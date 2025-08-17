Жодних рішень щодо України без України. Путіну не можна довіряти, - заява держав Північної Європи та Балтії

Нордично-Балтійська вісімка (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція) опублікувала спільну заяву після саміту президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці. Вони наголосили, що лише Україна може ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України та зусиль, зокрема президента Трампа, щодо припинення російської війни агресії проти України. Для досягнення справедливого та тривалого миру наступним кроком має бути спільний крок з Україною. Тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього. Жодних рішень щодо України без України, і жодних рішень щодо Європи без Європи", - сказано в заяві.

Країни Нордично-Балтійської вісімки наголосили, що досвід показав, що Путіну не можна довіряти.

"Зрештою, саме Росія несе відповідальність за припинення своїх грубих порушень міжнародного права. Агресія Росії та її імперіалістичні амбіції є основними причинами цієї війни", - йдеться у заяві.

Лідери країн зазначили, що для досягнення справедливого і тривалого миру необхідне припинення вогню, а також надійні гарантії безпеки для України.

"Мирна угода потребує твердих і конкретних зобов'язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої агресії в майбутньому. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами. Росія не має права вето на шлях України до ЄС і НАТО", - сказано в заяві.

"Ми вимагаємо від Росії термінового повернення дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних осіб. Ми продовжуватимемо озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. Доки Росія продовжуватиме вбивати, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії. Ми твердо стоїмо на нашій непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - наголошується в документі.

