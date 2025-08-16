Стубб отметил роль США в переговорах на Аляске и подчеркнул гарантии безопасности для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб выразил благодарность президенту США за информацию о переговорах на Аляске и подчеркнул, что надежные гарантии безопасности являются ключевым фактором для достижения устойчивого мира в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.
"Спасибо президенту США за информирование нас о ваших переговорах на Аляске. Прочные и надежные гарантии безопасности для Украины являются важным элементом устойчивого мира", - написал он.
"Позже этим утром мы провели переговоры с европейскими лидерами. Мы сотрудничаем с президентом Украины Зеленским, европейскими союзниками и Соединенными Штатами, чтобы найти справедливый и длительный мир", - отметил Стубб.
Вчора було показано, що якщо Рф нападе на Фінляндію то через певний час - все простять
Американці протрампони, ви - кончені ідіоти і це вам просто так не зійде з рук, ви ще отримаєте за свій вибір, як і рудий клован за рукотиснення зі злочинцем.
Америка впала, як країна демократії. Америка - ДНО.