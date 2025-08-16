Трамп заявив, що поки не планує запроваджувати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на запитання про вторинні санкції щодо Росії та Китаю за купівлю російської нафти, Трамп заявив:

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, поки нам не треба про це думати. Зустріч із Путіним пройшла добре.

При цьому американський президент зазначив, що йому, можливо, доведеться подумати про додаткові тарифи щодо Китаю "через два-три тижні".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.