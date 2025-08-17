279 0
Росіяни атакували Харків: під ударом Київський район
Сьогодні, 17 серпня, російські війська завдали удару по Харкову, попередньо - по Київському району.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у деяких районах Харкова було чутно вибух. За попередньою інформацією, під ворожим ударом опинився Київський район.
Зазначається, що підрозділи ДСНС виїхали на перевірку.
Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила.
