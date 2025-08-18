УКР
Новини Санкції США проти Росії
Трамп не відмовився від санкцій проти Росії, але чекає на результати переговорів, - Рубіо

Рубіо про санкції США проти РФ

Президент США Дональд Трамп зберігає чинні антиросійські санкції та готовий посилити їх, якщо дипломатичні зусилля не призведуть до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу ABC News заявив держсекретар Марко Рубіо.

Він зазначив, що поспішне запровадження нових обмежень може зірвати переговори між Києвом і Москвою. Рубіо наголосив, що адміністрація Трампа наразі намагається утриматись від посилення тиску на Росію, аби не зашкодити, бо як тільки Вашингтон запровадить додаткові санкції "переговори" зупиняться.

"Проблема полягає в наступному: щойно ви запровадите додаткові санкції, сильні додаткові санкції, розмови припиняються. І тоді війна просто продовжується", – зазначив держсекретар.

Він підкреслив, що президент Трамп не скасував жодних санкцій проти Росії, ці обмеження діють і Москва стикається з болючими наслідками американського і європейського економічного тиску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може запровадити санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу", якщо саміт з Путіним провалиться, - Bloomberg

"Проте ми можемо опинитися в точці, де нам доведеться це зробити, де не буде іншого виходу. Ми цілком можемо дійти до точки, коли всі зроблять висновок: "Тут не буде миру, нам доведеться запровадити більше санкцій", – сказав Рубіо.

Однак у такому разі, додав держсекретар, це означатиме фактичний відхід від будь-якої перспективи врегулювання війни шляхом переговорів.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

санкції (12567) Трамп Дональд (6896) Рубіо Марко (271)
Топ коментарі
+3
Мені того Рубіо жаль - у таке гимно вліз поряд з Трампом . Трамп йому карьеру спаскудить
18.08.2025 07:12 Відповісти
+1
Сподіваюсь, Зеленський витримає натиск потужних американських брехунів (а вони просто тупо брешуть) бо він і сам брехун.
18.08.2025 07:11 Відповісти
+1
Трамп ухилився від санкцій та економічної війни проти Індії i Китаю.
18.08.2025 07:22 Відповісти
18.08.2025 07:11 Відповісти
Два-три тижні, упродовж 200 днів, від Трампа - бите вухо!
18.08.2025 07:43 Відповісти
18.08.2025 07:12 Відповісти
До речі, чому ЄС не запроваджує санкції проти Китаю та Індії? Чому це мають робити саме США. Таке питання поставив міністр фінансів США Бессент.
18.08.2025 07:27 Відповісти
А по яким позиціям проти Китаю санкції? Як взагалі заборонила китайцям їздити до ЕС. Вони ковід сюди притащіли І ПОСТІЙНО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВИМ ШПИОНАЖЕМ
18.08.2025 07:30 Відповісти
Бессент сказав ЄС скуповує всю кацапську нафту перероблену в Індії в паливо. Чому європейці такі хитрі?
18.08.2025 07:42 Відповісти
Ціни на практично всі зростуть на % санкцій. Навіть США не може це пережити і не вводить проти Китаю.

З Індією у них не такий великий товарообіг, ось пробують як це працює. Однак думаю скоро їх знімуть, власне ніяк не вплине.
18.08.2025 07:56 Відповісти
18.08.2025 07:22 Відповісти
************ та 3,14здоболи ось шо таке нинішня влада сша.
18.08.2025 07:24 Відповісти
Твоя влада краща🤣
18.08.2025 07:26 Відповісти
Блін, Вас тількі напечатали на 3Д принтері і методичку вже засунули до макитри .
18.08.2025 07:31 Відповісти
У дупу, бо макітри там нема.
18.08.2025 08:05 Відповісти
Щоб отримати премію миру - треба зробити трохи більше ніж *****
18.08.2025 07:27 Відповісти
В перший числах жовтня, буде зібрання нобелівського комітет та оголосять претендентів. В Стокгольмі, мають заявити, що не можуть включити в список претендентів, людину, як зустрічається та тисне руку міжнародному злочинцю. І на цьому все!

Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.

Трамп раді нобілівки готов залити Україну кровью
18.08.2025 07:34 Відповісти
Введе санкції проти України
18.08.2025 07:42 Відповісти
Та потім НЕДОУМОК трампон ще щось вигадає, ПАН "ЗА 24 ГОДИНИ"!!!
18.08.2025 07:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_iVxIRefu3k

все може бути значно краще , Рубіо зараз на боці правого діла , мовчав придані то до часу певного часу ...
18.08.2025 08:01 Відповісти
Ще один Пінокіо.
18.08.2025 08:04 Відповісти
Ще рік чекати залишилось. А потім Трампа ніхто питати не буде.
18.08.2025 08:10 Відповісти
Трамп не откажется от санкций против России даже сидя за решёткой... Просто он ожидает результат приговора)
18.08.2025 08:13 Відповісти
 
 