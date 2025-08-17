Якщо Росія відмовиться від тристоронньої зустрічі, то необхідні нові санкції, - Зеленський
Якщо Росія не погодиться взяти участь у зустрічі в тристоронньому форматі з Україною та США, то проти неї необхідно запровадити нові санкції.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія", - сказав глава держави.
Він зазначив, що наразі "Росія не дає жодного знаку, що тристороння зустріч відбудеться".
"Якщо Росія відмовиться, тоді нові санкції повинні бути запроваджені", - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче провести саміт з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним у п'ятницю, 22 серпня.
На "станції", в санкції.
Не "вирвану", в вовану.
Скасування тет-а-тет зустрічі на Алясці зняло головний ризик: що Трамп і Путін щось «нашепочуть» без свідків і потім видадуть це за домовленість.
Присутність Марко Рубіо (сенатор, який послідовно підтримує санкції проти РФ, Крим - Україна) фактично гарантує, що будь-які «таємні домовленості» не залишаться без реакції в Конгресі.
Це дає час для узгодження позицій із партнерами (Британія, ЄС, НАТО) і, як Ви правильно кажете, для консультацій із Зеленським, щоб Київ не опинився перед фактом.
📌 Тобто виходить, що навіть якщо Трамп хоче зіграти в «один на один із Путіним», політична система США зараз вбудовує йому «запобіжники»:
Конгрес,
ключові республіканці-«яструби»,
союзники, які відразу дають реакцію.
Це сильно обмежує його простір для маневру.
👉 В результаті Трамп, швидше за все, отримає менше свободи, ніж сподівався, а Зеленський - більше часу й міжнародної підтримки, щоб відбити будь-які небезпечні «пропозиції миру».
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02HxwcrHoDSXDeUiTHa9iA7XiQgJJYsgpBgnbaZaLUb1JVQ6WPJotWk1BrAU7fVkLql?__cft__[0]=AZW1N4tOOnbWmzC21GK7ek9TtNEqDZf0Jmd_g6JV6d-h2vIL08JT8AGR_8HsSbZtiAXIYpdN007j6PgBwvIwUsK6qAkBLAB71JfQogSjDPhQthxnwKwJWMduuqAx4_ys4b0A-OrkJI8M66LtcMrGRo2eqg_wI-kU7wC9xeqEeeOeTL50FfGTIoon9Pgv1XMLKzs&__tn__=%2CO%2CP-R 1 дн. ·Трамп, звичайно, принижений. Він ризикнув, поставивши багато на карту - і програв.
Все виявилося марним.
Путін, звичайно, залишився без обіду, але Трамп - без тріумфу.
Більше того, дурна зустріч відібрала у нього величезний шматок репутації.
Не допоміг і досвід харасменту. Дональд домагався, Володимир - відмовив.
Трамп сам створив усі умови, щоб отримати російську плювок у обличчя. А курликання американця і його розшаркування перед московським канібалом - лише посилили силу плювка.
Пройде шок - і отримана Трампом в Анкориджі глибока рана почне боліти і гнити, провокуючи володаря США на багато досить цікавих вчинків.
Незабаром ми побачимо корчі, судоми і лють Штатів.
Світ став свідком величезної політичної помилки з «далекоглядними наслідками». Підтвердилася стара істина: перш ніж розмовляти з людожером, йому слід вибити зуби і зламати ноги.
Трамп полетів у стані повного нерозуміння. Він так і не зрозумів, чому російський упир змінив щастя американських економічних ласк, політичні ніжності і можливість повернутися у світ на сумнівну радість бомбардувати, кровопролитити і ґвалтувати нещасну мирну країну.
Російська преса радіє: «війна триває, путін не піддався на всі спокуси Трампа і не зламався.»
Все вірно. Гівно не ламається. Його можна лише розмазати
Ось стислий перелік червоних ліній для Трампа восени - того, що він не зможе оминути:
1. Конгрес і бюджет
- Повернення Сенату й Палати означає: тиск на військову допомогу Україні, контрольні слухання, ризик «shutdown».
- Тут республіканці й демократи можуть несподівано об'єднатися проти нього.
2. Союзники (НАТО, ЄС, Британія)
- Будь-який «компроміс» із путіним = різка реакція союзників.
- Йому важливо не виглядати ізольованим перед власними виборцями.
3. Внутрішній MAGА-фактор
- Радикальне крило партії не дозволить йому «здати» їхній порядок денний.
- Якщо «заграється» з центристами → ризик розколу в Республіканській партії.
4. Судові та особисті справи
- Будь-яке нагадування про Епштейна чи інші старі скандали - козир для його опонентів усередині США.
- Потрібно показати силу й контроль, інакше втратить довіру навіть серед своїх.
5. Електорат і «втрата обличчя»
- Його база хоче бачити «сильного лідера, який не здає позицій».
- Крок, який виглядає як поступка Кремлю, може стати ударом саме по цій опорі.
Тобто, Трампу доведеться балансувати між тиском Конгресу, союзниками, MAGА-крилом і власним іміджем сили.
А хутин- шпана із подворотні.
Оба про порядність і не слихали.
Американська спільнота має піднатужитись щоб його поставити у стойло Трампа .
Вони попереджають Зеленського ще до зустрічі: «У приватних розмовах може бути спроба тиску. Все, що не підтверджено фактами - відкидати».
Трамп не зможе перетворити це в юридичний або політичний аргумент, поки компромат не «матеріалізований». Для Конгресу чи союзників будь-які «папки з компроматом» від Путіна виглядатимуть як маніпуляція, а не як «доказ».
📌 Тобто небезпека використання компромату на Зеленського Трампом від Путіна є, але вона радше психологічна і тактична, ніж стратегічна.
Розрахунок Путіна - що Зеленський у «закритому приміщенні» опиниться під тиском і дасть слабину, перш ніж з'являться союзники.
Але саме тому скасували формат тет-а-тет Трампа з Путіним - і тепер у Вашингтоні всі дуже пильнують, щоб подібного не вийшло й із Зеленським.
👉 Інакше кажучи: Москва може накидати Трампу «чорних папок», але партнери вже знають цю гру напам'ять.
Зеленський, як і його команда, підготовлені до «психологічної атаки компроматом».
Та у даному конкретному випадку він правильно каже.
Щоб коли #уйло зірве зустріч, Трамп не прикидався тупим клоуном, яким він є, і не зсував дедлайн знову на 100500 років подалі.
18 серпня зустріч Клоуна № 1 (Трамп урочисто відібрав цей титул у Зеленського) з Клоуном № 2 (за це почесне звання Фіцо та Орбан запекло змагаються з Зеленським, але давайте вважати, що Зеленський поки що їх перемагає), а 22 серпня, як пообіцяв Клоун № 1 Трамп, мусить відбутися зустріч з #уйлом! Жодних "але", жодної тупої маячні! 22 серпня півметрова свинособача мавпа путін має зустрітися з Зеленським і Трампом віч-на-віч у будь-якій державі НАТО або Саудівській Аравії/ОАЕ, або в улюбленому для тих голубків Омані.