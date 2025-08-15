Зеленский: Завтрашний день для всех в Европе начнется рано, готовимся к соответствующим разговорам
Украина продолжает координацию с партнерами в Европе на фоне встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске.
Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем координацию с нашими партнерами в Европе - говорил сегодня с Президентом Франции Макроном. Команда также контактирует. Разница во времени с Аляской - 11 часов, поэтому завтрашний день для всех в Европе начнется рано. Готовимся к соответствующим разговорам", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что Россия должна закончить войну, которую сама же и начала, и затягивала на годы.
"Прекращение убийств нужно. Встреча лидеров нужна. Как минимум - Украина, Америка, российская сторона, и именно в таком формате возможны эффективные решения. Гарантии безопасности нужны. Длительный мир очень нужен. Все знают ключевые цели. Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает достичь реальных результатов", - добавил президент.
Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все що я сказав - що Президенту України, в першу чергу,
завжди треба готуватися до дій.
поганий гумор? - відповідний допис.
завтра рано у тебе починається - "са всєх старон в любом калічєствє"
і це буде вже не "андрейка"