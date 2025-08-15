Более 4% ВВП потеряла РФ с начала года в результате ударов Сил обороны, - Генштаб ВСУ. ИНФОГРАФИКА
В результате атак Сил обороны Украины на российские объекты страна-агрессор потеряла более 4% ВВП только в этом году.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Только за этот год глубинные удары Сил обороны Украины нанесли россии потери более чем на 4% ВВП! Каждый десятый удар состоялся на глубину в более тысячи километров от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у сирського чєго ізволітє, є цілий підрозділ з фінансового аналізу економічних втрат ворога?
там знають що таке ввп?
там знають скільки це, 4% від 100?
а, чому не б'ють по новоросійську?
МІЛЬЙОНИ ВИЇХАЛИ НАЗАВЖДИ !!! ..про ВВП взагалі мовчу - все на донатах та КРЕДИТАХ Заходу
статисти уєві