РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Санкции США против России
1 293 42

Трамп не отказался от санкций против России, но ждет результатов переговоров, - Рубио

Рубио о санкциях США против РФ

Президент США Дональд Трамп сохраняет действующие антироссийские санкции и готов усилить их, если дипломатические усилия не приведут к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь Марко Рубио.

Он отметил, что поспешное введение новых ограничений может сорвать переговоры между Киевом и Москвой. Рубио отметил, что администрация Трампа пока пытается воздержаться от усиления давления на Россию, чтобы не навредить, потому что как только Вашингтон введет дополнительные санкции "переговоры" остановятся.

"Проблема заключается в следующем: как только вы введете дополнительные санкции, сильные дополнительные санкции, разговоры прекращаются. И тогда война просто продолжается", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что президент Трамп не отменил никаких санкций против России, эти ограничения действуют и Москва сталкивается с болезненными последствиями американского и европейского экономического давления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", если саммит с Путиным провалится, - Bloomberg

"Однако мы можем оказаться в точке, где нам придется это сделать, где не будет другого выхода. Мы вполне можем дойти до точки, когда все сделают вывод: "Здесь не будет мира, нам придется ввести больше санкций", - сказал Рубио.

Однако в таком случае, добавил госсекретарь, это будет означать фактический отход от любой перспективы урегулирования войны путем переговоров.

Напомним, на днях Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.

Автор: 

санкции (11762) Трамп Дональд (6377) Рубио Марко (262)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Мені того Рубіо жаль - у таке гимно вліз поряд з Трампом . Трамп йому карьеру спаскудить
показать весь комментарий
18.08.2025 07:12 Ответить
+7
************ та 3,14здоболи ось шо таке нинішня влада сша.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:24 Ответить
+3
Сподіваюсь, Зеленський витримає натиск потужних американських брехунів (а вони просто тупо брешуть) бо він і сам брехун.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, Зеленський витримає натиск потужних американських брехунів (а вони просто тупо брешуть) бо він і сам брехун.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:11 Ответить
Два-три тижні, упродовж 200 днів, від Трампа - бите вухо!
показать весь комментарий
18.08.2025 07:43 Ответить
Мені того Рубіо жаль - у таке гимно вліз поряд з Трампом . Трамп йому карьеру спаскудить
показать весь комментарий
18.08.2025 07:12 Ответить
До речі, чому ЄС не запроваджує санкції проти Китаю та Індії? Чому це мають робити саме США. Таке питання поставив міністр фінансів США Бессент.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:27 Ответить
А по яким позиціям проти Китаю санкції? Як взагалі заборонила китайцям їздити до ЕС. Вони ковід сюди притащіли І ПОСТІЙНО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВИМ ШПИОНАЖЕМ
показать весь комментарий
18.08.2025 07:30 Ответить
Бессент сказав ЄС скуповує всю кацапську нафту перероблену в Індії в паливо. Чому європейці такі хитрі?
показать весь комментарий
18.08.2025 07:42 Ответить
Ціни на практично всі зростуть на % санкцій. Навіть США не може це пережити і не вводить проти Китаю.

З Індією у них не такий великий товарообіг, ось пробують як це працює. Однак думаю скоро їх знімуть, власне ніяк не вплине.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:56 Ответить
Ціни зростуть лише на імпортні китайські товари. Амери будуть купувати більш дешеву продукцію вітчизняного виробника, а від Китаю відмовлятися. Або ж хай торгує в мінус собі.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:23 Ответить
у них немає такої кількості виробництва споживають вони багато.
Це відразу вдарить по споживачеві, та можливо наростити за 5-10 років виробництво, але не факт що це вийде.

Звичайні мита в принципі зрівнює шанси виробників і навіть ставлять місцеве виробництво більш дешевим і так...
показать весь комментарий
18.08.2025 08:28 Ответить
В Вас суттєва помилка щодо "в них нема такої кількості виробництва". Та все в них є. Вони півсвіту прогодують не напружуючись.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:38 Ответить
Країна бензоколонка, не в змозі себе прогодувати!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:49 Ответить
Ви про ************? США - здатні.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:51 Ответить
Ні я саме про США, подивіться звідки гроші.
хоча які гроші, бюджет дефіцитний, скільки там вже борг ?

а я дивлюся їх любіть, Венс ти ?
показать весь комментарий
18.08.2025 08:52 Ответить
Я не сказав, що в них нема дефіциту бюджета (який, до речі, створений штучно, але це окрема тема, рекомендую книжку Павла Штепи "Мафія та Україна", там детальніше). Я сказав, що вони здатні прогодувати себе та ще півсвіту, і це дійсно так.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:55 Ответить
Топ-10 країн за обсягом видобутку нафти в 2024 році:
США - 13,4 млн барелів на добу.
Саудівська Аравія - 10,8 млн барелів на добу.
Росія - 10,75 млн барелів на добу.
Канада-5,9 млн барелів на добу.
Іран-5,1 млн барелів на день.
Ірак - 4,4 млн барелів.
Китай - 4,3 млн барелів.
ОАЕ-4 млн барелів.
Бразилія - 3,5 млн барелів.
Кувейт - 2,7 млн барелів.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:56 Ответить
А тепер наведіть такий самий рейтинг з виробництва м'яса, пшениці, апельсинів. В США унікальні геокліматичні умови, фундамент їхнього лідерства - виробництво продовольства, самозабезпечення їжею (повноцінною, а не жито-брюква-лєбєда) за мінімальних вкладеннях. Є дешева та якісна їжа - є розвиток в технічній та інших сферах. Не можна стати світовим лідером з нічого.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:02 Ответить
на одній їжі і нафти далеко не заїдеш, майже як Росія.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:04 Ответить
2 колишні великі країни вже випереджають Китай і намагаються зберегти свій вплив у світі.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:05 Ответить
Трамп ухилився від санкцій та економічної війни проти Індії i Китаю.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:22 Ответить
************ та 3,14здоболи ось шо таке нинішня влада сша.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:24 Ответить
Блін, Вас тількі напечатали на 3Д принтері і методичку вже засунули до макитри .
показать весь комментарий
18.08.2025 07:31 Ответить
У дупу, бо макітри там нема.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:05 Ответить
Щоб отримати премію миру - треба зробити трохи більше ніж *****
показать весь комментарий
18.08.2025 07:27 Ответить
В перший числах жовтня, буде зібрання нобелівського комітет та оголосять претендентів. В Стокгольмі, мають заявити, що не можуть включити в список претендентів, людину, як зустрічається та тисне руку міжнародному злочинцю. І на цьому все!

Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.

Трамп раді нобілівки готов залити Україну кровью
показать весь комментарий
18.08.2025 07:34 Ответить
Час вводити іншу престижну премію - премію гітлера, з врученням капсули з ціаністим калієм.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:33 Ответить
Введе санкції проти України
показать весь комментарий
18.08.2025 07:42 Ответить
Та потім НЕДОУМОК трампон ще щось вигадає, ПАН "ЗА 24 ГОДИНИ"!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 07:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_iVxIRefu3k

все може бути значно краще , Рубіо зараз на боці правого діла , мовчав придані то до часу певного часу ...
показать весь комментарий
18.08.2025 08:01 Ответить
Ще один Пінокіо.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:04 Ответить
Метис гордона з арестовичем...
показать весь комментарий
18.08.2025 08:42 Ответить
Ще рік чекати залишилось. А потім Трампа ніхто питати не буде.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:10 Ответить
Трамп не откажется от санкций против России даже сидя за решёткой... Просто он ожидает результат приговора)
показать весь комментарий
18.08.2025 08:13 Ответить
Віримо звичайно, як же можна вам не вірити.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:34 Ответить
А може кожен тиждень вводити санкціі, а не чекати чогось від убивці?
Взагалі, розмовляти з терористами, це те таке позорисько! Тільки в Байдена були яйця, а в рудого ні яєць, ні совісті, ні мозку не має.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:38 Ответить
Смердючі брехуни. Позор сша!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:42 Ответить
Трамп постійно чогось чекає,а в нас війна люди гинуть.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:43 Ответить
Команда Трампа просто врёт и врёт, пытаясь делать вид что они готовы ввести санкции.... им просто надо склонить Зеленского отдать территории и преподнести это как победу Трампа в переговорах с ху.....й..лм
показать весь комментарий
18.08.2025 08:50 Ответить
Путін "нагнув" америку за допомогою недолугого та брехливого президента. Санкцій та суттєвої допомоги не буде, бо адміністрація не хоче витрачатись заради України. Це типова жадібність "демократичного" світу, та його жалюгідність перед труднощами на лад "моя хата скраю, нічого не знаю". Нащо ми премося у той світ- не розумію.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:51 Ответить
Трамп це рудий напучений індик та ще до цього сцикливий нарцис. Воно такеж тупе в політиці як боневтік нарцис і також сцикун.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:52 Ответить
Не відмовиться, але ніколи їх і не введе. Вже можна на лобі написать "кремлівський агент", але вся "вільна американська преса" мовчить.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:53 Ответить
 
 