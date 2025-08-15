РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
895 17

Зеленский: Завтрашний день для всех в Европе начнется рано, готовимся к соответствующим разговорам

Владимир Зеленский

Украина продолжает координацию с партнерами в Европе на фоне встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем координацию с нашими партнерами в Европе - говорил сегодня с Президентом Франции Макроном. Команда также контактирует. Разница во времени с Аляской - 11 часов, поэтому завтрашний день для всех в Европе начнется рано. Готовимся к соответствующим разговорам", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Россия должна закончить войну, которую сама же и начала, и затягивала на годы.

"Прекращение убийств нужно. Встреча лидеров нужна. Как минимум - Украина, Америка, российская сторона, и именно в таком формате возможны эффективные решения. Гарантии безопасности нужны. Длительный мир очень нужен. Все знают ключевые цели. Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает достичь реальных результатов", - добавил президент.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте также: Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ставки действительно очень высокие. Время завершать войну

Автор: 

Европа (1990) Зеленский Владимир (21568) Аляска (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
до дій готуйся, розмовляльник ротом...
показать весь комментарий
15.08.2025 19:28 Ответить
+2
Готуйте шашлікі. Будєм праздновать День Пабєди.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:33 Ответить
+2
На жаль це копія Трампа в мініатюрі ,жодної стратегії лише самозакоханість. в себе.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до дій готуйся, розмовляльник ротом...
показать весь комментарий
15.08.2025 19:28 Ответить
От чого ви цькуєте КВН?! Ви антисеміт?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:37 Ответить
де ви побачили в мене квн чи там антісемітизм?
все що я сказав - що Президенту України, в першу чергу,
завжди треба готуватися до дій.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:41 Ответить
Чувак, у тебе все погано. Дуже погано - у тебе нема почуття гумору...
показать весь комментарий
15.08.2025 19:44 Ответить
без образ, чювак, все чюдово зрозумів.
поганий гумор? - відповідний допис.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:48 Ответить
Оманська Гнида пішла готуватись до мамки дєрьмака "сіську" посмоктати
показать весь комментарий
15.08.2025 19:28 Ответить
Готуйте шашлікі. Будєм праздновать День Пабєди.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:33 Ответить
зе!гніда, твій золотоунітазний міндіч готовий до завтрашнього ранку?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:33 Ответить
Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов


показать весь комментарий
15.08.2025 19:35 Ответить
Ага, наведи будильник в своєму горбатому бункері, обійми Андрюшку, після вечірньої казочки посиди на золотому унітазі і відразу засинай щоб виспатися.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:36 Ответить
На жаль це копія Трампа в мініатюрі ,жодної стратегії лише самозакоханість. в себе.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:40 Ответить
Бєніна макака так розкудахталась з приводу зустрічі на Алясці, наче це не вона у 2019 році літала у Париж лизати сраку Пуйла і пропонувати умови здачі України
показать весь комментарий
15.08.2025 19:46 Ответить
Еще столько дел. Не забудьте с Ермаком стволы почистить, мушку спилить тоже не помешает.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:48 Ответить
До яких розмов може готуватись це чмо, якщо воно безтолкове від народження.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:14 Ответить
ГОТУЙ СПОДНІ ШИРІНЬКОЮ НАЗАД

завтра рано у тебе починається - "са всєх старон в любом калічєствє"

і це буде вже не "андрейка"
показать весь комментарий
15.08.2025 20:20 Ответить
Попугай
показать весь комментарий
15.08.2025 20:21 Ответить
 
 