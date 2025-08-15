РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
683 16

Более 4% ВВП потеряла РФ с начала года в результате ударов Сил обороны, - Генштаб ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Атака дронов и удар по ВВП России Отчет Генштаба ВСУ

В результате атак Сил обороны Украины на российские объекты страна-агрессор потеряла более 4% ВВП только в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за этот год глубинные удары Сил обороны Украины нанесли россии потери более чем на 4% ВВП! Каждый десятый удар состоялся на глубину в более тысячи километров от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы обороны поразили морской порт Оля в Астраханской области РФ, - Генштаб

Атака дронов и удар по ВВП России Отчет Генштаба ВСУ
Атака дронов и удар по ВВП России Отчет Генштаба ВСУ
Атака дронов и удар по ВВП России Отчет Генштаба ВСУ
Атака дронов и удар по ВВП России Отчет Генштаба ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (6794) НПЗ (261) россия (96887) Удары по РФ (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
тобто?
у сирського чєго ізволітє, є цілий підрозділ з фінансового аналізу економічних втрат ворога?
там знають що таке ввп?
там знають скільки це, 4% від 100?
а, чому не б'ють по новоросійську?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехіло. Молодці! Примножуйте зусилля.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:56 Ответить
тобто?
у сирського чєго ізволітє, є цілий підрозділ з фінансового аналізу економічних втрат ворога?
там знають що таке ввп?
там знають скільки це, 4% від 100?
а, чому не б'ють по новоросійську?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:59 Ответить
Ви бугалтер?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:13 Ответить
а шо такоє?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:15 Ответить
Очевидно що у ЗСУ є люди які займаються плануванням ударів і оцінюють результати. Що тут дивного?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:14 Ответить
ой, ви такий серйозний дядька.....
показать весь комментарий
15.08.2025 09:19 Ответить
*****. Можна було краще роз'їбати заводи, склади, інфраструктуру.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:59 Ответить
байден не розрішав!
показать весь комментарий
15.08.2025 09:11 Ответить
зачем им экономика каво она интересует --- главное мьяса побольше кидать чтоб дохли в Украине . а здругой сторони удобрение неплохое
показать весь комментарий
15.08.2025 09:08 Ответить
Щоб у дроноводів рученьки не боліли
показать весь комментарий
15.08.2025 09:14 Ответить
а скільки ЛЮДЕЙ та ВВП втрачає Україна ..а , руснявий сирок за батьками на паРаші ?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:15 Ответить
Бригада "а на Украінє єсчо хуже" на місці. Я вже хвилювався...
показать весь комментарий
15.08.2025 09:18 Ответить
Україна вже втратила сотні тисяч загиблими та пораненими

МІЛЬЙОНИ ВИЇХАЛИ НАЗАВЖДИ !!! ..про ВВП взагалі мовчу - все на донатах та КРЕДИТАХ Заходу

статисти уєві
показать весь комментарий
15.08.2025 09:17 Ответить
 
 