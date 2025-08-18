Зеленский готов на "приемлемый компромисс" относительно линии фронта на встрече с Трампом, - FT
Цель президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Ради этого Зеленский готов пойти на "приемлемый компромисс" за текущей линией фронта, который могли бы принять украинцы.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Также, как отмечает издание, некоторые опасаются, что жесткая позиция украинского президента может вызвать гнев Дональда Трампа. Это может снова поставить под угрозу военную и разведывательную поддержку США.
Чиновники считают, что Зеленскому следует апеллировать к миротворческим амбициям Трампа, чтобы не допустить предательства Украины американским президентом.
"Он также может утверждать, что без гарантий безопасности США - и без удержания остальных украинских укрепленных позиций в Донецке и Луганске - Путин может снова вторгнуться, поставив под угрозу американо-украинское соглашение о поставках полезных ископаемых, подписанное в апреле", - отмечает Financial Times.
Напомним, предыдущее пребывание Владимира Зеленского в Вашингтоне сопровождалось скандалом. Тогда Белый дом временно заморозил поставки оружия и разведданных Киеву.
Низький вклін від справжніх Українців - ЄС
І тому , що вони нарешті жостко почали ставити раком твоє шапіто
Прецидент з НАБУ і САП тому доказ
"Трамп занял позицию России.
Он предъявит Зеленскому ультиматум. И нет никаких сомнений, что это ультиматум."
взяти з собою до трампа
реальних українських істориків,
бо той поц буде по папірцях путіна
розповідати зеленському казки,
що України не було і всі території -
расєйські.
давно наплювала на міжнародне право,
і рудий трамп теж,
тому що замість рукостискання,
у міжнародного злочинця мали б бути
кайданки на руках.
Що ви мелете?
трамп любить казки,
то хай слухає.
а почитали б, що великий ліліпут росії
повіз з собою на Аляску
документи з "розсекречених архівів про "неіснування України"
і чому одразу трамп після того
почав белькати, що
Україна має передати території росії,
бо вони їй не належали.
ви такий недалекий,
що аналізувати вам не дано,
як і 80% населення.
Перепрошую, а ЯК треба було діяти 6 років тому?
От що треба було робити? Репресії, насильство? Бо ж як інакше, коли слова не доходять? Коли корова не слухається господара, тоді лише палицею по хребту, інших способів нема. Ну, хіба ще, загнуздати, то коли вже дуже скаче - на мордяці зав`язують петлю і в стійло.
То хіба лише так треба було, о то все втомлене і зубожіле бидло.
Бо ж он що з того вийшло, з тої забави в демократію з тим тупим бидлом. Результат за вікном. І то ж ще далеко не кінець...
тому тампон вирішів давити на Зеленського, бо так легше
==============\
Пійшов не куй, підар зелений!