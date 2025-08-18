УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10682 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
350 0

Покровський напрямок залишається епіцентром боїв - 58 атак за добу, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. Українські воїни відбили десятки ворожих штурмів, найбільше – на Покровському та Новопавлівському напрямках. Агресор зазнає значних втрат, але продовжує наступати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Ромашкове Сумської області; Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбник атакував у напрямку населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському - ворог здійснив безуспішну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

Ситуація на фронті на ранок 18 серпня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 940 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 157 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль Грузьке і Веселе неподалік Добропілля. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (7114) бойові дії (4488) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 