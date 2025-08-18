Трамп не отказался от санкций против России, но ждет результатов переговоров, - Рубио

Президент США Дональд Трамп сохраняет действующие антироссийские санкции и готов усилить их, если дипломатические усилия не приведут к миру.

об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь Марко Рубио.

Он отметил, что поспешное введение новых ограничений может сорвать переговоры между Киевом и Москвой. Рубио отметил, что администрация Трампа пока пытается воздержаться от усиления давления на Россию, чтобы не навредить, потому что как только Вашингтон введет дополнительные санкции "переговоры" остановятся.

"Проблема заключается в следующем: как только вы введете дополнительные санкции, сильные дополнительные санкции, разговоры прекращаются. И тогда война просто продолжается", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что президент Трамп не отменил никаких санкций против России, эти ограничения действуют и Москва сталкивается с болезненными последствиями американского и европейского экономического давления.

"Однако мы можем оказаться в точке, где нам придется это сделать, где не будет другого выхода. Мы вполне можем дойти до точки, когда все сделают вывод: "Здесь не будет мира, нам придется ввести больше санкций", - сказал Рубио.

Однако в таком случае, добавил госсекретарь, это будет означать фактический отход от любой перспективы урегулирования войны путем переговоров.

Напомним, на днях Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.