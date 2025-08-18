Трамп не отказался от санкций против России, но ждет результатов переговоров, - Рубио
Президент США Дональд Трамп сохраняет действующие антироссийские санкции и готов усилить их, если дипломатические усилия не приведут к миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь Марко Рубио.
Он отметил, что поспешное введение новых ограничений может сорвать переговоры между Киевом и Москвой. Рубио отметил, что администрация Трампа пока пытается воздержаться от усиления давления на Россию, чтобы не навредить, потому что как только Вашингтон введет дополнительные санкции "переговоры" остановятся.
"Проблема заключается в следующем: как только вы введете дополнительные санкции, сильные дополнительные санкции, разговоры прекращаются. И тогда война просто продолжается", - отметил госсекретарь.
Он подчеркнул, что президент Трамп не отменил никаких санкций против России, эти ограничения действуют и Москва сталкивается с болезненными последствиями американского и европейского экономического давления.
"Однако мы можем оказаться в точке, где нам придется это сделать, где не будет другого выхода. Мы вполне можем дойти до точки, когда все сделают вывод: "Здесь не будет мира, нам придется ввести больше санкций", - сказал Рубио.
Однако в таком случае, добавил госсекретарь, это будет означать фактический отход от любой перспективы урегулирования войны путем переговоров.
Напомним, на днях Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.
З Індією у них не такий великий товарообіг, ось пробують як це працює. Однак думаю скоро їх знімуть, власне ніяк не вплине.
Це відразу вдарить по споживачеві, та можливо наростити за 5-10 років виробництво, але не факт що це вийде.
Звичайні мита в принципі зрівнює шанси виробників і навіть ставлять місцеве виробництво більш дешевим і так...
хоча які гроші, бюджет дефіцитний, скільки там вже борг ?
а я дивлюся їх любіть, Венс ти ?
США - 13,4 млн барелів на добу.
Саудівська Аравія - 10,8 млн барелів на добу.
Росія - 10,75 млн барелів на добу.
Канада-5,9 млн барелів на добу.
Іран-5,1 млн барелів на день.
Ірак - 4,4 млн барелів.
Китай - 4,3 млн барелів.
ОАЕ-4 млн барелів.
Бразилія - 3,5 млн барелів.
Кувейт - 2,7 млн барелів.
Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.
Трамп раді нобілівки готов залити Україну кровью
все може бути значно краще , Рубіо зараз на боці правого діла , мовчав придані то до часу певного часу ...
Взагалі, розмовляти з терористами, це те таке позорисько! Тільки в Байдена були яйця, а в рудого ні яєць, ні совісті, ні мозку не має.