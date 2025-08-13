РФ в июле атаковала Украину рекордным количеством беспилотников - выпустила около 6200 БПЛА, - британская разведка

Россия в июле 2025 выпустила по Украине около 6200 беспилотников. Что стало новым рекордом вражеских атак.

Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

"В июле 2025 года Россия запустила против Украины примерно 6200 беспилотных летательных аппаратов, что является новым месячным рекордом, который превысил примерно 5600 запущенных в июне 2025 года", - говорится в отчете.

Как отмечается, российские дроны-камикадзе продолжают использоваться в сочетании с ракетами с целью повышения их боевой эффективности и осложнения действий украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, в июле было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования дронов-камикадзе. При этом значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками, которые имеют боеголовки. Это стало привычной тактикой российских ударов по Украине.

В разведке Британии отмечают, что бомбардировщики дальней авиации РФ сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать боеспособность флота после украинской операции "Павутина".

Также в июле было зафиксировано семь ударных групп бомбардировщиков дальней авиации, которые выпустили более 70 ракет по Украине.

