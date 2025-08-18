РУС
Зеленский готов на "приемлемый компромисс" относительно линии фронта на встрече с Трампом, - FT

зеленський

Цель президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Ради этого Зеленский готов пойти на "приемлемый компромисс" за текущей линией фронта, который могли бы принять украинцы.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Также, как отмечает издание, некоторые опасаются, что жесткая позиция украинского президента может вызвать гнев Дональда Трампа. Это может снова поставить под угрозу военную и разведывательную поддержку США.

Читайте также: Белый дом не считает, что встреча Трампа и Зеленского обязательно приведет к их встрече с Путиным, - The Washington Post

Чиновники считают, что Зеленскому следует апеллировать к миротворческим амбициям Трампа, чтобы не допустить предательства Украины американским президентом.

"Он также может утверждать, что без гарантий безопасности США - и без удержания остальных украинских укрепленных позиций в Донецке и Луганске - Путин может снова вторгнуться, поставив под угрозу американо-украинское соглашение о поставках полезных ископаемых, подписанное в апреле", - отмечает Financial Times.

Напомним, предыдущее пребывание Владимира Зеленского в Вашингтоне сопровождалось скандалом. Тогда Белый дом временно заморозил поставки оружия и разведданных Киеву.

Также читайте: Зеленский может мгновенно прекратить войну, если пойдет на уступки, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6377) война в Украине (5716)
18.08.2025 09:52
А хто його уповноважив на ці копроміси ? Хоть би озвучив українцям га що він там готовий.
18.08.2025 09:47
Дебілка ОПшна, без ЄС шут би вже давно все здав і трамп був би радий
Низький вклін від справжніх Українців - ЄС
І тому , що вони нарешті жостко почали ставити раком твоє шапіто
Прецидент з НАБУ і САП тому доказ
18.08.2025 09:52
ЄС то всі зрозуміли, що обдристалися...Діду Трампо розсердиться...То так..
18.08.2025 09:41
Дебілка ОПшна, без ЄС шут би вже давно все здав і трамп був би радий
Низький вклін від справжніх Українців - ЄС
І тому , що вони нарешті жостко почали ставити раком твоє шапіто
Прецидент з НАБУ і САП тому доказ
18.08.2025 09:52
Одна надія на ЄС, бо Шапіто продасть все, щоб НАБУ їх не чіпало.
18.08.2025 10:16
Рашистські ЗМІ пишуть про одне і те саме:
"Трамп занял позицию России.
Он предъявит Зеленскому ультиматум. И нет никаких сомнений, что это ультиматум."
18.08.2025 09:41
Трімп це сила. В палаті № 6 любого дурдому був би лідером!
18.08.2025 09:47
А хто його уповноважив на ці копроміси ? Хоть би озвучив українцям га що він там готовий.
18.08.2025 09:47
зеленському потрібно
взяти з собою до трампа
реальних українських істориків,
бо той поц буде по папірцях путіна
розповідати зеленському казки,
що України не було і всі території -
расєйські.
18.08.2025 09:48
Треба взяти юристів, які б пояснили: згідно чинного міжнародного права, жодні історичні міркування в принципі не можуть бути підставою для зміни кордонів, що є. А Ви намагаєтеся грати на полі Ху?ла, щось йому доводити за допомогою українських фальшувачів історії. Не здивуюся, як цей шулер раптово Вас переграє в цьому полі. Не треба з ним сідати, це всупереч міжнародному праву.
18.08.2025 09:55
вам хіба не відомо, що кацапія
давно наплювала на міжнародне право,
і рудий трамп теж,
тому що замість рукостискання,
у міжнародного злочинця мали б бути
кайданки на руках.
Що ви мелете?
трамп любить казки,
то хай слухає.
18.08.2025 10:01
Тобто на право вони наплювали, а от зараз "українські історики" прочитають їм лекцію, як Ви пропонуєте, і дьік переможемо. Безглуздішої пропозиції не зустрічав.
18.08.2025 10:04
💯!
18.08.2025 10:09
ви б не сиділи тут пном пенем,
а почитали б, що великий ліліпут росії
повіз з собою на Аляску
документи з "розсекречених архівів про "неіснування України"
і чому одразу трамп після того
почав белькати, що
Україна має передати території росії,
бо вони їй не належали.
ви такий недалекий,
що аналізувати вам не дано,
як і 80% населення.
18.08.2025 11:15
То я винен, що трамп бєлькає, та нехтує міжнародним правом? Про які розсекречені документи Ви кажете? Таких не існує, хіба що фальшиві.
18.08.2025 11:22
Тампон подстилка кремлёвская , что его хозяин путлер захочет то тампон и сделает.
18.08.2025 11:14
Нінаякі компроміси йти не можна. Бо нагнешся то ви***буть і не дадуть розігутися. Ми вже й так на стільки компромісів пішли а отримуємо ще більший тиск на нас. ***** не пішов на жоден компроміс і на нього Тампон даже не пробує тиснути.
18.08.2025 09:52
І взагалі, чому йдуть одні розмови про капітуляцію і компроміси з нашого боку? З якого хера ми вже зайняли колінно-локтьову позицію? Зеленський повинен вимагати в Тампона зброю і іншу допомогу і більше нічого. Тим більше що зброю ми вже готові купувати і не просимо від рижого обмудка подачок. Хоча за земельні ресурси які ми віддати америкосам, сша повинні замість нас воювати з рашистами, а не вговарювати на сна капітуляцію. Капітулювати ми могли і без Тампона
18.08.2025 09:56
Як красиво написано. І патріотично. Але кацапів все більше і вони наступають... Всі на захист территориальної цілісності?
18.08.2025 11:29
18.08.2025 09:52
Голосував за Пороха. Але якщо він не розумів що стадо це завжди тупа маса, що з нею потрібно оперувати тільки лозунгами, простими та зрозумілими образами, а зовсім не поясненнями та вибудовою логічних ланцюжків то чого тоді він вартий? Політик повинен розуміти це, інакше він лох якщо не знає як працювати з натовпом. От тому Зеля і зробив Петю в одні ворота тому що подарував бидлу образ презедента на веліку.
18.08.2025 10:16
головне мати розум. не вестись на лозунги. а дивитись на справи .зроблені справи.
18.08.2025 10:20
ключові слова: мати розум. Але ж НЕМА!!!
18.08.2025 10:27
хто їм лікар? заплатять за свою помилку своїм життям.
18.08.2025 10:29
только вместе с тупорыми гражданами - жизнью платят и здоровые люди
18.08.2025 11:23
"Розум" це те що є свідомою часткою нашого мозку. А є ще несвідома частка і вона більша за свідому, це те що робить мозок поза нашим свідомим сприйняттям, і маса завжди мислить саме цим несвідомим що в кінцевому випадку впливає на її дії. І професійні піарщики, рекламщики та лідери суспільних думок прекрасно знають про цю особливість яку подарувала нам природа в еволюційному процесі. Іншими словами люди думають що вони думають, а насправді продумано вже все за них. Стадний інстинкт ніхто не відміняв.
18.08.2025 10:30
А справ якраз і не було. Народ чекав боротьби із злочинністю в верхніх ешелонах влади, а не біганини по дахах за *карлсоном* і цирку з кроватями у судах.
18.08.2025 11:18
Тепер ми всі такі мудрі...
Перепрошую, а ЯК треба було діяти 6 років тому?
От що треба було робити? Репресії, насильство? Бо ж як інакше, коли слова не доходять? Коли корова не слухається господара, тоді лише палицею по хребту, інших способів нема. Ну, хіба ще, загнуздати, то коли вже дуже скаче - на мордяці зав`язують петлю і в стійло.
То хіба лише так треба було, о то все втомлене і зубожіле бидло.
Бо ж он що з того вийшло, з тої забави в демократію з тим тупим бидлом. Результат за вікном. І то ж ще далеко не кінець...
18.08.2025 10:25
для того что-бы не было десятков-сотен тысяч убитых и раненых - Порошенко нужно было делать персональные репрессии под демократические стандарты -как это делает сейчас ЗЕ-плесень -да он бы потерял репутацию и рейтинг но зато может войны бы не было и главное СОТНИ ТЫСЯЧ тупорылых украинцев БЫЛИ БЫ ЖИВЫ
18.08.2025 11:27
Якщо ти вважаєш себе коровою , то ти саме нею і є. Якщо ти допускаєш палицею по хребту , то не сподівайся що ця палиця не погуляє по твоєму хребту , і не факт ,що тебе погонять у потрібному напрямку , це може бути напрямок що потрібен погоничу , а не суспільству , наприклад на бойню. Почитай Гітлера , він дуже цікаво розповідає про пропаганду , про суспільство і про методи керування ним. Куди привело це керування усі знають. Зараз цим керуються усі в світі , в мене таке враження , що його вчення - настільна книга для усіх влад .
18.08.2025 11:35
зеля не зробив никакого Петю - Пороха сделала кремлевская-мертветчуковская пропаганда которая свободно работала на украинском тв - и которую порошенко даже и не думал прикрывать, а народ оказался ТУПГОЙ и зомбированый - за что и поплатился в том числе и кровью..
18.08.2025 11:22
Він зробив дві помилки , перша ,це та що ви написали , а друга , це те що він з іншої частини ,яка менша , але думає , хотів теж зробити худобу. Він замість реальних реформ і зміни системи очолив цю систему і робив замість реформ їх імітацію для Європи.А люди це бачили. Не змінилась ні поліція , ні суди , ні прокуратура , як крали і брали хабарі , так і продовжували це робити. Лозунги без конкретних дій це гівно на пиличці у яскравій оброртці. А коли розкриваєш , то опиняєшся у ньому по вуха. Коли прийшов час , система виплюнула його і почала працювати проти нього . Щодо того що населення не доросло до нього , то все навпаки , це він не доріс до прогресивної частини населення , а щодо худоби , то вона ніколи і нікуди не доросте , це марна справа . Уперед суспільство веде саме 10% прогресивного і думаючого населення , а він цього не зрозумів ,йому потрібні були барани ,що йдуть за лозунгами. Але барани - це мрія будь якої влади. Тобу ці 10% будь яка влада намагається знищити. Що і відбувається більше 30 років в Україні і не тільки у нас.
18.08.2025 11:19
Vyacheslav Horbokon не пести кацап зеленый не позорься бот!
18.08.2025 11:28
гарний цирк влаштували!спочатку це чмо без бою віддаю південь- сотні тисяч українців гинуть- мільйони біженців-а тепер капітуляція! все як було задумано ще в 2019у-все як хотів путін!
18.08.2025 09:53
Прийме та почне новий віток Великого Крадівництва яке і не припенялось та готуватись до шашликів?
18.08.2025 09:53
тампон тупо не хоче вводити санкції на ху....й...ла, бо сосія потрібна тампону для торгівлі.
тому тампон вирішів давити на Зеленського, бо так легше
18.08.2025 09:54
Вводити вже нічого. Санкції давно себе вичерпали. Можна проти союзників кацапів, на кшталт Китаю та Індії. Але це собі дорожче. Європейські "пакети" це бутафорія. У європейців все бутафорія і замилювання очей.
18.08.2025 10:20
кацап не бреши санкции очень классно парафинят товю рашку дефицит бюджета 65 млрд.$ - в следующем году будет кирдык твоей рашке
18.08.2025 11:32
БРЕД СОБАЧИЙ -трампону нах не нужна никакая торговля - он боится компромата который в рашке на него с 80-х годов
18.08.2025 11:30
думаю, сьогодні у тампона зламається палець від "тиску" на Зеленського! у цієї рудої тупої мавпи не вийде "нагнути" Україну та її президента!
18.08.2025 10:04
Немає в Україні президента,є брехло,мородер,зрадник.
18.08.2025 10:16
а чи був президент в Україні коли підписував будапештський папірець ? чи був президент коли дорізали бомбардувальники і передавали кацапам ракети які зараз летять до нас ?
18.08.2025 10:27
да кацап - были президенты потому что НИКТО из них не подставлял украинцев под оккупацию окружения и ракеты и не мародерили во время войны как ЗЕ-твари
18.08.2025 11:34
Дійсно, як можна нагнути ту зелену мавпу... Воно ж і так постійно в позі раком з кацапським членом в задниці.
18.08.2025 10:30
Майдан на компроміс навряд чи піде.
18.08.2025 10:05
Справа не в тому, кто в окопі і чи хто має шеврони, як я, справа в тому, що не може бути ніякого компромісу.... сідай на скорпіона, він все одно тебе вжалить, бо натура така. Компроміси з Путіним- то солодка мрія, брехлива і пуста, як сон метелика. П,С. А так да, я за компроміси та мир. Ситуації нашої це ніяк не стосується, ось в чому трагедія.
18.08.2025 10:41
Знову ті самі "два гаранти"... Один гризе території, другий корисні копалини... Але письмово в черговий раз збираються "гарантувати"!
18.08.2025 10:07
нема чого вже говорити ,зеленський прийшов до влади ,шоб здати Україну , на радість ждунам та плакальщикам, по совку ...він майже виконав завдання кремля ...тепер ждуни раді ?...
18.08.2025 10:17
Зараз головне Трампа не роздраконити
18.08.2025 10:34
Зеленський готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту (яка була намульована в Омані)
18.08.2025 10:42
Є докази? Давай сюди. Цікаво подивитись.
18.08.2025 11:22
В Україні є добрі традиції Майдану проти державних зрадників на найвищих щаблях влади.
18.08.2025 10:56
Пійшов не куй, підар зелений!
18.08.2025 11:05
Ти чого це пес смердючий, казенні землі розбазарюєш. Так на тебе всіх областей не напасешься.
18.08.2025 11:14
18.08.2025 11:35
 
 