Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 068 040 человек (+940 за сутки), 11 106 танков, 422 самолета, 31 498 артсистем, 23 133 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 068 040 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1068040 (+940) человек;

танков - 11106 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23133 (+3) ед

артиллерийских систем - 31498 (+40) ед

РСЗО - 1467 (+1) ед

средства ПВО - 1207 (+0) ед

самолетов - 422 (+1) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51190 (+147)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 58596 (+140)

специальная техника - 3940 (+3)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 276 тыс. военных потеряла РФ с начала года, - Сырский. ВИДЕО