Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Стубб відзначив роль США у переговорах на Алясці та наголосив на гарантіях безпеки для України

Стубб про переговори на Алясці

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив подяку президенту США за інформацію щодо переговорів на Алясці та наголосив, що надійні гарантії безпеки є ключовим фактором для досягнення сталого миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

 "Дякуємо президенту США за інформування нас про ваші переговори на Алясці. Міцні та надійні гарантії безпеки для України є важливим елементом сталого миру", - написав він.

"Пізніше цього ранку ми провели переговори з європейськими лідерами. Ми співпрацюємо з президентом України Зеленським, європейськими союзниками та Сполученими Штатами, щоб знайти справедливий і тривалий мир", - зазначив Стубб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми вирішили, що найкращий спосіб завершити війну - мирна угода, а не припинення вогню. Якщо все вийде - заплануємо зустріч із Зеленським та Путіним, - Трамп

США (24058) Україна (6029) Фінляндія (1356) Трамп Дональд (6858) Стубб Александр (105)
Топ коментарі
+9
желаем и вам такие гарантии безопасности
16.08.2025 12:49 Відповісти
16.08.2025 12:49 Відповісти
+6
Вони там що, всі їб@нуті???😡😡😡
16.08.2025 12:50 Відповісти
16.08.2025 12:50 Відповісти
+4
Американці, ті і ті хто підтримує рудого клована, хто віддав свої голоси за цього дурика, ви кончені люди, непотріб людчтва, недолюди. Ви не те. що зганьбили свою демократію, ви просто плюнули в конституцію Світового миропорядку. Ви пожиттєвого ворога свого прийняли, як гостя. Ви зганьбились перед усім Світом, застеливши червону доріжку перед злочинцем. Ба більше, ваші військові у формі прогнулись перед ворогом.
Американці протрампони, ви - кончені ідіоти і це вам просто так не зійде з рук, ви ще отримаєте за свій вибір, як і рудий клован за рукотиснення зі злочинцем.
Америка впала, як країна демократії. Америка - ДНО.
16.08.2025 12:57 Відповісти
16.08.2025 12:57 Відповісти
16.08.2025 12:49 Відповісти
16.08.2025 12:50 Відповісти
ТА НЕМА УЖЕ НІДЕ І НІ ДЛЯ КОГО НІЯКИХ ГАРАНТІЙ.

Вчора було показано, що якщо Рф нападе на Фінляндію то через певний час - все простять
16.08.2025 12:50 Відповісти
16.08.2025 12:50 Відповісти
Демократії на Заході нема ! Такі ж підлобузники коло Трампа, як і коло Зеленського. Трамп робить дурниці одна за другою, президенти Європи його підтримують. Україна зараз єдина захисниця Європи.
16.08.2025 13:26 Відповісти
16.08.2025 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Тампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
16.08.2025 13:51 Відповісти
16.08.2025 13:51 Відповісти
стубб забув історію Фінляндії. кацапи фінам нагадають, коли Україна (не дай Боже) капітулює.
16.08.2025 12:53 Відповісти
16.08.2025 12:53 Відповісти
16.08.2025 12:54 Відповісти
16.08.2025 12:54 Відповісти
А припинення вогню - це безпека? 🤔 Так Трамп офіційно заявив, що припинення вогню не буде
16.08.2025 12:55 Відповісти
16.08.2025 12:55 Відповісти
Що має означати, поважаю дурнів, які не приховують своєї дурості…
16.08.2025 12:55 Відповісти
16.08.2025 12:55 Відповісти
16.08.2025 12:57 Відповісти
Як відомо, цей фінський Струп регулярний партне Трумпа в гольфі.
16.08.2025 13:00 Відповісти
16.08.2025 13:00 Відповісти
А як вони в нього вдвох влазять для партнерства? Багаті, могли б вже яким майбахом користатись.
16.08.2025 13:14 Відповісти
16.08.2025 13:14 Відповісти
Наголосив?? В рожок...голоси
16.08.2025 13:01 Відповісти
16.08.2025 13:01 Відповісти
А де ваша Карелія поділась? Ви гарантували її безпеку? І що, там безпечно?
16.08.2025 13:03 Відповісти
16.08.2025 13:03 Відповісти
"...висловив подяку..." Це просто ввічливість чи є справді є за що її висловлювати?
16.08.2025 13:18 Відповісти
16.08.2025 13:18 Відповісти
выразил благодарность президенту США за информацию о переговорах на Аляске
Просто він думає,що Трампон-це такий собі рудий Шрайбікус,який просто висвітлює різні події.
16.08.2025 13:49 Відповісти
16.08.2025 13:49 Відповісти
Стуб-хвора людина !
16.08.2025 13:21 Відповісти
16.08.2025 13:21 Відповісти
що назвали "надійні гарантії безпеки"?
Слова двох маразматиків ? Чи треба підписати ще якийсь новий Гігават Потужності
16.08.2025 13:47 Відповісти
16.08.2025 13:47 Відповісти
 
 