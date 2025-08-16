Стубб відзначив роль США у переговорах на Алясці та наголосив на гарантіях безпеки для України

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив подяку президенту США за інформацію щодо переговорів на Алясці та наголосив, що надійні гарантії безпеки є ключовим фактором для досягнення сталого миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

"Дякуємо президенту США за інформування нас про ваші переговори на Алясці. Міцні та надійні гарантії безпеки для України є важливим елементом сталого миру", - написав він.

"Пізніше цього ранку ми провели переговори з європейськими лідерами. Ми співпрацюємо з президентом України Зеленським, європейськими союзниками та Сполученими Штатами, щоб знайти справедливий і тривалий мир", - зазначив Стубб.

