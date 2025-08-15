УКР
За нинішніх темпів Росії знадобиться 4,4 року, аби захопити 4 області України, про які говорить Путін, - розвідка Британії

Втрати росії у 2024 році: понад 430 тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки

Виходячи з темпів просування Росії на полі бою в 2025 році, російським військам знадобиться приблизно 4,4 року, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей (Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської).

Про це заявило Містерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Аналітики, спираючись на дані середньодобових втрат Росії в 2025 році, вважають, що "ще 4,4 року війни призведуть до приблизно 1 930 000 додаткових жертв серед російських військових (убитими та пораненими)".

Наголошується, що ця кількість йде на додаток до приблизно 1 060 000 жертв, яких Росія, ймовірно, вже зазнала з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, включаючи близько 250 000 загиблих або зниклих безвісти (які вважаються загиблими).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ у липні атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників - випустила близько 6200 БпЛА, - британська розвідка

Велика Британія (5739) розвідка (3914) війна в Україні (5726)
+4
Але є один нюанс - з такими темпами , як наші "виносять" зараз їхні НПЗ - кацапам , за рік - півтора , доведеться пальне в китайців закуповувати !
показати весь коментар
15.08.2025 18:55 Відповісти
+1
Дурня, бо мабуть міста зовсім не врахували.
показати весь коментар
15.08.2025 18:51 Відповісти
+1
війна на виснаження
жодних ознак того, шо ***** та *****стан наразі збираються зупинити цю війну проти України
рожеві окуляри небезпечні для життя
показати весь коментар
15.08.2025 18:55 Відповісти
ті міста кацапи навчилися вже штурмувати не в лоб, а обходити їх, обгинати кліщами, що і штурмувати буде не потрібно, самі вийдуть, щоб не потрапити в оточення.
показати весь коментар
15.08.2025 19:06 Відповісти
Кацапи вчаться. Але і наші не пргулюють.
показати весь коментар
15.08.2025 19:15 Відповісти
Так он для чого розвідка потрібна.
показати весь коментар
15.08.2025 18:51 Відповісти
І форсувати Дніпро , і перекинути на правий берег сотні тисяч двохсотих.
показати весь коментар
15.08.2025 18:52 Відповісти
Це залежить від маси факторів. І в першу чергу - як багато у ху-йла буде грошей...
показати весь коментар
15.08.2025 18:54 Відповісти
у ***** є план замутити із рудим донні спільний нафтовий бізнес на ********** - отоді нам заборонять бити по нафтопереробці
оно вже стьопі вітькову запропонували пакет акцій газпрому
показати весь коментар
15.08.2025 18:58 Відповісти
Нехай спробують ...
показати весь коментар
15.08.2025 19:02 Відповісти
звісно спробують - першим пунктом кацапи зараз пропхають повітряне "перемир'я", рудий донні це підтримає - чим будемо виносити підарські нпз?
показати весь коментар
15.08.2025 19:10 Відповісти
а солдатський ресурс врахувала розвідка? а кількість шахедів за добу теж враховано? Наче *** в гру грають..юніти є, можна ще 5 років совати по карті.. А кожен день це життя та здоровя наших бійців!
показати весь коментар
15.08.2025 18:58 Відповісти
Понятно что прямая линейная экстраполяция темпов наступления не отражает всех факторов, но как можно настолько занижать время, которое понадобится на захвата 4 областей, учитывая что орки не смогли за 3.5 года взять даже половины остатков Донецкой области, на до захват которых у них уйдет как минимум еще пару лет, а там по мнению британской разведки все остальное за два года...
показати весь коментар
15.08.2025 18:59 Відповісти
Всі ці "розвідки" які прогавили повномасштабне вторгнення в Україну можна сміливо розігнати геть ... тим більше , що вся їх "аналітика" робиться за допомогою ШІ - пару хвилин за компом
показати весь коментар
15.08.2025 19:07 Відповісти
Не принижайте ИИ, даже он не дал бы настолько нереалистичный результат
показати весь коментар
15.08.2025 19:10 Відповісти
ссс
показати весь коментар
15.08.2025 19:05 Відповісти
Це при ЦІЙ владі, мається на увазі?
показати весь коментар
15.08.2025 19:12 Відповісти
вобщєм класічєская "пятілєтка", еслі совєцькими темпами. ну зеля та його ж оп-а, візьмуть повишенниє обязательства і дерьмак пообязується здати ці території замість пятілєтки за "4 года!"
показати весь коментар
15.08.2025 19:14 Відповісти
 
 