Зеленский: Завтрашний день для всех в Европе начнется рано, готовимся к соответствующим разговорам

Украина продолжает координацию с партнерами в Европе на фоне встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем координацию с нашими партнерами в Европе - говорил сегодня с Президентом Франции Макроном. Команда также контактирует. Разница во времени с Аляской - 11 часов, поэтому завтрашний день для всех в Европе начнется рано. Готовимся к соответствующим разговорам", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Россия должна закончить войну, которую сама же и начала, и затягивала на годы.

"Прекращение убийств нужно. Встреча лидеров нужна. Как минимум - Украина, Америка, российская сторона, и именно в таком формате возможны эффективные решения. Гарантии безопасности нужны. Длительный мир очень нужен. Все знают ключевые цели. Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает достичь реальных результатов", - добавил президент.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте также: Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ставки действительно очень высокие. Время завершать войну