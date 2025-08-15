УКР
2 652 5

Сили оборони уразили морський порт Оля в Астраханській області РФ, - Генштаб

Порт Оля в Астраханській області РФ атакували дрони

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атаковано морський порт "Оля" (Астраханська область РФ), уражено судно з комплектуючими до шахедів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану", - йдеться в повідомленні.

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, РФ має залишитись без логістики, - Зеленський

Браво ЗСУ
15.08.2025 08:00 Відповісти
супер
15.08.2025 08:04 Відповісти
О - ля - ля! - судно перетворилось в суднО
15.08.2025 08:05 Відповісти
15.08.2025 08:17 Відповісти
По шлюзам Волго-Донського каналу зробити бадабум потрібно, щоб по цьому каналу залишки флоту не шльондрали і щоб зброю, нафту і обладнання москалі не тягали. Це' удар буде круче ніж по всіх НПЗ разом *******. Там докуя чого москалі по ньому возять.
15.08.2025 08:29 Відповісти
 
 