День жалоби оголошено у Харківській області 18 серпня

Сьогодні, 18 серпня, в Харківській області оголошено День жалоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Російська дронова атака по Харкову сьогодні на світанку забрала життя 5 людей, серед яких 2 дітей: 1,5 і 16 років.

Ми всі дуже сподіваємося, що ця цифра не зросте, адже розбір завалів ще триває.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ми з вами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі - по житловому будинку. Внаслідок російських атак в області 34 людини постраждали, серед них 6 – діти.

