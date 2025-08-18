РУС
Новости Траур на Харьковщине
День траура объявлен на Харьковщине 18 августа

День траура в Харькове

Сегодня, 18 августа, в Харьковской области объявлен День траура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"Российская дроновая атака по Харькову сегодня на рассвете унесла жизни 5 человек, среди которых 2 детей: 1,5 и 16 лет.

Мы все очень надеемся, что эта цифра не возрастет, поскольку разбор завалов еще продолжается.

Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы - с вами", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе - по жилому дому. В результате российских атак в области 34 человека пострадали, среди них 6 - дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия утреннего вражеского удара по Индустриальному району Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

траур (245) Харьков (7719) Харьковская область (1459) Харьковский район (508)
Всі політики -підари.Зустрічаються,квіти дарують,в ясна цілуються,килимові доріжки стелють,про щось домовляються,хтось блокує,накладають вето(краще б в штани),строки установлюють,обіцяють,бюрократично затягують,знову обіцяють,знову збираються,знову цілуються і все пшик.Ще намітьте що все за рахунок платників податків.Навіть квіти не зі своєї кишені.
18.08.2025 11:13 Ответить
 
 