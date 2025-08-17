Якщо Росія відмовиться від тристоронньої зустрічі, то необхідні нові санкції, - Зеленський

Якщо Росія не погодиться взяти участь у зустрічі в тристоронньому форматі з Україною та США, то проти неї необхідно запровадити нові санкції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія", - сказав глава держави.

Він зазначив, що наразі "Росія не дає жодного знаку, що тристороння зустріч відбудеться".

"Якщо Росія відмовиться, тоді нові санкції повинні бути запроваджені", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче провести саміт з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним у п'ятницю, 22 серпня.

