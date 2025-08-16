Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос о вторичных санкциях в отношении России и Китая за покупку российской нефти, Трамп заявил:
"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, пока нам не нужно об этом думать. Встреча с Путиным прошла хорошо.
При этом американский президент отметил, что ему, возможно, придется подумать о дополнительных тарифах относительно Китая "через две-три недели".
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.
України в руках ЗСУ. Будуть у ЗСУ успіхи - у
пуцина не буде аргументів. Це має врешті-
решт дійти і до Зєлєнского, якому слід думати
не про вибори і рейтинг, а про згуртування
всіх проти агресора. Якщо є чим думати.
Наприклад, адекватне озброєння для F-16, яке дасть змогу прибрати нарешті з поля бою кацапольоти-носії КАБів. Європа цього дати нам не може.
Свою вирішальну ганьбу українці зробили обравши Клоуна в президенти з закликами зазирнути в очі та просто перестать стрєлять.
то, що воно витворяло у москві 1987 коли був молодий та енергійний?
кегебевські архіви не горять!!!
Сенатор Грэм подчеркнул, что главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия - вместе они обеспечивают более 70% экспорта нефти из России. По его мнению, эти страны фактически финансируют военную https://www.stopcor.org/tag-vijna-z-rosieyu.html агрессию, поэтому должны нести экономическую ответственность.
"Это позволит сдержать их поддержку военной машины путина и вынудить его пойти на переговоры", - объяснил Грэм.
Господи, коли вже все це завершиться нарешті.
А по суті сша програли війну китаю, бо китай є зараз основним спонсором рашки.
Ну и что? Прошло несколько месяцев после твоих требований, огонь не прекратился, а оружия Украина не видит.
Ты президент США или Петрушка у путина на побегушках?
Після такого, Україні з США ні про що домовлятись!
Воно не лише Україну, воно кинуло всіх членів ЄС!
Адже пуйло офіційно є військовим злочинцем, й на його арешт видано санкції в 12 країнах світу, в тому числі й США! Українці! Ви бачите, як на наших очах зливають Україну пуйлу!
За це за часів Д. Байдена навіть голосували конгресмени в 2022 році!
Чи ти вирішив, що ти є Бог на Землі, й будеш сам вирішувати, кому як жити!?
Але, час плинний, мабуть тобі та пуйлу відведуть спільну камеру десь у "елітній" американській в'язниці, ось там й будите на пару довічно
обговорювати політику світу!