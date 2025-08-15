Понад 4% ВВП втратила РФ від початку року внаслідок ударів Сил оборони, - Генштаб ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок атак Сил оборони України на російські об'єкти країна-агресор втратила понад 4% ВВП лише цього року.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали росії втрат на понад 4% ВВП! Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

