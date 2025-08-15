Более 4% ВВП потеряла РФ с начала года в результате ударов Сил обороны, - Генштаб ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В результате атак Сил обороны Украины на российские объекты страна-агрессор потеряла более 4% ВВП только в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за этот год глубинные удары Сил обороны Украины нанесли россии потери более чем на 4% ВВП! Каждый десятый удар состоялся на глубину в более тысячи километров от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы обороны поразили морской порт Оля в Астраханской области РФ, - Генштаб







