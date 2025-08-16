Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о вторичных санкциях в отношении России и Китая за покупку российской нефти, Трамп заявил:

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, пока нам не нужно об этом думать. Встреча с Путиным прошла хорошо.

При этом американский президент отметил, что ему, возможно, придется подумать о дополнительных тарифах относительно Китая "через две-три недели".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.