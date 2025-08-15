Командующий силами НАТО в Европе Гринкевич проконсультирует Трампа перед разговором с Путиным на Аляске, - СМИ

Генерал Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 15 августа находится на Аляске, чтобы дать военные советы президенту США Дональду Трампу перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на военного чиновника НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что верховный главнокомандующий европейскими вооруженными силами НАТО прибыл на Аляску с официальной миссией, чтобы предоставить военные консультации Трампу перед встречей с Путиным.

"Генерал Гринкевич как командующий силами НАТО и США в Европе находится на Аляске, чтобы предоставлять военные советы президенту Трампу и секретарю Хегсету, пока президент Трамп пытается мирным путем завершить эту войну", - рассказал чиновник НАТО.

Он добавил, что генерал Гринкевич находится там как официальное лицо.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

