Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
943 7

Командующий силами НАТО в Европе Гринкевич проконсультирует Трампа перед разговором с Путиным на Аляске, - СМИ

Алексус Гринкевич

Генерал Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе 15 августа находится на Аляске, чтобы дать военные советы президенту США Дональду Трампу перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на военного чиновника НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что верховный главнокомандующий европейскими вооруженными силами НАТО прибыл на Аляску с официальной миссией, чтобы предоставить военные консультации Трампу перед встречей с Путиным.

"Генерал Гринкевич как командующий силами НАТО и США в Европе находится на Аляске, чтобы предоставлять военные советы президенту Трампу и секретарю Хегсету, пока президент Трамп пытается мирным путем завершить эту войну", - рассказал чиновник НАТО.

Он добавил, что генерал Гринкевич находится там как официальное лицо.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте также: Трамп о встрече с Путиным: Думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я быстро вернусь домой

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292) Гринкевич Алексус (8)
дякую за спробу,
але тей рудий деменціонний триздюк слухає тільки голоси в своїй голові.
15.08.2025 21:29 Ответить
Якби ж він до когось прислухався - в одне вухо влетіло - в друге вилетіло
15.08.2025 21:30 Ответить
Трамп набрав у команду подібних собі. Цей генерал не є виключенням.
15.08.2025 21:31 Ответить
Нет, этот не из конченных.
15.08.2025 21:40 Ответить
скаже що можна брати картину, а не в рот
15.08.2025 21:31 Ответить
Це замість Ким Чен Ира?
Після консультацій з Орбаном та Лукашенком будь-які консультації - то "агалтєлая русофобія"!
15.08.2025 21:34 Ответить
Щоб консультувати довбой.ба і вірити в успіх цих консультацій треба мислити як довбой.б.
15.08.2025 21:49 Ответить
 
 