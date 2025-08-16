Стубб отметил роль США в переговорах на Аляске и подчеркнул гарантии безопасности для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб выразил благодарность президенту США за информацию о переговорах на Аляске и подчеркнул, что надежные гарантии безопасности являются ключевым фактором для достижения устойчивого мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.

"Спасибо президенту США за информирование нас о ваших переговорах на Аляске. Прочные и надежные гарантии безопасности для Украины являются важным элементом устойчивого мира", - написал он.

"Позже этим утром мы провели переговоры с европейскими лидерами. Мы сотрудничаем с президентом Украины Зеленским, европейскими союзниками и Соединенными Штатами, чтобы найти справедливый и длительный мир", - отметил Стубб.

