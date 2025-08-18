УКР
Новини Жалоба на Харківщині
День жалоби оголошено у Харківській області 18 серпня

День жалоби у Харкові

Сьогодні, 18 серпня, в Харківській області оголошено День жалоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Російська дронова атака по Харкову сьогодні на світанку забрала життя 5 людей, серед яких 2 дітей: 1,5 і 16 років.

Ми всі дуже сподіваємося, що ця цифра не зросте, адже розбір завалів ще триває.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ми з вами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі - по житловому будинку. Внаслідок російських атак в області 34 людини постраждали, серед них 6 – діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ранкового ворожого удару по Індустріальному району Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

жалоба (181) Харків (5844) Харківська область (1477) Харківський район (515)
Всі політики -підари.Зустрічаються,квіти дарують,в ясна цілуються,килимові доріжки стелють,про щось домовляються,хтось блокує,накладають вето(краще б в штани),строки установлюють,обіцяють,бюрократично затягують,знову обіцяють,знову збираються,знову цілуються і все пшик.Ще намітьте що все за рахунок платників податків.Навіть квіти не зі своєї кишені.
