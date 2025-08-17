Росіяни атакували Харків: під ударом Київський район

Сьогодні, 17 серпня, російські війська завдали удару по Харкову, попередньо - по Київському району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у деяких районах Харкова було чутно вибух. За попередньою інформацією, під ворожим ударом опинився Київський район.

Зазначається, що підрозділи ДСНС виїхали на перевірку.

Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила.

