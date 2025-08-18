День траура объявлен на Харьковщине 18 августа
Сегодня, 18 августа, в Харьковской области объявлен День траура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"Российская дроновая атака по Харькову сегодня на рассвете унесла жизни 5 человек, среди которых 2 детей: 1,5 и 16 лет.
Мы все очень надеемся, что эта цифра не возрастет, поскольку разбор завалов еще продолжается.
Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы - с вами", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе - по жилому дому. В результате российских атак в области 34 человека пострадали, среди них 6 - дети.
