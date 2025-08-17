Россияне атаковали Харьков: под ударом - Киевский район

Сегодня, 17 августа, российские войска нанесли удар по Харькову, предварительно - по Киевскому району.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. По предварительной информации, под вражеским ударом оказался Киевский район.

Отмечается, что подразделения ГСЧС выехали на проверку.

Информация о пострадавших на эту минуту не поступала.

