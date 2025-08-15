Понад 4% ВВП втратила РФ від початку року внаслідок ударів Сил оборони, - Генштаб ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
Внаслідок атак Сил оборони України на російські об'єкти країна-агресор втратила понад 4% ВВП лише цього року.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали росії втрат на понад 4% ВВП! Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
у сирського чєго ізволітє, є цілий підрозділ з фінансового аналізу економічних втрат ворога?
там знають що таке ввп?
там знають скільки це, 4% від 100?
а, чому не б'ють по новоросійську?
МІЛЬЙОНИ ВИЇХАЛИ НАЗАВЖДИ !!! ..про ВВП взагалі мовчу - все на донатах та КРЕДИТАХ Заходу
статисти уєві