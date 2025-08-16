Стубб відзначив роль США у переговорах на Алясці та наголосив на гарантіях безпеки для України
Президент Фінляндії Александр Стубб висловив подяку президенту США за інформацію щодо переговорів на Алясці та наголосив, що надійні гарантії безпеки є ключовим фактором для досягнення сталого миру в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.
"Дякуємо президенту США за інформування нас про ваші переговори на Алясці. Міцні та надійні гарантії безпеки для України є важливим елементом сталого миру", - написав він.
"Пізніше цього ранку ми провели переговори з європейськими лідерами. Ми співпрацюємо з президентом України Зеленським, європейськими союзниками та Сполученими Штатами, щоб знайти справедливий і тривалий мир", - зазначив Стубб.
Вчора було показано, що якщо Рф нападе на Фінляндію то через певний час - все простять
Як рейганісти "підмінили" Тампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
Американці протрампони, ви - кончені ідіоти і це вам просто так не зійде з рук, ви ще отримаєте за свій вибір, як і рудий клован за рукотиснення зі злочинцем.
Америка впала, як країна демократії. Америка - ДНО.
Просто він думає,що Трампон-це такий собі рудий Шрайбікус,який просто висвітлює різні події.
Слова двох маразматиків ? Чи треба підписати ще якийсь новий Гігават Потужності