УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9498 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 204 19

Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

Володимир Зеленський

Україна продовжує координацію з партнерами у Європі на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці.

Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо координацію з нашими партнерами у Європі – говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою – 11 годин, тож завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки.

"Припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше – Україна, Америка, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Усі знають ключові цілі. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів", - додав президент.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Читайте також: Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Ставки дійсно дуже високі. Час завершувати війну

Автор: 

Європа (1954) Зеленський Володимир (25104) Аляска (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
до дій готуйся, розмовляльник ротом...
показати весь коментар
15.08.2025 19:28 Відповісти
+4
Готуйте шашлікі. Будєм праздновать День Пабєди.
показати весь коментар
15.08.2025 19:33 Відповісти
+2
Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов


показати весь коментар
15.08.2025 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до дій готуйся, розмовляльник ротом...
показати весь коментар
15.08.2025 19:28 Відповісти
От чого ви цькуєте КВН?! Ви антисеміт?
показати весь коментар
15.08.2025 19:37 Відповісти
де ви побачили в мене квн чи там антісемітизм?
все що я сказав - що Президенту України, в першу чергу,
завжди треба готуватися до дій.
показати весь коментар
15.08.2025 19:41 Відповісти
Чувак, у тебе все погано. Дуже погано - у тебе нема почуття гумору...
показати весь коментар
15.08.2025 19:44 Відповісти
без образ, чювак, все чюдово зрозумів.
поганий гумор? - відповідний допис.
показати весь коментар
15.08.2025 19:48 Відповісти
🤣
показати весь коментар
15.08.2025 20:40 Відповісти
Оманська Гнида пішла готуватись до мамки дєрьмака "сіську" посмоктати
показати весь коментар
15.08.2025 19:28 Відповісти
Готуйте шашлікі. Будєм праздновать День Пабєди.
показати весь коментар
15.08.2025 19:33 Відповісти
зе!гніда, твій золотоунітазний міндіч готовий до завтрашнього ранку?
показати весь коментар
15.08.2025 19:33 Відповісти
Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов


показати весь коментар
15.08.2025 19:35 Відповісти
Ага, наведи будильник в своєму горбатому бункері, обійми Андрюшку, після вечірньої казочки посиди на золотому унітазі і відразу засинай щоб виспатися.
показати весь коментар
15.08.2025 19:36 Відповісти
На жаль це копія Трампа в мініатюрі ,жодної стратегії лише самозакоханість. в себе.
показати весь коментар
15.08.2025 19:40 Відповісти
Бєніна макака так розкудахталась з приводу зустрічі на Алясці, наче це не вона у 2019 році літала у Париж лизати сраку Пуйла і пропонувати умови здачі України
показати весь коментар
15.08.2025 19:46 Відповісти
Еще столько дел. Не забудьте с Ермаком стволы почистить, мушку спилить тоже не помешает.
показати весь коментар
15.08.2025 19:48 Відповісти
До яких розмов може готуватись це чмо, якщо воно безтолкове від народження.
показати весь коментар
15.08.2025 20:14 Відповісти
ГОТУЙ СПОДНІ ШИРІНЬКОЮ НАЗАД

завтра рано у тебе починається - "са всєх старон в любом калічєствє"

і це буде вже не "андрейка"
показати весь коментар
15.08.2025 20:20 Відповісти
Попугай
показати весь коментар
15.08.2025 20:21 Відповісти
Краще цьомпу ідіоту промовчати. Все вирішує ворог, а він _Боневтік, знищив, в прямому сенсі цього слова - знищив найкраших, зруйнував все, що було побудовано нашими прадідами, дідами і батьками і ще корчить із себе патріота і стратега.
показати весь коментар
15.08.2025 20:44 Відповісти
 
 