Силы обороны нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ, - Генштаб

Порт Оля в Астраханской области РФ атаковали дроны

14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали морской порт "Оля" (Астраханская область РФ), поражено судно с комплектующими к шахедам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана", - говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Путин так сдурел на теме "шахедов" и террора, РФ должна остаться без логистики, - Зеленский

Генштаб ВС (6794) Удары по РФ (471)
Браво ЗСУ
15.08.2025 08:00 Ответить
супер
15.08.2025 08:04 Ответить
О - ля - ля! - судно перетворилось в суднО
15.08.2025 08:05 Ответить
15.08.2025 08:17 Ответить
По шлюзам Волго-Донського каналу зробити бадабум потрібно, щоб по цьому каналу залишки флоту не шльондрали і щоб зброю, нафту і обладнання москалі не тягали. Це' удар буде круче ніж по всіх НПЗ разом *******. Там докуя чого москалі по ньому возять.
15.08.2025 08:29 Ответить
 
 