Никаких решений относительно Украины без Украины. Путину нельзя доверять, - заявление государств Северной Европы и Балтии

Нордично-Балтийская восьмерка (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция) опубликовала совместное заявление после саммита президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске. Они отметили, что только Украина может принимать решения относительно своего будущего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместное заявление лидеров государств.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины и усилий, в частности президента Трампа, по прекращению российской войны агрессии против Украины. Для достижения справедливого и прочного мира следующим шагом должен быть совместный шаг с Украиной. Только Украина может принимать решения относительно своего будущего. Никаких решений по Украине без Украины, и никаких решений по Европе без Европы", - сказано в заявлении.

Страны Нордично-Балтийской восьмерки отметили, что опыт показал, что Путину нельзя доверять.

"В конце концов, именно Россия несет ответственность за прекращение своих грубых нарушений международного права. Агрессия России и ее империалистические амбиции являются основными причинами этой войны", - говорится в заявлении.

Лидеры стран отметили, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо прекращение огня, а также надежные гарантии безопасности для Украины.

Читайте также: Страны Балтии и Чехия поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа: "Границы нельзя менять с помощью давления и шантажа"

"Мирное соглашение требует твердых и конкретных обязательств трансатлантических партнеров по защите Украины от любой агрессии в будущем. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности. Не следует накладывать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с другими странами. Россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО", - сказано в заявлении.

"Мы требуем от России срочного возвращения детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских лиц. Мы будем продолжать вооружать Украину и укреплять оборону Европы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия будет продолжать убивать, мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России. Мы твердо стоим на нашей непоколебимой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Читайте также: Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"