Зеленський готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту на зустрічі із Трампом, - FT
Мета президента України Володимира Зеленського на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ з Донецька і Луганська. Заради цього Зеленський готовий піти на "прийнятний компроміс" за поточною лінією фронту, який могли б прийняти українці.
Про це пише видання Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Також, як зазначає видання, дехто побоюється, що жорстка позиція українського президента може викликати гнів Дональда Трампа. Це може знову поставити під загрозу військову та розвідувальну підтримку США.
Чиновники вважають, що Зеленському слід апелювати до миротворчих амбіцій Трампа, щоб не допустити зради України американським президентом.
"Він також може стверджувати, що без гарантій безпеки США - і без утримання решти українських укріплених позицій у Донецьку та Луганську - Путін може знову вторгнутися, поставивши під загрозу американсько-українську угоду про постачання корисних копалин, підписану у квітні", - зазначає Financial Times.
Нагадаємо, попереднє перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні супроводжувалося скандалом. Тоді Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та розвідданих Києву.
Низький вклін від справжніх Українців - ЄС
І тому , що вони нарешті жостко почали ставити раком твоє шапіто
Прецидент з НАБУ і САП тому доказ
"Трамп занял позицию России.
Он предъявит Зеленскому ультиматум. И нет никаких сомнений, что это ультиматум."
взяти з собою до трампа
реальних українських істориків,
бо той поц буде по папірцях путіна
розповідати зеленському казки,
що України не було і всі території -
расєйські.
давно наплювала на міжнародне право,
і рудий трамп теж,
тому що замість рукостискання,
у міжнародного злочинця мали б бути
кайданки на руках.
Що ви мелете?
трамп любить казки,
то хай слухає.
Перепрошую, а ЯК треба було діяти 6 років тому?
От що треба було робити? Репресії, насильство? Бо ж як інакше, коли слова не доходять? Коли корова не слухається господара, тоді лише палицею по хребту, інших способів нема. Ну, хіба ще, загнуздати, то коли вже дуже скаче - на мордяці зав`язують петлю і в стійло.
То хіба лише так треба було, о то все втомлене і зубожіле бидло.
Бо ж он що з того вийшло, з тої забави в демократію з тим тупим бидлом. Результат за вікном. І то ж ще далеко не кінець...
тому тампон вирішів давити на Зеленського, бо так легше