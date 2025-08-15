УКР
Понад 4% ВВП втратила РФ від початку року внаслідок ударів Сил оборони, - Генштаб ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Атака дронів та удар по ВВП Росії Звіт Генштабу ЗСУ

Внаслідок атак Сил оборони України на російські об'єкти країна-агресор втратила понад 4% ВВП лише цього року.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали росії втрат на понад 4% ВВП! Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони уразили морський порт Оля в Астраханській області РФ, - Генштаб

Генштаб ЗС (7098) НПЗ (626) росія (67201) Удари по РФ (473)
тобто?
у сирського чєго ізволітє, є цілий підрозділ з фінансового аналізу економічних втрат ворога?
там знають що таке ввп?
там знають скільки це, 4% від 100?
а, чому не б'ють по новоросійську?
15.08.2025 08:59 Відповісти
Нехіло. Молодці! Примножуйте зусилля.
15.08.2025 08:56 Відповісти
а скільки ЛЮДЕЙ та ВВП втрачає Україна ..а , руснявий сирок за батьками на паРаші ?
15.08.2025 09:15 Відповісти
Нехіло. Молодці! Примножуйте зусилля.
15.08.2025 08:56 Відповісти
тобто?
у сирського чєго ізволітє, є цілий підрозділ з фінансового аналізу економічних втрат ворога?
там знають що таке ввп?
там знають скільки це, 4% від 100?
а, чому не б'ють по новоросійську?
15.08.2025 08:59 Відповісти
Ви бугалтер?
15.08.2025 09:13 Відповісти
а шо такоє?
15.08.2025 09:15 Відповісти
Очевидно що у ЗСУ є люди які займаються плануванням ударів і оцінюють результати. Що тут дивного?
15.08.2025 09:14 Відповісти
ой, ви такий серйозний дядька.....
15.08.2025 09:19 Відповісти
*****. Можна було краще роз'їбати заводи, склади, інфраструктуру.
15.08.2025 08:59 Відповісти
байден не розрішав!
15.08.2025 09:11 Відповісти
зачем им экономика каво она интересует --- главное мьяса побольше кидать чтоб дохли в Украине . а здругой сторони удобрение неплохое
15.08.2025 09:08 Відповісти
Щоб у дроноводів рученьки не боліли
15.08.2025 09:14 Відповісти
а скільки ЛЮДЕЙ та ВВП втрачає Україна ..а , руснявий сирок за батьками на паРаші ?
15.08.2025 09:15 Відповісти
Бригада "а на Украінє єсчо хуже" на місці. Я вже хвилювався...
15.08.2025 09:18 Відповісти
о..зельона гнида з ботоферми ...не сумнівався
15.08.2025 09:42 Відповісти
Україна вже втратила сотні тисяч загиблими та пораненими

МІЛЬЙОНИ ВИЇХАЛИ НАЗАВЖДИ !!! ..про ВВП взагалі мовчу - все на донатах та КРЕДИТАХ Заходу

статисти уєві
15.08.2025 09:17 Відповісти
Попей бояришник
15.08.2025 11:13 Відповісти
Де дальнобійні ракети , що зе обіцяв в минулому році ?
15.08.2025 09:52 Відповісти
Коли ГШ ЗСУ починає доповідати про втрачені ВВП противника - чекай лихо, бо ГШ почало займатися не своєю справою.
15.08.2025 10:18 Відповісти
 
 