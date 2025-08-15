При нынешних темпах России понадобится 4,4 года, чтобы захватить 4 области Украины, о которых говорит Путин, - разведка Великобритании

Исходя из темпов продвижения России на поле боя в 2025 году, российским войскам понадобится примерно 4,4 года, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской).

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Аналитики, опираясь на данные среднесуточных потерь России в 2025 году, считают, что "еще 4,4 года войны приведут к примерно 1 930 000 дополнительных жертв среди российских военных (убитыми и ранеными)".

Отмечается, что это количество идет в дополнение к примерно 1 060 000 жертв, которые Россия, вероятно, уже понесла с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, включая около 250 000 погибших или пропавших без вести (которые считаются погибшими).

