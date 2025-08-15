Сили оборони уразили морський порт Оля в Астраханській області РФ, - Генштаб

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атаковано морський порт "Оля" (Астраханська область РФ), уражено судно з комплектуючими до шахедів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану", - йдеться в повідомленні.

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

