Зеленский готов на "приемлемый компромисс" относительно линии фронта на встрече с Трампом, - FT

Цель президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете - наладить процесс мирного урегулирования, избежав требований по выводу войск из Донецка и Луганска. Ради этого Зеленский готов пойти на "приемлемый компромисс" за текущей линией фронта, который могли бы принять украинцы.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Также, как отмечает издание, некоторые опасаются, что жесткая позиция украинского президента может вызвать гнев Дональда Трампа. Это может снова поставить под угрозу военную и разведывательную поддержку США.

Чиновники считают, что Зеленскому следует апеллировать к миротворческим амбициям Трампа, чтобы не допустить предательства Украины американским президентом.

"Он также может утверждать, что без гарантий безопасности США - и без удержания остальных украинских укрепленных позиций в Донецке и Луганске - Путин может снова вторгнуться, поставив под угрозу американо-украинское соглашение о поставках полезных ископаемых, подписанное в апреле", - отмечает Financial Times.

Напомним, предыдущее пребывание Владимира Зеленского в Вашингтоне сопровождалось скандалом. Тогда Белый дом временно заморозил поставки оружия и разведданных Киеву.

