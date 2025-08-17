Если Россия откажется от трехсторонней встречи, то необходимы новые санкции, - Зеленский

Если Россия не согласится принять участие во встрече в трехстороннем формате с Украиной и США, то против нее необходимо ввести новые санкции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия", - сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас "Россия не дает никакого знака, что трехсторонняя встреча состоится".

"Если Россия откажется, тогда новые санкции должны быть введены", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным в пятницу, 22 августа.

