РФ у липні атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників - випустила близько 6200 БпЛА, - британська розвідка

Росія у липні 2025 випустила по Україні близько 6200 безпілотників. Що стало новим рекордом ворожих атак.

Про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"У липні 2025 року Росія запустила проти України приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів, що є новим місячним рекордом, який перевищив приблизно 5600 запущених у червні 2025 року", - йдеться у звіті.

Яка зазначається, російські дрони-камікадзе продовжують використовуватися в поєднанні з ракетами з метою підвищення їхньої бойової ефективності та ускладнення дій української протиповітряної оборони.

Крім того, у липні було зафіксовано кілька щоденних рекордів використання дронів-камікадзе. При цьому значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із безпілотниками, які мають боєголовки. Це стало звичною тактикою російських ударів по Україні.

У розвідці Британії зауважують, що бомбардувальники дальньої авіації РФ зберегли оперативний темп, продовжуючи демонструвати боєздатність флоту після української операції "Павутина".

Також у липні було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників дальньої авіації, які випустили понад 70 ракет по Україні.

