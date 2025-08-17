Одна дитина загинула ще двоє поранені внаслідок російських обстрілів Новояковлівки на Запоріжжі
17 серпня внаслідок російських ударів по Новояковлівці Запорізької області одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ворог двічі атакував населений пункт попередньо ФАБами.
"Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років", - розповів глава адміністрації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль