
А де нпз))?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:26 Ответить
 
 