РУС
Новости Санкции США против России
Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о вторичных санкциях в отношении России и Китая за покупку российской нефти, Трамп заявил:

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, пока нам не нужно об этом думать. Встреча с Путиным прошла хорошо.

При этом американский президент отметил, что ему, возможно, придется подумать о дополнительных тарифах относительно Китая "через две-три недели".

Читайте также: Трамп не проиграл, но Путин явно победил, – экс-советик Болтон

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.

путин владимир (31964) санкции (11758) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+25
Як не планував так і не планує - "лякав"
16.08.2025 08:14 Ответить
+22
Зустріч шефа з підлеглим закінчилася передбачувано.
16.08.2025 08:14 Ответить
+21
Так унизить США мог только рыжий губошлеп🤡
16.08.2025 08:16 Ответить
Фу черт позорный
16.08.2025 08:13 Ответить
Могло бути гірше, могла бути велика прекрасна угода з путіним. Трамп себе ще дуже стримував.
16.08.2025 08:18 Ответить
16.08.2025 08:14 Ответить
16.08.2025 08:14 Ответить
Нормально, война дальше продолжается ,а санкций нет )
16.08.2025 08:15 Ответить
Ну що ж, пуцин переконав Трампа, що за два-три тижні чогось на фронті досягне - можливо великого прориву і змусить Зєлєнского капітулювати. Тому Трамп деякиий час знову санкції не вводитиме - чекатиме. Хоча на мою думку Трамп добровільно, без тиску притомних країн Заходу і яласних виборців цього не зробить ніколи. І як завжди доля
України в руках ЗСУ. Будуть у ЗСУ успіхи - у
пуцина не буде аргументів. Це має врешті-
решт дійти і до Зєлєнского, якому слід думати
не про вибори і рейтинг, а про згуртування
всіх проти агресора. Якщо є чим думати.
16.08.2025 08:23 Ответить
А чим думає членограй ? Ось і відповідь.
16.08.2025 08:36 Ответить
Членограй думає як би убрати з арени Порошенка, та Залужеого
16.08.2025 09:17 Ответить
Прострочена Ze-лупа думає лише про те, щоб будь-якою ціною втриматись на троні, бо це питання його фізичного виживання. Якщо закінчується його каденція - йому та його юдо-малоросскій шоблі "манагерів" потрібні гарантії безпеки. Хоч від корейського Ыыына, хоч від венесуельського Мадуро.
16.08.2025 09:05 Ответить
Ну і при чому тут трамп?
16.08.2025 09:13 Ответить
А щоб були успіхи у ЗСУ, конче потрібна американська зброя.
Наприклад, адекватне озброєння для F-16, яке дасть змогу прибрати нарешті з поля бою кацапольоти-носії КАБів. Європа цього дати нам не може.
16.08.2025 09:28 Ответить
Оце і була мета Трампа, послідовна політика з минулого року. Такий план, дружити з Лукашенками та Путіними, ввесті їх у велику політику, точити ляси про свої рюріковські справи та маразматичні старечі бредні. Не вводити санкції, щемити Україну. П.С. Це перемога Трампа.
16.08.2025 08:15 Ответить
Не стойте иллюзий, Трамп не введёт санкции оно хочет быть голубем мира и торговать с рашкой.
16.08.2025 08:15 Ответить
Тобто гроши , щоб вбивати українців і рушити міста , ТИ , ЦУКА, хутину залишив
16.08.2025 08:15 Ответить
Ага, нафтопровід заборонив відключати.
16.08.2025 09:14 Ответить
16.08.2025 08:16 Ответить
Світова ганьба як вона є .
16.08.2025 08:16 Ответить
Це погано,бо за ганьбою завжди приходить війна....
16.08.2025 08:25 Ответить
В зараз що???
Свою вирішальну ганьбу українці зробили обравши Клоуна в президенти з закликами зазирнути в очі та просто перестать стрєлять.
16.08.2025 08:30 Ответить
Спусковий гачок війни претендує на премію миру - АБСУРД ********** !!!
16.08.2025 08:40 Ответить
ви уявляєте, як що рудий збоченець педофіл є в списку епштейна.
то, що воно витворяло у москві 1987 коли був молодий та енергійний?
кегебевські архіви не горять!!!
16.08.2025 08:18 Ответить
ТОБТО КРІВАВА НАФТА буде іти до Китаю і Індії? І допомагати їх економіці? Індик ти гребаний
16.08.2025 08:18 Ответить
Від "голуба миру" лишився тільки голубок законтачений.
16.08.2025 08:18 Ответить
Трумп легалізатор терористів, легалізував кіма в першу каденцію, тепер пуйла, хто наступний? Аятола?
16.08.2025 08:18 Ответить
А чего вдруг, что изменилось?!?!
16.08.2025 08:19 Ответить
Дійсно, тобі ж ще треба дупу після зустрічі з ****** два тижні мити з хлоркою.
16.08.2025 08:19 Ответить
Маня вимиє
16.08.2025 08:20 Ответить
у всьому винен Китай
16.08.2025 08:19 Ответить
Зустріч - у Трампа з Путіним ... А винен Китай?Санкції вжить, Трампу, Китай теж заважає?
16.08.2025 08:26 Ответить
Трамп поддержал санкции Грэма против россии во время игры в гольф
16.08.2025 08:23 Ответить
https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-tramp-pidtrimav-sanktsii-grema-proti-rosii-pid-chas-gri-v-golf-29-06-2025.html

Сенатор Грэм подчеркнул, что главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия - вместе они обеспечивают более 70% экспорта нефти из России. По его мнению, эти страны фактически финансируют военную https://www.stopcor.org/tag-vijna-z-rosieyu.html агрессию, поэтому должны нести экономическую ответственность.

"Это позволит сдержать их поддержку военной машины путина и вынудить его пойти на переговоры", - объяснил Грэм.
16.08.2025 08:25 Ответить
Треба то гольф поле ОКРАСИТИ У КРИВАВИЙ КОЛІР і фотку розповсюдити
16.08.2025 08:29 Ответить
І хто тобі вже буде вірити ,ти президент великої країни чи просто нікчемний брехун і балабол ?
16.08.2025 08:23 Ответить
якщо точніше-він президент колись великої країни та просто нікчемний брехун та балабол...
16.08.2025 08:27 Ответить
Шльондра **********. Покидьок. Сволота.
16.08.2025 08:25 Ответить
https://i.postimg.cc/CKv0mS5p/hq720.jpg
16.08.2025 08:25 Ответить
Через пару днів скаже зовсім інше...
Господи, коли вже все це завершиться нарешті.
16.08.2025 08:28 Ответить
Як я і писав, стався черговий пердь в калюжу Трампона, на який повелись мільйони. Трамп - це старий пирдун, який ні на що не здатен. Я в 2019 році писав, що у нас на виборах перемогло тупе бидло, яке вибрало блазня-ідіота для поржать. Ржом, і вмиваємось кровью найкращих синів України. Але як виявилося, не тільки у нас стільки ідіотів, що вибрали кошерного блазня. В наймогутнішій країні світу США також цих дебілів хватає. Вибрали старого пирдуна, у якого стареча деменція, рудого Донні, який іноді і штани забуває одіти після туалету. Ну то справа амариканців і нікого більше. Але за такий їхній вибір страждає весь світ.
16.08.2025 08:33 Ответить
Ніякий весь світ не страждає.
16.08.2025 09:17 Ответить
Гнида. Це все що потрібно знати і про Тампона і про його угоди і про гарантії безпеки які воно нам обіцяє. Що б ***** не робило Тампон ніколи проти нього не піде
16.08.2025 08:37 Ответить
Знову відмазки для того щоб не запроваджувати санкції ? Добра зустріч я так розумію це пуйло свої хотєлки про усунення першоджерела конфліктк озвучив і розповів про рюріка і печенігів ?
16.08.2025 08:43 Ответить
Результат ІСТЕРИЧНОЇ зустрічі (за заявою Білого/Кровавого Дому ) стовідсотково очікуваний !!!
16.08.2025 08:48 Ответить
Ставлю на те, що трампон залюбки введе санкції проти України за відмову капітулювати, ніж проти рашки. Поки всі дії трампа ведуть до того аби тільки не нашкодити пуйлу.

А по суті сша програли війну китаю, бо китай є зараз основним спонсором рашки.
16.08.2025 08:55 Ответить
США можуть даремна надати зброю Росії, бо Трамп думає що Україна агресор, тому нам зброю продають через посередників.
16.08.2025 09:15 Ответить
Які можуть бути сумніви ?
16.08.2025 09:13 Ответить
Та ти задрав світ людський!У нас кажуть або труси одягни,або хрестик знімки.Твої слова не варті і цента.Зочеш миру, дай зброю,введи санкції.Ти отримаєш Нобелівську премію!
16.08.2025 09:20 Ответить
ОБИСРАВСЯ
16.08.2025 09:23 Ответить
В 1994 нужно было выбирать Ивана Плюща гетьманом !
16.08.2025 09:24 Ответить
Ты же заявлял, что если путин не прекратит огонь на 30 дней без всяких условий, то ты введешь санкции против россии и завалишь оружием Украину.
Ну и что? Прошло несколько месяцев после твоих требований, огонь не прекратился, а оружия Украина не видит.
Ты президент США или Петрушка у путина на побегушках?
16.08.2025 09:30 Ответить
Він - велике американське лайно!
Після такого, Україні з США ні про що домовлятись!
Воно не лише Україну, воно кинуло всіх членів ЄС!
16.08.2025 09:43 Ответить
Трамписько, а чому твоє "всемогутнє" FBI разом з Інтерполом, якщо ти такий "миротворець" післе першого ж кроку світового диктатора та вбивці птн-птх по землі Аляски, його не заарештували та наділа йому на руки кайданки!?
Адже пуйло офіційно є військовим злочинцем, й на його арешт видано санкції в 12 країнах світу, в тому числі й США! Українці! Ви бачите, як на наших очах зливають Україну пуйлу!
За це за часів Д. Байдена навіть голосували конгресмени в 2022 році!
Чи ти вирішив, що ти є Бог на Землі, й будеш сам вирішувати, кому як жити!?
Але, час плинний, мабуть тобі та пуйлу відведуть спільну камеру десь у "елітній" американській в'язниці, ось там й будите на пару довічно
обговорювати політику світу!
16.08.2025 09:41 Ответить
Дебил оно и есть дебил...
16.08.2025 09:44 Ответить
Клоун…, якби, колись, може бути…, гидко дивитись, як президент колись великої країни заграє з мерзотником та злочинцем… як він готується маму рідну продати, аби тільки з ним зустрітися й по заглядати в очі… старий кгбшник обкрутив навколо пальця старого маразматика на раз два й весь світ на це дивився…
16.08.2025 09:47 Ответить
Тому трампу тією ключкою да по сраці позорисько
16.08.2025 09:57 Ответить
Трамбон остаточно провалив можливість отримати Нобелівську премію: червона доріжка для вбивці ???!!, перша особа держави принизив США, санкцій рф не буде. Гість-вбивця з московії, двійник царя рф, лайкнув в нарцисизм трамбона, що війни б не було, якби президентом був би Доні. І той поплив в обіймах терористів. Добре, що хватило розуму господарям, цього ганебного дійства, скасувати обд в честь дикунів андрофагів з 🥂🍾 шампанським та ікрою з Аляски. За цю ганьбу, Трамбону тепер оголосять імпічмент, заслужив.
16.08.2025 10:02 Ответить
Тампон рідкісне, тупе чмо!!!! Тільки критичні санкції і повна ізоляція допоможе зупинити війну!!!!
16.08.2025 10:44 Ответить
Шо, оп'ять?
16.08.2025 10:51 Ответить
 
 