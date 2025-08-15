Командувач сил НАТО у Європі Гринкевич проконсультує Трампа перед розмовою з Путіним на Алясці, - ЗМІ

Генерал Алексус Гринкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі 15 серпня перебуває на Алясці, щоб надати військові поради президентові США Дональда Трампа перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на військового посадовця НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що верховний головнокомандувач європейських збройних сил НАТО прибув на Аляску з офіційною місією, щоб надати військові консультації Трампу перед зустріччю з Путіним.

"Генерал Гринкевич як командувач силами НАТО та США в Європі, перебуває на Алясці, щоб надавати військові поради президенту Трампу та секретарю Гегсету, поки президент Трамп намагається мирним шляхом завершити цю війну", - розповів посадовець НАТО.

Він додав, що генерал Гринкевич перебуває там як офіційна особа.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

