Командувач сил НАТО у Європі Гринкевич проконсультує Трампа перед розмовою з Путіним на Алясці, - ЗМІ

Алексус Гринкевич

Генерал Алексус Гринкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі 15 серпня перебуває на Алясці, щоб надати військові поради президентові США Дональда Трампа перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на військового посадовця НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що верховний головнокомандувач європейських збройних сил НАТО прибув на Аляску з офіційною місією, щоб надати військові консультації Трампу перед зустріччю з Путіним.

"Генерал Гринкевич як командувач силами НАТО та США в Європі, перебуває на Алясці, щоб надавати військові поради президенту Трампу та секретарю Гегсету, поки президент Трамп намагається мирним шляхом завершити цю війну", - розповів посадовець НАТО.

Він додав, що генерал Гринкевич перебуває там як офіційна особа.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, то я швидко повернуся додому

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Гринкевич Алексус (8)
дякую за спробу,
але тей рудий деменціонний триздюк слухає тільки голоси в своїй голові.
15.08.2025 21:29 Відповісти
Якби ж він до когось прислухався - в одне вухо влетіло - в друге вилетіло
15.08.2025 21:30 Відповісти
Трамп набрав у команду подібних собі. Цей генерал не є виключенням.
15.08.2025 21:31 Відповісти
Нет, этот не из конченных.
15.08.2025 21:40 Відповісти
скаже що можна брати картину, а не в рот
15.08.2025 21:31 Відповісти
Це замість Ким Чен Ира?
Після консультацій з Орбаном та Лукашенком будь-які консультації - то "агалтєлая русофобія"!
15.08.2025 21:34 Відповісти
Щоб консультувати довбой.ба і вірити в успіх цих консультацій треба мислити як довбой.б.
