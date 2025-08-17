УКР
Якщо Росія відмовиться від тристоронньої зустрічі, то необхідні нові санкції, - Зеленський

Якщо Росія не погодиться взяти участь у зустрічі в тристоронньому форматі з Україною та США, то проти неї необхідно запровадити нові санкції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія", - сказав глава держави.

Він зазначив, що наразі "Росія не дає жодного знаку, що тристороння зустріч відбудеться".

"Якщо Росія відмовиться, тоді нові санкції повинні бути запроваджені", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче провести саміт з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним у п'ятницю, 22 серпня.

Читайте також: "Коаліція охочих" завершила нараду з Зеленським перед зустріччю з Трампом: говорили про тиск на РФ та гарантії безпеки

Зеленський Володимир (25133) росія (67230) санкції (12567)
Топ коментарі
+4
Червона доріжка під Покровськом яку розстелили АЗОВ для *****!!!
показати весь коментар
17.08.2025 19:40 Відповісти
+4
Вова, Трамп хутина на поводке притащить , БО ЙОМУ НУЖНА НОБІЛІВСЬКА ПРЕМІЯ МИРУ , а там хоч потоп і хоч даже в Америці . ТРАМП ДАВИТ СОБІ ПРЕМІЮ
показати весь коментар
17.08.2025 19:46 Відповісти
+3
Як завжди: "Геть безтолкового ішака! Немає більше часу та бажання приділяти цьому обкуреному мудаку.
показати весь коментар
17.08.2025 19:48 Відповісти
Вава введи станції вирвану! Ти вдивлявся в його "чесні миролюбні очі".
показати весь коментар
17.08.2025 19:38 Відповісти
А вибачаюся накпуя Україні зустріч із путлєром?
показати весь коментар
17.08.2025 19:51 Відповісти
Червона доріжка під Покровськом яку розстелили АЗОВ для *****!!!
показати весь коментар
17.08.2025 19:40 Відповісти
Все перекрутили
На "станції", в санкції.
Не "вирвану", в вовану.
показати весь коментар
17.08.2025 19:40 Відповісти
Нахіба тобі ця зустріч, клованяка? Шоби шо?
показати весь коментар
17.08.2025 19:40 Відповісти
Кудись зазирнути і щось побачити.
показати весь коментар
17.08.2025 19:48 Відповісти
Зе возомнив седе великим переговорником.Якщо зустр буде трьохстороння-нам хана
показати весь коментар
17.08.2025 19:41 Відповісти
Вова, Трамп хутина на поводке притащить , БО ЙОМУ НУЖНА НОБІЛІВСЬКА ПРЕМІЯ МИРУ , а там хоч потоп і хоч даже в Америці . ТРАМП ДАВИТ СОБІ ПРЕМІЮ
показати весь коментар
17.08.2025 19:46 Відповісти
Фактор Рубіо (та інших «рейганістів» у Республіканській партії) справді грає зараз критичну роль:

Скасування тет-а-тет зустрічі на Алясці зняло головний ризик: що Трамп і Путін щось «нашепочуть» без свідків і потім видадуть це за домовленість.

Присутність Марко Рубіо (сенатор, який послідовно підтримує санкції проти РФ, Крим - Україна) фактично гарантує, що будь-які «таємні домовленості» не залишаться без реакції в Конгресі.

Це дає час для узгодження позицій із партнерами (Британія, ЄС, НАТО) і, як Ви правильно кажете, для консультацій із Зеленським, щоб Київ не опинився перед фактом.

📌 Тобто виходить, що навіть якщо Трамп хоче зіграти в «один на один із Путіним», політична система США зараз вбудовує йому «запобіжники»:

Конгрес,

ключові республіканці-«яструби»,

союзники, які відразу дають реакцію.

Це сильно обмежує його простір для маневру.

👉 В результаті Трамп, швидше за все, отримає менше свободи, ніж сподівався, а Зеленський - більше часу й міжнародної підтримки, щоб відбити будь-які небезпечні «пропозиції миру».
показати весь коментар
17.08.2025 19:49 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZW1N4tOOnbWmzC21GK7ek9TtNEqDZf0Jmd_g6JV6d-h2vIL08JT8AGR_8HsSbZtiAXIYpdN007j6PgBwvIwUsK6qAkBLAB71JfQogSjDPhQthxnwKwJWMduuqAx4_ys4b0A-OrkJI8M66LtcMrGRo2eqg_wI-kU7wC9xeqEeeOeTL50FfGTIoon9Pgv1XMLKzs&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02HxwcrHoDSXDeUiTHa9iA7XiQgJJYsgpBgnbaZaLUb1JVQ6WPJotWk1BrAU7fVkLql?__cft__[0]=AZW1N4tOOnbWmzC21GK7ek9TtNEqDZf0Jmd_g6JV6d-h2vIL08JT8AGR_8HsSbZtiAXIYpdN007j6PgBwvIwUsK6qAkBLAB71JfQogSjDPhQthxnwKwJWMduuqAx4_ys4b0A-OrkJI8M66LtcMrGRo2eqg_wI-kU7wC9xeqEeeOeTL50FfGTIoon9Pgv1XMLKzs&__tn__=%2CO%2CP-R 1 дн. ·Трамп, звичайно, принижений. Він ризикнув, поставивши багато на карту - і програв.

Все виявилося марним.

Путін, звичайно, залишився без обіду, але Трамп - без тріумфу.

Більше того, дурна зустріч відібрала у нього величезний шматок репутації.

Не допоміг і досвід харасменту. Дональд домагався, Володимир - відмовив.

Трамп сам створив усі умови, щоб отримати російську плювок у обличчя. А курликання американця і його розшаркування перед московським канібалом - лише посилили силу плювка.

Пройде шок - і отримана Трампом в Анкориджі глибока рана почне боліти і гнити, провокуючи володаря США на багато досить цікавих вчинків.

Незабаром ми побачимо корчі, судоми і лють Штатів.

Світ став свідком величезної політичної помилки з «далекоглядними наслідками». Підтвердилася стара істина: перш ніж розмовляти з людожером, йому слід вибити зуби і зламати ноги.

Трамп полетів у стані повного нерозуміння. Він так і не зрозумів, чому російський упир змінив щастя американських економічних ласк, політичні ніжності і можливість повернутися у світ на сумнівну радість бомбардувати, кровопролитити і ґвалтувати нещасну мирну країну.

Російська преса радіє: «війна триває, путін не піддався на всі спокуси Трампа і не зламався.»

Все вірно. Гівно не ламається. Його можна лише розмазати
показати весь коментар
17.08.2025 19:51 Відповісти
відповідь з чату на моє питання

Ось стислий перелік червоних ліній для Трампа восени - того, що він не зможе оминути:

1. Конгрес і бюджет

- Повернення Сенату й Палати означає: тиск на військову допомогу Україні, контрольні слухання, ризик «shutdown».

- Тут республіканці й демократи можуть несподівано об'єднатися проти нього.

2. Союзники (НАТО, ЄС, Британія)

- Будь-який «компроміс» із путіним = різка реакція союзників.

- Йому важливо не виглядати ізольованим перед власними виборцями.

3. Внутрішній MAGА-фактор

- Радикальне крило партії не дозволить йому «здати» їхній порядок денний.

- Якщо «заграється» з центристами → ризик розколу в Республіканській партії.

4. Судові та особисті справи

- Будь-яке нагадування про Епштейна чи інші старі скандали - козир для його опонентів усередині США.

- Потрібно показати силу й контроль, інакше втратить довіру навіть серед своїх.

5. Електорат і «втрата обличчя»

- Його база хоче бачити «сильного лідера, який не здає позицій».

- Крок, який виглядає як поступка Кремлю, може стати ударом саме по цій опорі.

Тобто, Трампу доведеться балансувати між тиском Конгресу, союзниками, MAGА-крилом і власним іміджем сили.
показати весь коментар
17.08.2025 19:53 Відповісти
Трамп - рекетир по своїй суті.( робота з нерухомістю - це маса кримінальних питань)
А хутин- шпана із подворотні.
Оба про порядність і не слихали.
Американська спільнота має піднатужитись щоб його поставити у стойло Трампа .
показати весь коментар
17.08.2025 20:04 Відповісти
Партнери (Британія, ЄС, НАТО) прекрасно знають про такі методи.

Вони попереджають Зеленського ще до зустрічі: «У приватних розмовах може бути спроба тиску. Все, що не підтверджено фактами - відкидати».

Трамп не зможе перетворити це в юридичний або політичний аргумент, поки компромат не «матеріалізований». Для Конгресу чи союзників будь-які «папки з компроматом» від Путіна виглядатимуть як маніпуляція, а не як «доказ».

📌 Тобто небезпека використання компромату на Зеленського Трампом від Путіна є, але вона радше психологічна і тактична, ніж стратегічна.

Розрахунок Путіна - що Зеленський у «закритому приміщенні» опиниться під тиском і дасть слабину, перш ніж з'являться союзники.

Але саме тому скасували формат тет-а-тет Трампа з Путіним - і тепер у Вашингтоні всі дуже пильнують, щоб подібного не вийшло й із Зеленським.

👉 Інакше кажучи: Москва може накидати Трампу «чорних папок», але партнери вже знають цю гру напам'ять.

Зеленський, як і його команда, підготовлені до «психологічної атаки компроматом».
показати весь коментар
17.08.2025 20:13 Відповісти
Ага, пісю йому в тухес, а не премія миру.
показати весь коментар
17.08.2025 19:52 Відповісти
Як завжди: "Геть безтолкового ішака! Немає більше часу та бажання приділяти цьому обкуреному мудаку.
показати весь коментар
17.08.2025 19:48 Відповісти
Ну а як-жеж. Трампон як прокукурікає про нові, тільки зі складу санкції, то ***** відразу подохне. Від сміху.
показати весь коментар
17.08.2025 19:51 Відповісти
Якщо Росія не відмовиться від тристоронньої зустрічі, то нові санкції непотрiбнi, - Зеленський
показати весь коментар
17.08.2025 19:53 Відповісти
ще новіші чим ті що не ввели?
показати весь коментар
17.08.2025 19:53 Відповісти
Россия согласиться и будет затягивать время, чтобы санкции не ввели и будет продолжать воевать. Нельзя давать России отдышаться и нужно сразу вводить санкции против Китая и Индии и лучшие санкции - это масштабировать удары по России дронами и ракетами - физически уничтожать экономику России.
показати весь коментар
17.08.2025 19:54 Відповісти
во как- раздает всем цэу
показати весь коментар
17.08.2025 19:55 Відповісти
Він-то клоун та ішак (не лише Трамп, а й Зеленський).
Та у даному конкретному випадку він правильно каже.
Щоб коли #уйло зірве зустріч, Трамп не прикидався тупим клоуном, яким він є, і не зсував дедлайн знову на 100500 років подалі.
18 серпня зустріч Клоуна № 1 (Трамп урочисто відібрав цей титул у Зеленського) з Клоуном № 2 (за це почесне звання Фіцо та Орбан запекло змагаються з Зеленським, але давайте вважати, що Зеленський поки що їх перемагає), а 22 серпня, як пообіцяв Клоун № 1 Трамп, мусить відбутися зустріч з #уйлом! Жодних "але", жодної тупої маячні! 22 серпня півметрова свинособача мавпа путін має зустрітися з Зеленським і Трампом віч-на-віч у будь-якій державі НАТО або Саудівській Аравії/ОАЕ, або в улюбленому для тих голубків Омані.
показати весь коментар
17.08.2025 19:58 Відповісти
І не забудь після цього піти геть ( всраку)
показати весь коментар
17.08.2025 20:04 Відповісти
Так Євросоюз вже збирається вводити санкції у вересні. Значить плани такі, що жодної мирної угоди допустити не можна, ну або росія просто має припинити вогонь в обмін на нові санкції.
показати весь коментар
17.08.2025 20:05 Відповісти
Вова, ты не о встрече должен клянчить, а оружие просить и требовать.
показати весь коментар
17.08.2025 20:18 Відповісти
Такого ганьбища від США навіть у жахливому сні не очікували. Терористу номер один постелити червону доріжку, на руках якого мільйони вбитих по світу. Ганьбище, від якого американці не відмиються ніколи, тим більше що є рішення кримінального суду, який визнав пуйла злочинцем.
показати весь коментар
17.08.2025 20:58 Відповісти
 
 