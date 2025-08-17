308 0
Россияне атаковали Харьков: под ударом - Киевский район
Сегодня, 17 августа, российские войска нанесли удар по Харькову, предварительно - по Киевскому району.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. По предварительной информации, под вражеским ударом оказался Киевский район.
Отмечается, что подразделения ГСЧС выехали на проверку.
Информация о пострадавших на эту минуту не поступала.
