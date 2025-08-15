За нинішніх темпів Росії знадобиться 4,4 року, аби захопити 4 області України, про які говорить Путін, - розвідка Британії
Виходячи з темпів просування Росії на полі бою в 2025 році, російським військам знадобиться приблизно 4,4 року, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей (Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської).
Про це заявило Містерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Аналітики, спираючись на дані середньодобових втрат Росії в 2025 році, вважають, що "ще 4,4 року війни призведуть до приблизно 1 930 000 додаткових жертв серед російських військових (убитими та пораненими)".
Наголошується, що ця кількість йде на додаток до приблизно 1 060 000 жертв, яких Росія, ймовірно, вже зазнала з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, включаючи близько 250 000 загиблих або зниклих безвісти (які вважаються загиблими).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жодних ознак того, шо ***** та *****стан наразі збираються зупинити цю війну проти України
рожеві окуляри небезпечні для життя
оно вже стьопі вітькову запропонували пакет акцій газпрому