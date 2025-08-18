Покровское направление остается эпицентром боев — 58 атак за сутки, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. Украинские воины отбили десятки вражеских штурмов, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях. Агрессор несет значительные потери, но продолжает наступать.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов-камикадзе и осуществили 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, Ромашково Сумской области; Новоданиловка, Зализнычное, Новояковлевка Запорожской области; Ольговка, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатнее, Отрадное.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодязи.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал в направлении населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новоукраинка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Свободное Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском - враг совершил безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три артиллерийские средства и три пункта управления врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 940 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 116 единиц автомобильной техники оккупантов.

