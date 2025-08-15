Росіяни атакували ракетами Дніпровський район: один загиблий та один постраждалий (оновлено)
Сьогодні, 15 серпня, російські війська здійснили ракетну атаку на Дніпровський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", - написав він.
Оновлена інформація
Пізніше Лисак розповів, що через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.
"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один – постраждав", - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль