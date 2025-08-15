Силы обороны нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ, - Генштаб

14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали морской порт "Оля" (Астраханская область РФ), поражено судно с комплектующими к шахедам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана", - говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

