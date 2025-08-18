День жалоби оголошено у Харківській області 18 серпня
Сьогодні, 18 серпня, в Харківській області оголошено День жалоби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Російська дронова атака по Харкову сьогодні на світанку забрала життя 5 людей, серед яких 2 дітей: 1,5 і 16 років.
Ми всі дуже сподіваємося, що ця цифра не зросте, адже розбір завалів ще триває.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ми з вами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі - по житловому будинку. Внаслідок російських атак в області 34 людини постраждали, серед них 6 – діти.
