Новини Мирні перемовини Зустріч Зеленського з Трампом
3 598 35

Зеленський готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту на зустрічі із Трампом, - FT

зеленський

Мета президента України Володимира Зеленського на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ з Донецька і Луганська. Заради цього Зеленський готовий піти на "прийнятний компроміс" за поточною лінією фронту, який могли б прийняти українці.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Також, як зазначає видання, дехто побоюється, що жорстка позиція українського президента може викликати гнів Дональда Трампа. Це може знову поставити під загрозу військову та розвідувальну підтримку США.

Читайте також: Білий дім не вважає, що зустріч Трампа та Зеленського обов’язково призведе до їх зустрічі з Путіним, - The Washington Post

Чиновники вважають, що Зеленському слід апелювати до миротворчих амбіцій Трампа, щоб не допустити зради України американським президентом.

"Він також може стверджувати, що без гарантій безпеки США - і без утримання решти українських укріплених позицій у Донецьку та Луганську - Путін може знову вторгнутися, поставивши під загрозу американсько-українську угоду про постачання корисних копалин, підписану у квітні", - зазначає Financial Times.

Нагадаємо, попереднє перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні супроводжувалося скандалом. Тоді Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та розвідданих Києву.

Також читайте: Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913) війна в Україні (5754)
+15
А хто його уповноважив на ці копроміси ? Хоть би озвучив українцям га що він там готовий.
18.08.2025 09:47 Відповісти
+12
18.08.2025 09:52 Відповісти
+8
Дебілка ОПшна, без ЄС шут би вже давно все здав і трамп був би радий
Низький вклін від справжніх Українців - ЄС
І тому , що вони нарешті жостко почали ставити раком твоє шапіто
Прецидент з НАБУ і САП тому доказ
18.08.2025 09:52 Відповісти
ЄС то всі зрозуміли, що обдристалися...Діду Трампо розсердиться...То так..
18.08.2025 09:41 Відповісти
Дебілка ОПшна, без ЄС шут би вже давно все здав і трамп був би радий
Низький вклін від справжніх Українців - ЄС
І тому , що вони нарешті жостко почали ставити раком твоє шапіто
Прецидент з НАБУ і САП тому доказ
18.08.2025 09:52 Відповісти
Одна надія на ЄС, бо Шапіто продасть все, щоб НАБУ їх не чіпало.
18.08.2025 10:16 Відповісти
Рашистські ЗМІ пишуть про одне і те саме:
"Трамп занял позицию России.
Он предъявит Зеленскому ультиматум. И нет никаких сомнений, что это ультиматум."
18.08.2025 09:41 Відповісти
Трімп це сила. В палаті № 6 любого дурдому був би лідером!
18.08.2025 09:47 Відповісти
А хто його уповноважив на ці копроміси ? Хоть би озвучив українцям га що він там готовий.
18.08.2025 09:47 Відповісти
зеленському потрібно
взяти з собою до трампа
реальних українських істориків,
бо той поц буде по папірцях путіна
розповідати зеленському казки,
що України не було і всі території -
расєйські.
18.08.2025 09:48 Відповісти
Треба взяти юристів, які б пояснили: згідно чинного міжнародного права, жодні історичні міркування в принципі не можуть бути підставою для зміни кордонів, що є. А Ви намагаєтеся грати на полі Ху?ла, щось йому доводити за допомогою українських фальшувачів історії. Не здивуюся, як цей шулер раптово Вас переграє в цьому полі. Не треба з ним сідати, це всупереч міжнародному праву.
18.08.2025 09:55 Відповісти
вам хіба не відомо, що кацапія
давно наплювала на міжнародне право,
і рудий трамп теж,
тому що замість рукостискання,
у міжнародного злочинця мали б бути
кайданки на руках.
Що ви мелете?
трамп любить казки,
то хай слухає.
18.08.2025 10:01 Відповісти
Тобто на право вони наплювали, а от зараз "українські історики" прочитають їм лекцію, як Ви пропонуєте, і дьік переможемо. Безглуздішої пропозиції не зустрічав.
18.08.2025 10:04 Відповісти
💯!
18.08.2025 10:09 Відповісти
Нінаякі компроміси йти не можна. Бо нагнешся то ви***буть і не дадуть розігутися. Ми вже й так на стільки компромісів пішли а отримуємо ще більший тиск на нас. ***** не пішов на жоден компроміс і на нього Тампон даже не пробує тиснути.
18.08.2025 09:52 Відповісти
І взагалі, чому йдуть одні розмови про капітуляцію і компроміси з нашого боку? З якого хера ми вже зайняли колінно-локтьову позицію? Зеленський повинен вимагати в Тампона зброю і іншу допомогу і більше нічого. Тим більше що зброю ми вже готові купувати і не просимо від рижого обмудка подачок. Хоча за земельні ресурси які ми віддати америкосам, сша повинні замість нас воювати з рашистами, а не вговарювати на сна капітуляцію. Капітулювати ми могли і без Тампона
18.08.2025 09:56 Відповісти
Як красиво написано. І патріотично. Але кацапів все більше і вони наступають... Всі на захист территориальної цілісності?
показати весь коментар
18.08.2025 10:26 Відповісти
18.08.2025 09:52 Відповісти
Голосував за Пороха. Але якщо він не розумів що стадо це завжди тупа маса, що з нею потрібно оперувати тільки лозунгами, простими та зрозумілими образами, а зовсім не поясненнями та вибудовою логічних ланцюжків то чого тоді він вартий? Політик повинен розуміти це, інакше він лох якщо не знає як працювати з натовпом. От тому Зеля і зробив Петю в одні ворота тому що подарував бидлу образ презедента на веліку.
18.08.2025 10:16 Відповісти
головне мати розум. не вестись на лозунги. а дивитись на справи .зроблені справи.
18.08.2025 10:20 Відповісти
ключові слова: мати розум. Але ж НЕМА!!!
18.08.2025 10:27 Відповісти
хто їм лікар? заплатять за свою помилку своїм життям.
18.08.2025 10:29 Відповісти
Тепер ми всі такі мудрі...
Перепрошую, а ЯК треба було діяти 6 років тому?
От що треба було робити? Репресії, насильство? Бо ж як інакше, коли слова не доходять? Коли корова не слухається господара, тоді лише палицею по хребту, інших способів нема. Ну, хіба ще, загнуздати, то коли вже дуже скаче - на мордяці зав`язують петлю і в стійло.
То хіба лише так треба було, о то все втомлене і зубожіле бидло.
Бо ж он що з того вийшло, з тої забави в демократію з тим тупим бидлом. Результат за вікном. І то ж ще далеко не кінець...
18.08.2025 10:25 Відповісти
гарний цирк влаштували!спочатку це чмо без бою віддаю південь- сотні тисяч українців гинуть- мільйони біженців-а тепер капітуляція! все як було задумано ще в 2019у-все як хотів путін!
18.08.2025 09:53 Відповісти
Прийме та почне новий віток Великого Крадівництва яке і не припенялось та готуватись до шашликів?
18.08.2025 09:53 Відповісти
тампон тупо не хоче вводити санкції на ху....й...ла, бо сосія потрібна тампону для торгівлі.
тому тампон вирішів давити на Зеленського, бо так легше
18.08.2025 09:54 Відповісти
Вводити вже нічого. Санкції давно себе вичерпали. Можна проти союзників кацапів, на кшталт Китаю та Індії. Але це собі дорожче. Європейські "пакети" це бутафорія. У європейців все бутафорія і замилювання очей.
18.08.2025 10:20 Відповісти
думаю, сьогодні у тампона зламається палець від "тиску" на Зеленського! у цієї рудої тупої мавпи не вийде "нагнути" Україну та її президента!
18.08.2025 10:04 Відповісти
Немає в Україні президента,є брехло,мородер,зрадник.
18.08.2025 10:16 Відповісти
а чи був президент в Україні коли підписував будапештський папірець ? чи був президент коли дорізали бомбардувальники і передавали кацапам ракети які зараз летять до нас ?
18.08.2025 10:27 Відповісти
Майдан на компроміс навряд чи піде.
18.08.2025 10:05 Відповісти
Дуже багато експертів - суперпатріотів, які безкомпромісні як скеля! В окопах тільки напівпусто...
18.08.2025 10:23 Відповісти
Знову ті самі "два гаранти"... Один гризе території, другий корисні копалини... Але письмово в черговий раз збираються "гарантувати"!
18.08.2025 10:07 Відповісти
нема чого вже говорити ,зеленський прийшов до влади ,шоб здати Україну , на радість ждунам та плакальщикам, по совку ...він майже виконав завдання кремля ...тепер ждуни раді ?...
18.08.2025 10:17 Відповісти
 
 