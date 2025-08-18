Зеленський готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту на зустрічі із Трампом, - FT

Мета президента України Володимира Зеленського на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ з Донецька і Луганська. Заради цього Зеленський готовий піти на "прийнятний компроміс" за поточною лінією фронту, який могли б прийняти українці.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Також, як зазначає видання, дехто побоюється, що жорстка позиція українського президента може викликати гнів Дональда Трампа. Це може знову поставити під загрозу військову та розвідувальну підтримку США.

Чиновники вважають, що Зеленському слід апелювати до миротворчих амбіцій Трампа, щоб не допустити зради України американським президентом.

"Він також може стверджувати, що без гарантій безпеки США - і без утримання решти українських укріплених позицій у Донецьку та Луганську - Путін може знову вторгнутися, поставивши під загрозу американсько-українську угоду про постачання корисних копалин, підписану у квітні", - зазначає Financial Times.

Нагадаємо, попереднє перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні супроводжувалося скандалом. Тоді Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та розвідданих Києву.

