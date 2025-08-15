При нынешних темпах России понадобится 4,4 года, чтобы захватить 4 области Украины, о которых говорит Путин, - разведка Великобритании
Исходя из темпов продвижения России на поле боя в 2025 году, российским войскам понадобится примерно 4,4 года, чтобы захватить 100% территории четырех украинских областей (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской).
Об этом заявило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Аналитики, опираясь на данные среднесуточных потерь России в 2025 году, считают, что "еще 4,4 года войны приведут к примерно 1 930 000 дополнительных жертв среди российских военных (убитыми и ранеными)".
Отмечается, что это количество идет в дополнение к примерно 1 060 000 жертв, которые Россия, вероятно, уже понесла с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, включая около 250 000 погибших или пропавших без вести (которые считаются погибшими).
жодних ознак того, шо ***** та *****стан наразі збираються зупинити цю війну проти України
рожеві окуляри небезпечні для життя
оно вже стьопі вітькову запропонували пакет акцій газпрому
Но у нас провалена мобилизация и коммуникация с обществом. И нет доверия.
Раз у кацов преимущество в дронах и финансах, они могут ежемесячно наносить большие потери дронами и бомбами, даже без наступления!!
Выход нужен, срочно выход! Особенно Уряд Спасения в пожарном порядке
а они будут!!! 100 % . Хоть маленькие села или промзоны, но под шумиху фанфар Амерского Нарцисса 100 % заставят чтото уступить.
И как спасти проукраинских людей, которые будут дезорентированы потоком ЗЕ с экранов шмарофона.
И где копать укрытия? В полях и голой степи??