Сили оборони уразили морський порт Оля в Астраханській області РФ, - Генштаб
14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атаковано морський порт "Оля" (Астраханська область РФ), уражено судно з комплектуючими до шахедів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану", - йдеться в повідомленні.
Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль