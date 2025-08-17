УКР
Одна дитина загинула ще двоє поранені внаслідок російських обстрілів Новояковлівки на Запоріжжі

Наслідки обстрілів Новояковлівки на Запоріжжі 17 серпня

17 серпня внаслідок російських ударів по Новояковлівці Запорізької області одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. 

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ворог двічі атакував населений пункт попередньо ФАБами.

"Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років", - розповів глава адміністрації.

