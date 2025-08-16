РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Стубб отметил роль США в переговорах на Аляске и подчеркнул гарантии безопасности для Украины

Стубб о переговорах на Аляске

Президент Финляндии Александр Стубб выразил благодарность президенту США за информацию о переговорах на Аляске и подчеркнул, что надежные гарантии безопасности являются ключевым фактором для достижения устойчивого мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.

"Спасибо президенту США за информирование нас о ваших переговорах на Аляске. Прочные и надежные гарантии безопасности для Украины являются важным элементом устойчивого мира", - написал он.

"Позже этим утром мы провели переговоры с европейскими лидерами. Мы сотрудничаем с президентом Украины Зеленским, европейскими союзниками и Соединенными Штатами, чтобы найти справедливый и длительный мир", - отметил Стубб.

США (27716) Украина (45071) Финляндия (1007) Трамп Дональд (6342) Стубб Александр (103)
Топ комментарии
+8
желаем и вам такие гарантии безопасности
16.08.2025 12:49 Ответить
+5
Вони там що, всі їб@нуті???😡😡😡
16.08.2025 12:50 Ответить
+2
ТА НЕМА УЖЕ НІДЕ І НІ ДЛЯ КОГО НІЯКИХ ГАРАНТІЙ.

Вчора було показано, що якщо Рф нападе на Фінляндію то через певний час - все простять
16.08.2025 12:50 Ответить
желаем и вам такие гарантии безопасности
16.08.2025 12:49 Ответить
Вони там що, всі їб@нуті???😡😡😡
16.08.2025 12:50 Ответить
ТА НЕМА УЖЕ НІДЕ І НІ ДЛЯ КОГО НІЯКИХ ГАРАНТІЙ.

Вчора було показано, що якщо Рф нападе на Фінляндію то через певний час - все простять
16.08.2025 12:50 Ответить
Демократії на Заході нема ! Такі ж підлобузники коло Трампа, як і коло Зеленського. Трамп робить дурниці одна за другою, президенти Європи його підтримують. Україна зараз єдина захисниця Європи.
16.08.2025 13:26 Ответить
стубб забув історію Фінляндії. кацапи фінам нагадають, коли Україна (не дай Боже) капітулює.
16.08.2025 12:53 Ответить
16.08.2025 12:54 Ответить
А припинення вогню - це безпека? 🤔 Так Трамп офіційно заявив, що припинення вогню не буде
16.08.2025 12:55 Ответить
Що має означати, поважаю дурнів, які не приховують своєї дурості…
16.08.2025 12:55 Ответить
Американці, ті і ті хто підтримує рудого клована, хто віддав свої голоси за цього дурика, ви кончені люди, непотріб людчтва, недолюди. Ви не те. що зганьбили свою демократію, ви просто плюнули в конституцію Світового миропорядку. Ви пожиттєвого ворога свого прийняли, як гостя. Ви зганьбились перед усім Світом, застеливши червону доріжку перед злочинцем. Ба більше, ваші військові у формі прогнулись перед ворогом.
Американці протрампони, ви - кончені ідіоти і це вам просто так не зійде з рук, ви ще отримаєте за свій вибір, як і рудий клован за рукотиснення зі злочинцем.
Америка впала, як країна демократії. Америка - ДНО.
16.08.2025 12:57 Ответить
Як відомо, цей фінський Струп регулярний партне Трумпа в гольфі.
16.08.2025 13:00 Ответить
А як вони в нього вдвох влазять для партнерства? Багаті, могли б вже яким майбахом користатись.
16.08.2025 13:14 Ответить
Наголосив?? В рожок...голоси
16.08.2025 13:01 Ответить
А де ваша Карелія поділась? Ви гарантували її безпеку? І що, там безпечно?
16.08.2025 13:03 Ответить
"...висловив подяку..." Це просто ввічливість чи є справді є за що її висловлювати?
16.08.2025 13:18 Ответить
Стуб-хвора людина !
16.08.2025 13:21 Ответить
 
 