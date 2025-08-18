Трамп не відмовився від санкцій проти Росії, але чекає на результати переговорів, - Рубіо
Президент США Дональд Трамп зберігає чинні антиросійські санкції та готовий посилити їх, якщо дипломатичні зусилля не призведуть до миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу ABC News заявив держсекретар Марко Рубіо.
Він зазначив, що поспішне запровадження нових обмежень може зірвати переговори між Києвом і Москвою. Рубіо наголосив, що адміністрація Трампа наразі намагається утриматись від посилення тиску на Росію, аби не зашкодити, бо як тільки Вашингтон запровадить додаткові санкції "переговори" зупиняться.
"Проблема полягає в наступному: щойно ви запровадите додаткові санкції, сильні додаткові санкції, розмови припиняються. І тоді війна просто продовжується", – зазначив держсекретар.
Він підкреслив, що президент Трамп не скасував жодних санкцій проти Росії, ці обмеження діють і Москва стикається з болючими наслідками американського і європейського економічного тиску.
"Проте ми можемо опинитися в точці, де нам доведеться це зробити, де не буде іншого виходу. Ми цілком можемо дійти до точки, коли всі зроблять висновок: "Тут не буде миру, нам доведеться запровадити більше санкцій", – сказав Рубіо.
Однак у такому разі, додав держсекретар, це означатиме фактичний відхід від будь-якої перспективи врегулювання війни шляхом переговорів.
Нагадаємо, днями Трамп заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.
З Індією у них не такий великий товарообіг, ось пробують як це працює. Однак думаю скоро їх знімуть, власне ніяк не вплине.
Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.
Трамп раді нобілівки готов залити Україну кровью
все може бути значно краще , Рубіо зараз на боці правого діла , мовчав придані то до часу певного часу ...