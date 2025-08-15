Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 068 040 человек (+940 за сутки), 11 106 танков, 422 самолета, 31 498 артсистем, 23 133 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 068 040 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1068040 (+940) человек;
танков - 11106 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23133 (+3) ед
артиллерийских систем - 31498 (+40) ед
РСЗО - 1467 (+1) ед
средства ПВО - 1207 (+0) ед
самолетов - 422 (+1) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 51190 (+147)
крылатые ракеты - 3558 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 58596 (+140)
специальная техника - 3940 (+3)
Топ комментарии
+8 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий15.08.2025 07:25 Ответить Ссылка
+6 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий15.08.2025 08:39 Ответить Ссылка
+5 tarasii smila #448870
показать весь комментарий15.08.2025 07:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прилітавприлитів
189! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта норм, логістика та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 068 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.