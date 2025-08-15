Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

Україна продовжує координацію з партнерами у Європі на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці.

Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо координацію з нашими партнерами у Європі – говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою – 11 годин, тож завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки.

"Припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше – Україна, Америка, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Усі знають ключові цілі. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів", - додав президент.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

