Трамп заявив, що поки не планує запроваджувати санкції проти Росії

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на запитання про вторинні санкції щодо Росії та Китаю за купівлю російської нафти, Трамп заявив:

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, поки нам не треба про це думати. Зустріч із Путіним пройшла добре.

При цьому американський президент зазначив, що йому, можливо, доведеться подумати про додаткові тарифи щодо Китаю "через два-три тижні".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

Топ коментарі
+25
Як не планував так і не планує - "лякав"
16.08.2025 08:14
+22
Зустріч шефа з підлеглим закінчилася передбачувано.
16.08.2025 08:14
+21
Так унизить США мог только рыжий губошлеп🤡
16.08.2025 08:16
Фу черт позорный
16.08.2025 08:13
Могло бути гірше, могла бути велика прекрасна угода з путіним. Трамп себе ще дуже стримував.
16.08.2025 08:18
Зустріч шефа з підлеглим закінчилася передбачувано.
16.08.2025 08:14
Як не планував так і не планує - "лякав"
16.08.2025 08:14
Нормально, война дальше продолжается ,а санкций нет )
16.08.2025 08:15
Ну що ж, пуцин переконав Трампа, що за два-три тижні чогось на фронті досягне - можливо великого прориву і змусить Зєлєнского капітулювати. Тому Трамп деякиий час знову санкції не вводитиме - чекатиме. Хоча на мою думку Трамп добровільно, без тиску притомних країн Заходу і яласних виборців цього не зробить ніколи. І як завжди доля
України в руках ЗСУ. Будуть у ЗСУ успіхи - у
пуцина не буде аргументів. Це має врешті-
решт дійти і до Зєлєнского, якому слід думати
не про вибори і рейтинг, а про згуртування
всіх проти агресора. Якщо є чим думати.
16.08.2025 08:23
А чим думає членограй ? Ось і відповідь.
16.08.2025 08:36
Членограй думає як би убрати з арени Порошенка, та Залужеого
16.08.2025 09:17
Прострочена Ze-лупа думає лише про те, щоб будь-якою ціною втриматись на троні, бо це питання його фізичного виживання. Якщо закінчується його каденція - йому та його юдо-малоросскій шоблі "манагерів" потрібні гарантії безпеки. Хоч від корейського Ыыына, хоч від венесуельського Мадуро.
16.08.2025 09:05
Ну і при чому тут трамп?
16.08.2025 09:13
А щоб були успіхи у ЗСУ, конче потрібна американська зброя.
Наприклад, адекватне озброєння для F-16, яке дасть змогу прибрати нарешті з поля бою кацапольоти-носії КАБів. Європа цього дати нам не може.
16.08.2025 09:28
Оце і була мета Трампа, послідовна політика з минулого року. Такий план, дружити з Лукашенками та Путіними, ввесті їх у велику політику, точити ляси про свої рюріковські справи та маразматичні старечі бредні. Не вводити санкції, щемити Україну. П.С. Це перемога Трампа.
16.08.2025 08:15
Не стойте иллюзий, Трамп не введёт санкции оно хочет быть голубем мира и торговать с рашкой.
16.08.2025 08:15
Тобто гроши , щоб вбивати українців і рушити міста , ТИ , ЦУКА, хутину залишив
16.08.2025 08:15
Ага, нафтопровід заборонив відключати.
16.08.2025 09:14
Так унизить США мог только рыжий губошлеп🤡
16.08.2025 08:16
Світова ганьба як вона є .
16.08.2025 08:16
Це погано,бо за ганьбою завжди приходить війна....
16.08.2025 08:25
В зараз що???
Свою вирішальну ганьбу українці зробили обравши Клоуна в президенти з закликами зазирнути в очі та просто перестать стрєлять.
16.08.2025 08:30
Спусковий гачок війни претендує на премію миру - АБСУРД ********** !!!
16.08.2025 08:40
ви уявляєте, як що рудий збоченець педофіл є в списку епштейна.
то, що воно витворяло у москві 1987 коли був молодий та енергійний?
кегебевські архіви не горять!!!
16.08.2025 08:18
ТОБТО КРІВАВА НАФТА буде іти до Китаю і Індії? І допомагати їх економіці? Індик ти гребаний
16.08.2025 08:18
Від "голуба миру" лишився тільки голубок законтачений.
16.08.2025 08:18
Трумп легалізатор терористів, легалізував кіма в першу каденцію, тепер пуйла, хто наступний? Аятола?
16.08.2025 08:18
А чего вдруг, что изменилось?!?!
16.08.2025 08:19
Дійсно, тобі ж ще треба дупу після зустрічі з ****** два тижні мити з хлоркою.
16.08.2025 08:19
Маня вимиє
16.08.2025 08:20
у всьому винен Китай
16.08.2025 08:19
Зустріч - у Трампа з Путіним ... А винен Китай?Санкції вжить, Трампу, Китай теж заважає?
16.08.2025 08:26
Трамп поддержал санкции Грэма против россии во время игры в гольф
16.08.2025 08:23
https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-tramp-pidtrimav-sanktsii-grema-proti-rosii-pid-chas-gri-v-golf-29-06-2025.html

Сенатор Грэм подчеркнул, что главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия - вместе они обеспечивают более 70% экспорта нефти из России. По его мнению, эти страны фактически финансируют военную https://www.stopcor.org/tag-vijna-z-rosieyu.html агрессию, поэтому должны нести экономическую ответственность.

"Это позволит сдержать их поддержку военной машины путина и вынудить его пойти на переговоры", - объяснил Грэм.
16.08.2025 08:25
Треба то гольф поле ОКРАСИТИ У КРИВАВИЙ КОЛІР і фотку розповсюдити
16.08.2025 08:29
І хто тобі вже буде вірити ,ти президент великої країни чи просто нікчемний брехун і балабол ?
16.08.2025 08:23
якщо точніше-він президент колись великої країни та просто нікчемний брехун та балабол...
16.08.2025 08:27
Шльондра **********. Покидьок. Сволота.
16.08.2025 08:25
https://i.postimg.cc/CKv0mS5p/hq720.jpg
16.08.2025 08:25
Через пару днів скаже зовсім інше...
Господи, коли вже все це завершиться нарешті.
16.08.2025 08:28
Як я і писав, стався черговий пердь в калюжу Трампона, на який повелись мільйони. Трамп - це старий пирдун, який ні на що не здатен. Я в 2019 році писав, що у нас на виборах перемогло тупе бидло, яке вибрало блазня-ідіота для поржать. Ржом, і вмиваємось кровью найкращих синів України. Але як виявилося, не тільки у нас стільки ідіотів, що вибрали кошерного блазня. В наймогутнішій країні світу США також цих дебілів хватає. Вибрали старого пирдуна, у якого стареча деменція, рудого Донні, який іноді і штани забуває одіти після туалету. Ну то справа амариканців і нікого більше. Але за такий їхній вибір страждає весь світ.
16.08.2025 08:33
Ніякий весь світ не страждає.
16.08.2025 09:17
Гнида. Це все що потрібно знати і про Тампона і про його угоди і про гарантії безпеки які воно нам обіцяє. Що б ***** не робило Тампон ніколи проти нього не піде
16.08.2025 08:37
Знову відмазки для того щоб не запроваджувати санкції ? Добра зустріч я так розумію це пуйло свої хотєлки про усунення першоджерела конфліктк озвучив і розповів про рюріка і печенігів ?
16.08.2025 08:43
Результат ІСТЕРИЧНОЇ зустрічі (за заявою Білого/Кровавого Дому ) стовідсотково очікуваний !!!
16.08.2025 08:48
Ставлю на те, що трампон залюбки введе санкції проти України за відмову капітулювати, ніж проти рашки. Поки всі дії трампа ведуть до того аби тільки не нашкодити пуйлу.

А по суті сша програли війну китаю, бо китай є зараз основним спонсором рашки.
16.08.2025 08:55
США можуть даремна надати зброю Росії, бо Трамп думає що Україна агресор, тому нам зброю продають через посередників.
16.08.2025 09:15
Які можуть бути сумніви ?
16.08.2025 09:13
Та ти задрав світ людський!У нас кажуть або труси одягни,або хрестик знімки.Твої слова не варті і цента.Зочеш миру, дай зброю,введи санкції.Ти отримаєш Нобелівську премію!
16.08.2025 09:20
ОБИСРАВСЯ
16.08.2025 09:23
В 1994 нужно было выбирать Ивана Плюща гетьманом !
16.08.2025 09:24
Ты же заявлял, что если путин не прекратит огонь на 30 дней без всяких условий, то ты введешь санкции против россии и завалишь оружием Украину.
Ну и что? Прошло несколько месяцев после твоих требований, огонь не прекратился, а оружия Украина не видит.
Ты президент США или Петрушка у путина на побегушках?
16.08.2025 09:30
Він - велике американське лайно!
Після такого, Україні з США ні про що домовлятись!
Воно не лише Україну, воно кинуло всіх членів ЄС!
16.08.2025 09:43
Трамписько, а чому твоє "всемогутнє" FBI разом з Інтерполом, якщо ти такий "миротворець" післе першого ж кроку світового диктатора та вбивці птн-птх по землі Аляски, його не заарештували та наділа йому на руки кайданки!?
Адже пуйло офіційно є військовим злочинцем, й на його арешт видано санкції в 12 країнах світу, в тому числі й США! Українці! Ви бачите, як на наших очах зливають Україну пуйлу!
За це за часів Д. Байдена навіть голосували конгресмени в 2022 році!
Чи ти вирішив, що ти є Бог на Землі, й будеш сам вирішувати, кому як жити!?
Але, час плинний, мабуть тобі та пуйлу відведуть спільну камеру десь у "елітній" американській в'язниці, ось там й будите на пару довічно
обговорювати політику світу!
16.08.2025 09:41
Дебил оно и есть дебил...
16.08.2025 09:44
Клоун…, якби, колись, може бути…, гидко дивитись, як президент колись великої країни заграє з мерзотником та злочинцем… як він готується маму рідну продати, аби тільки з ним зустрітися й по заглядати в очі… старий кгбшник обкрутив навколо пальця старого маразматика на раз два й весь світ на це дивився…
16.08.2025 09:47
Тому трампу тією ключкою да по сраці позорисько
16.08.2025 09:57
Трамбон остаточно провалив можливість отримати Нобелівську премію: червона доріжка для вбивці ???!!, перша особа держави принизив США, санкцій рф не буде. Гість-вбивця з московії, двійник царя рф, лайкнув в нарцисизм трамбона, що війни б не було, якби президентом був би Доні. І той поплив в обіймах терористів. Добре, що хватило розуму господарям, цього ганебного дійства, скасувати обд в честь дикунів андрофагів з 🥂🍾 шампанським та ікрою з Аляски. За цю ганьбу, Трамбону тепер оголосять імпічмент, заслужив.
16.08.2025 10:02
Тампон рідкісне, тупе чмо!!!! Тільки критичні санкції і повна ізоляція допоможе зупинити війну!!!!
16.08.2025 10:44
Шо, оп'ять?
16.08.2025 10:51
 
 