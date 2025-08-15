РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости
1 168 23

При нынешних темпах России понадобится 4,4 года, чтобы захватить 4 области Украины, о которых говорит Путин, - разведка Великобритании

Потери России в 2024 году: более 430 тысяч солдат и тысячи единиц техники

Исходя из темпов продвижения России на поле боя в 2025 году, российским войскам понадобится примерно 4,4 года, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской).

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Аналитики, опираясь на данные среднесуточных потерь России в 2025 году, считают, что "еще 4,4 года войны приведут к примерно 1 930 000 дополнительных жертв среди российских военных (убитыми и ранеными)".

Отмечается, что это количество идет в дополнение к примерно 1 060 000 жертв, которые Россия, вероятно, уже понесла с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, включая около 250 000 погибших или пропавших без вести (которые считаются погибшими).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в июле атаковала Украину рекордным количеством беспилотников - выпустила около 6200 БпЛА, - британская разведка

Автор: 

Великобритания (5091) разведка (4219) война в Украине (5687)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Але є один нюанс - з такими темпами , як наші "виносять" зараз їхні НПЗ - кацапам , за рік - півтора , доведеться пальне в китайців закуповувати !
показать весь комментарий
15.08.2025 18:55 Ответить
+4
а солдатський ресурс врахувала розвідка? а кількість шахедів за добу теж враховано? Наче *** в гру грають..юніти є, можна ще 5 років совати по карті.. А кожен день це життя та здоровя наших бійців!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:58 Ответить
+2
ті міста кацапи навчилися вже штурмувати не в лоб, а обходити їх, обгинати кліщами, що і штурмувати буде не потрібно, самі вийдуть, щоб не потрапити в оточення.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурня, бо мабуть міста зовсім не врахували.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:51 Ответить
ті міста кацапи навчилися вже штурмувати не в лоб, а обходити їх, обгинати кліщами, що і штурмувати буде не потрібно, самі вийдуть, щоб не потрапити в оточення.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:06 Ответить
Кацапи вчаться. Але і наші не пргулюють.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:15 Ответить
Так он для чого розвідка потрібна.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:51 Ответить
І форсувати Дніпро , і перекинути на правий берег сотні тисяч двохсотих.
показать весь комментарий
15.08.2025 18:52 Ответить
Це залежить від маси факторів. І в першу чергу - як багато у ху-йла буде грошей...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:54 Ответить
війна на виснаження
жодних ознак того, шо ***** та *****стан наразі збираються зупинити цю війну проти України
рожеві окуляри небезпечні для життя
показать весь комментарий
15.08.2025 18:55 Ответить
Але є один нюанс - з такими темпами , як наші "виносять" зараз їхні НПЗ - кацапам , за рік - півтора , доведеться пальне в китайців закуповувати !
показать весь комментарий
15.08.2025 18:55 Ответить
у ***** є план замутити із рудим донні спільний нафтовий бізнес на ********** - отоді нам заборонять бити по нафтопереробці
оно вже стьопі вітькову запропонували пакет акцій газпрому
показать весь комментарий
15.08.2025 18:58 Ответить
Нехай спробують ...
показать весь комментарий
15.08.2025 19:02 Ответить
звісно спробують - першим пунктом кацапи зараз пропхають повітряне "перемир'я", рудий донні це підтримає - чим будемо виносити підарські нпз?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:10 Ответить
а солдатський ресурс врахувала розвідка? а кількість шахедів за добу теж враховано? Наче *** в гру грають..юніти є, можна ще 5 років совати по карті.. А кожен день це життя та здоровя наших бійців!
показать весь комментарий
15.08.2025 18:58 Ответить
Понятно что прямая линейная экстраполяция темпов наступления не отражает всех факторов, но как можно настолько занижать время, которое понадобится на захвата 4 областей, учитывая что орки не смогли за 3.5 года взять даже половины остатков Донецкой области, на до захват которых у них уйдет как минимум еще пару лет, а там по мнению британской разведки все остальное за два года...
показать весь комментарий
15.08.2025 18:59 Ответить
Всі ці "розвідки" які прогавили повномасштабне вторгнення в Україну можна сміливо розігнати геть ... тим більше , що вся їх "аналітика" робиться за допомогою ШІ - пару хвилин за компом
показать весь комментарий
15.08.2025 19:07 Ответить
Не принижайте ИИ, даже он не дал бы настолько нереалистичный результат
показать весь комментарий
15.08.2025 19:10 Ответить
ану розкажіть як розвідки прогавили вторгнення? за пів року кругом писали про дати і можливі варіанти наступу в Украіну. Але наш керманич ігнорив це все шашликами
показать весь комментарий
15.08.2025 19:43 Ответить
це питання до NNN
показать весь комментарий
15.08.2025 19:49 Ответить
ссс
показать весь комментарий
15.08.2025 19:05 Ответить
Це при ЦІЙ владі, мається на увазі?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:12 Ответить
Так, при нинішній владі. При іншій це Mосковія, хто програє.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:57 Ответить
вобщєм класічєская "пятілєтка", еслі совєцькими темпами. ну зеля та його ж оп-а, візьмуть повишенниє обязательства і дерьмак пообязується здати ці території замість пятілєтки за "4 года!"
показать весь комментарий
15.08.2025 19:14 Ответить
Чисто математически да..
Но у нас провалена мобилизация и коммуникация с обществом. И нет доверия.
Раз у кацов преимущество в дронах и финансах, они могут ежемесячно наносить большие потери дронами и бомбами, даже без наступления!!
Выход нужен, срочно выход! Особенно Уряд Спасения в пожарном порядке
показать весь комментарий
15.08.2025 20:04 Ответить
Нам еще не говорят и не скажут до последнего - какие уступки по территориям будут.

а они будут!!! 100 % . Хоть маленькие села или промзоны, но под шумиху фанфар Амерского Нарцисса 100 % заставят чтото уступить.
И как спасти проукраинских людей, которые будут дезорентированы потоком ЗЕ с экранов шмарофона.
И где копать укрытия? В полях и голой степи??
показать весь комментарий
15.08.2025 20:07 Ответить
 
 